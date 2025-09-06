Boris Becker, mărturii tulburătoare din închisoare: cicatrici adânci și amenințări primite de la deținuți români

Boris Becker dezvăluie cicatricile dureroase din perioada petrecută în închisoare și momentul în care infractorii români l-au amenințat în celula sa.

Fostul mare tenismen german Boris Becker a vorbit deschis despre experiența sa dureroasă din spatele gratiilor, un capitol care i-a lăsat urme adânci atât pe plan fizic, cât și psihic.

La 57 de ani, Becker, care în urmă cu ceva ani se bucura de o avere estimată la 38 de milioane de lire sterline, a fost condamnat în 2017 la doi ani și jumătate de închisoare pentru ascunderea unor bunuri și împrumuturi în fața creditorilor săi, scrie The Sun.

A petrecut opt luni în total în penitenciarele HMP Wandsworth și Huntercombe, înainte de a fi expulzat din Regatul Unit.

Monotonia și condițiile dure din detenție i-au afectat grav starea de sănătate, iar sprijinul soției sale, Lilian de Carvalho Monteiro, a fost esențial pentru a trece peste momentele grele.

Într-un interviu acordat publicației Suddeutsche Zeitung, Becker a descris cum „această senzație de nesfârșit îți macină sufletul și-ți fierbe mintea”. A realizat rapid că, în închisoare, adevărata putere o dețin ceilalți deținuți.

„Vorbitul cu soția la telefon a fost singura mea salvare și singura modalitate prin care am putut fi cu adevărat eu însumi”, a spus el.

Condițiile din celulă erau adesea grele. „În octombrie, dormeam în trening și șosete. Unele nopți erau atât de friguroase încât mă înveleam în două geci, două perechi de șosete și-mi înfășuram un prosop în jurul capului.”

Pe lângă stresul emoțional, hrana insuficientă și lipsa de alcool sau dulciuri i-au cauzat o pierdere în greutate de șapte kilograme în primele patru săptămâni.

„Cina era servită la ora 16. Soția mea, cu un umor negru, mi-a spus: <<Boris, ai slăbit atât de mult, nu ar trebui să cerem să mai stai puțin?>> ”, a rememorat el.

Deși în trecut celebritățile primeau adesea un tratament preferențial din partea gardienilor, Becker nu s-a bucurat de astfel de privilegii.

„Am petrecut luni întregi pentru a-mi construi o imagine de om de încredere și respectat printre gardieni. Poziția mea de profesor de filozofie stoică și îndatoririle mele la sala de sport m-au ajutat în acest sens”, a explicat el.

A jucat poker du deținuți români

Pentru a-și umple timpul, fostul campion la Wimbledon a jucat poker, inclusiv cu deținuți români.

„După tenis , am jucat poker la nivel profesionist o vreme, așa că m-am gândit, ce mi s-ar putea întâmpla? E doar puțină distracție în plus.”

Această decizie s-a dovedit periculoasă. „După o partidă de poker care a durat mai multe zile, am ajuns să am o datorie de 500 de lire”, a mărturisit Becker.

„A fost o greșeală să joc cu astfel de oameni, dar am vrut să fiu sincer în cartea mea, altfel nu avea rost să o scriu. Însă lucrurile s-au complicat.

Am jucat poker cu infractori adevărați care au venit în celula mea și au încercat să mă lovească dacă nu plăteam datoria. Dacă un prieten din afara închisorii nu ar fi rezolvat problema cu un transfer de bani , aș fi fost o altă persoană astăzi.”

De trei ani , Becker este liber, dar experiența detenției îl urmărește încă.

„Nu vei scăpa niciodată complet de timpul petrecut în închisoare. Îl porți cu tine în viața ta nouă”, a recunoscut el.

„Abia pot adormi dacă ușa dormitorului este închisă complet. În pat, stau atât de aproape de margine încât aproape că cad. Chiar și cea mai mare saltea devine un pătuț îngust când dorm.”

„Nu sunt psiholog, dar pot spune că, înainte de închisoare, lucrurile erau diferite,” a conchis fostul tenismen.