O autostradă a fost amenajată cu marcaje roșii în carouri, pentru a reduce accidentele în care sunt implicate animalele sălbatice, din India. Tronsonul are o lungime de 11,96 kilometri și include 25 de pasaje subterane prin care animalele pot traversa în siguranță pe sub șosea.

Autostrada cu marcaje roșii în carouri Foto: Ministerul Transporturilor din India

Proiectul a fost implementat de Autoritatea Națională a Autostrăzilor din India (NHAI), sub coordonarea Ministerului Transporturilor Rutiere și Autostrăzilor, și a fost prezentat sub sloganul „Drumuri roșii, intenție verde”. Potrivit autorităților indiene, proiectul combină marcajele rutiere neobișnuite cu pasaje dedicate faunei și garduri de protecție.

De ce este autostrada marcată cu roșu

Tronsonul Hiran-Sindoor, cu o lungime de 11,96 kilometri, face parte din autostrada națională NH-45, care leagă orașele Bhopal și Jabalpur, din statul indian Madhya Pradesh. Drumul traversează o zonă sensibilă din punct de vedere ecologic, în apropierea rezervației de tigri Veerangana Durgavati, cunoscută anterior sub numele de sanctuarul Nauradehi.

Sursa video X/BJP

Marcajele roșii în carouri au fost aplicate pe o porțiune de aproximativ doi kilometri, considerată deosebit de importantă pentru siguranța rutieră și protejarea faunei.

Realizate din material termoplastic aplicat la cald, cu o grosime de cinci milimetri, acestea reprezintă o premieră pentru autostrăzile din India, relatează Il Messaggero.

Autostrada cu marcaje roșii în carouri, din India Foto: Ministerul Transporturilor din India

Culoarea intensă îi avertizează pe șoferi că intră într-un sector în care pot apărea animale sălbatice și unde este necesară reducerea vitezei. În plus, suprafața ușor ridicată produce vibrații și un zgomot discret la trecerea vehiculelor, atrăgând atenția conducătorilor auto.

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Soluția a fost inspirată de marcajele utilizate pe Sheikh Zayed Road din Dubai și urmărește să determine șoferii să încetinească fără a recurge la denivelări agresive, care ar putea provoca frânări bruște. Potrivit autorităților indiene, intervenția nu modifică structura drumului și nici sistemul de drenaj.

25 de pasaje subterane pentru animale

Una dintre cele mai importante componente ale proiectului este reprezentată de cele 25 de pasaje subterane amenajate de-a lungul tronsonului de 11,96 kilometri.

Acestea le permit animalelor să ajungă de cealaltă parte a șoselei fără să traverseze direct carosabilul, reducând riscul coliziunilor cu vehiculele.

Pasajele au fost amplasate în puncte în care au fost identificate deplasări ale faunei și au fost integrate în relieful natural și în traseele de drenaj, pentru a încuraja folosirea lor de către animale.

Pentru a împiedica accesul direct al faunei pe carosabil, autoritățile au instalat garduri din plasă metalică de-a lungul ambelor părți ale drumului, cu excepția sectoarelor unde configurația terenului nu permite această soluție. Gardurile direcționează animalele către punctele de traversare amenajate.

De asemenea, camerele instalate pe podurile mai mici, care pot fi folosite și de animale pentru traversare, permit monitorizarea deplasărilor faunei.

Marcajele albe de pe marginile drumului au rolul de a ghida șoferii și de a reduce riscul ca vehiculele să iasă de pe carosabil și să ajungă pe terenurile cu vegetație din apropiere.

Un proiect care încearcă să împace traficul rutier cu protejarea faunei

Drumurile care traversează habitate naturale pot fragmenta teritoriile animalelor și pot crește riscul accidentelor. În cazul speciilor mari, precum tigrii, o coliziune cu un vehicul poate avea consecințe grave atât pentru animale, cât și pentru participanții la trafic.

Proiectul din India încearcă să limiteze aceste riscuri prin combinarea mai multor măsuri: reducerea vitezei, separarea faunei de carosabil și amenajarea unor puncte sigure de traversare.

Tronsonul Hiran-Sindoor a fost inaugurat în august 2025, iar măsurile speciale privind marcajele roșii și protejarea faunei au fost prezentate de autorități în decembrie 2025.

Un model similar ar putea fi relevant și pentru România, în special în regiunile montane și împădurite, unde drumurile intersectează habitatele urșilor, lupilor și altor animale sălbatice. Pasajele dedicate faunei și gardurile de ghidare pot contribui la reducerea accidentelor, dacă sunt amplasate în funcție de traseele folosite de animale.

Eficiența proiectului indian va putea fi evaluată în timp, prin monitorizarea numărului de accidente și a frecvenței cu care animalele folosesc pasajele.