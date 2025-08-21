Video Un poliţist de la Penitenciarul Poarta Albă, reținut după ce a divulgat informații secrete către suspecți vizaţi de DIICOT

Un poliţist de la Penitenciarul Constanța-Poarta Albă a fost reținut după ce a divulgat informații secrete către suspecți vizaţi de DIICOT, inclusiv identitatea unui colaborator autorizat în cauză pentru strângerea de date și informații în legătură cu activitatea infracțională investigată.

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Constanța, Biroul de combatere a traficului de droguri au dispus, miercuri, 20 august, reținerea unui inculpat în vârstă de 22 de ani (subinspector de poliție în cadrul Penitenciarului Constanța-Poarta Albă), cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de favorizarea făptuitorului și folosirea în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații.

„Potrivit materialului probator, în luna decembrie 2024, persoana cercetată a oferit sprijin unor inculpați – dintre care unul încarcerat – trimiși în judecată de DIICOT pentru infracțiunile de constituire a unui grup infracțional organizat și efectuare, fără drept, de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, informându-i cu privire la existența unei anchete penale care îi viza, desfășurată într-un alt dosar instrumentat de DIICOT Serviciul Teritorial Constanța”, precizează DIICOT, joi, într-un comunicat.

„Acțiunile ofițerului de poliție de penitenciare au avut drept scop împiedicarea sau îngreunarea urmăririi penale”

În aceeași perioadă, polițistul de la Penitenciarul Constanța-Poarta Albă a divulgat direct și indirect celor două persoane identitatea unui colaborator autorizat în cauză pentru strângerea de date și informații în legătură cu activitatea infracțională investigată.

„Acțiunile ofițerului de poliție de penitenciare au avut drept scop împiedicarea sau îngreunarea urmăririi penale și a tragerii la răspundere penală a celor doi inculpați cercetați într-un dosar instrumentat de DIICOT – Serviciul Teritorial Constanța.În urma percheziției efectuate la domiciliul inculpatului au fost găsite și ridicate mai multe mijloace de probă”, mai arată DIICOT.

Polițistul a fost arestat preventiv

Joi, 21 august a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța cu propunerea de arestare preventivă a inculpatului, pentru o perioadă de 30 de zile.

„Activitățile judiciare au fost realizate împreună cu polițiști din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Constanța. Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție”, a mai transmis DIICOT.

În urmă cu doi ani, un poliţist din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţul Vaslui a fost reţinut de DIICOT, tot pentru favorizarea infractorului.

În 2024, conducerea Inspectoratului de Poliţie Judeţean Olt a declanşat o anchetă după ce un poliţist din Slatina ar fi încercat să ascundă un pliculeţ cu substanţe interzise găsit la un bărbat. Agentul ar fi încercat să îl favorizeze pe acesta, prin sustragerea probei.