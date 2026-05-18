O femeie a lăsat moștenire jumătate de milion de euro unor călugări din Italia, nepoții au venit cu un alt testament: verdictul justiției

Un caz de moștenire cu o avere de peste jumătate de milion de euro a ajuns în atenția justiției din Italia, după ce Tribunalul din Monza a ridicat suspiciuni privind autenticitatea unui al doilea testament prezentat într-o dispută între nepoți și o mănăstire.

Cazul vizează averea unei femei italiene, decedată în 2019 la vârsta de 93 de ani, fără soț și fără copii. Patrimoniul acesteia include o casă în Lissone, mobilier și aproximativ 570.000 de euro în conturi bancare.

Potrivit primului testament, redactat în 2011 și depus la notar, femeia a lăsat bunuri minore celor doi nepoți, copii ai unui frate, în timp ce „partea principală” a averii a fost atribuită călugărilor benedictini ai mănăstirii din Dumenza, provincia Varese. Documentul prevedea chiar ca monahii să se ocupe de funeralii și înmormântare, potrivit Corriere della Sera.

Conflictul a apărut după deschiderea succesiunii, când nepoții au contestat testamentul inițial, prezentând un al doilea document, din 2017 și apărut în 2022, prin care întreaga avere le-ar fi fost lăsată lor.

Astfel, litigiul a ajuns în fața Tribunalului Civil din Monza, unde judecătorul a pronunțat o hotărâre de primă instanță cu impact major.

Potrivit publicației citate, instanța a stabilit că al doilea testament este „apocrif”, în urma unei expertize grafologice. Specialiștii au concluzionat că documentul olograf ar fi fost realizat printr-o „imitare directă prin transparență” a testamentului din 2011.

În consecință, instanța a transmis dosarul către Parchetul din Monza pentru posibile investigații penale, în vederea stabilirii persoanei care ar fi falsificat documentul.

În cazul în care s-ar dovedi implicarea nepoților, aceștia ar putea fi declarați nedemni de a moșteni, ceea ce ar putea duce inclusiv la pierderea oricăror drepturi asupra bunurilor minore prevăzute în primul testament.

Cele două documente diferă semnificativ: testamentul din 2011 este detaliat, cu referințe precise la bunuri, sume și acte notariale, în timp ce varianta din 2017 ar fi lipsită de detalii concrete, lăsând întreaga avere nepoților.