search
Joi, 11 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Alegeri Primăria București 2025Război în UcrainaIstoria zilei

Un fost procuror DNA vorbește despre culoarele din Justiție: susține ca se vrea îndepărtarea Liei Savonea pentru controlul asupra instanței supreme

0
0
Publicat:

Fosta procuroare Claudia Roșu, în prezent pensionară, readuce în prim-plan acuzațiile privind influențarea actului de justiție în perioada de vârf a luptei anticorupție. Ea susține că actuala președintă a Înaltei Curți, Lia Savonea, ar fi ținta unor încercări de înlăturare menite să readucă „controlul” asupra instanței supreme. Roșu mai spune că Savonea a fost verificată de-a lungul timpului de instituțiile statului, fără a se găsi elemente compromițătoare.

Claudia Roșu, fost procuror DNA FOTO: Facebook/Claudia Roșu
Claudia Roșu, fost procuror DNA FOTO: Facebook/Claudia Roșu

Într-o postare publicată pe pagina sa de Facebook, Roșu confirmă existența așa-numitelor „culoare” din justiție și a judecătorilor despre care spune că erau favorabili procurorilor Direcției Naționale Anticorupție.

Potrivit acesteia, în anumite cazuri, deciziile judiciare ar fi fost influențate de programarea dosarelor în zile în care judecători considerați favorabili se aflau de serviciu. 

Claudia Roșu relatează un episod din perioada în care activa în cadrul structurii, când Curtea de Apel București a respins o propunere de arestare formulată de ea și a dispus în schimb control judiciar.

Fragmente din memorie

…Referitor la culoarele de judecători, îmi amintesc de o situație din 2016, când un inculpat pe care l-am propus la arestare a primit de la judecător doar control judiciar. Cu acea ocazie, cineva din conducere mi-a spus că ar fi trebuit să îl întreb pe el și să aleg altă zi pentru acțiune, când judecător ar fi fost ”o fată de-a noastră”.

Am râs, întrebând: “Pe bune?”

“Da, mă, de ce razi?”, a fost răspunsul…

Valabil și viceversa!

Știu cel puțin un dosar care va ajunge în căile de atac la ICCJ, al cărei Președinte este dna judecător LS, urmărindu-se, prin încercările de înlăturare a acesteia, reluarea unui astfel de control asupra instanței supreme.

X și Y sunt în vrie și încearcă, prin utilizarea pârghiilor din politică și din justiție pe care le mai au (informație =putere) să rezolve problemele.

Asta dacă nu vorbim și despre miniștri și parlamentari care stau cu sabia deasupra capului…

Și, dacă vreți să știți, dna LS se află în atenția serviciilor de prin 2010. Chiar credeți ca dacă exista vreun capăt de ață de care să se lege, nu ar fi făcut-o? Dar vedeți voi, cu LS nu merge precum cu alții!

Personal, cred ca asta e justiția pentru care afirmă Recorder ca s-a ieșit, sau mai bine zis, s-a scos lume în stradă în 2017. Se dorește reinstaurarea ei”, scrie în postare Claudia Roșu.

În analiza sa, Roșu afirmă că informația înseamnă putere, iar actorii implicați în dosarul ce urmează să ajungă în apel ar folosi toate conexiunile rămase pentru a influența rezultatul. Ea concluzionează sugerând că publicul trebuie să fie atent la evoluțiile din justiție, încheind cu mesajul: „Beliti ochii, ca altfel…”.

Păpați această postare ca aperitiv!

P.S. Și beliti ochii, ca altfel …

Cică, nu mi-e frică?

Nu, mă! Nu mi-e frică să apar nemachiată”.

Evenimente

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Decizie istorică: Danemarca desemnează oficial SUA drept o amenințare. Cum au ajuns serviciile secrete la această decizie
digi24.ro
image
Ilie Bolojan: Nu mai putem să susţinem pensionari la 48, 50, 52 de ani. Trebuie ridicată vârsta de pensionare peste tot
stirileprotv.ro
image
Tabel complet pensii | Ce pensie vei primi în funcție de job-ul actual și de anii de contribuție, dacă te pensionezi pe 1 ianuarie 2026
gandul.ro
image
Prima reacție a OMV Petrom după ce Ilie Bolojan a anunțat că grupul renunță la arbitrajul de la Paris privind Neptun Deep. Declarațiile Christinei Verchere
mediafax.ro
image
Aryna Sabalenka reacționează în scandalul momentului. Ce a spus sportiva după ce a fost acuzată că ar avea ”un nivel ridicat de testosteron”
fanatik.ro
image
Record de procese pentru malpraxis pe numele chirurgului Gheorghe Burnei. Ortopedul a scăpat de închisoare, dar trebuie să plătească despăgubiri celor pe care i-a mutilat
libertatea.ro
image
VIDEO CEO-ul unei companii chineze de robotică a publicat un clip în care e bătut de robotul său
digi24.ro
image
VIDEO. Un fost mare fotbalist a ajuns să trăiască pe străzi, în timp ce copiii lui duc o viață luxoasă. De ani întregi, aceștia au rupt orice legătură cu el
gsp.ro
image
FBI a publicat o fotografie cu unul dintre cei mai căutați oameni din lume! FOTO Recompensa: 15.000.000 $
digisport.ro
image
Unul dintre magistrații din materialul Recorder a fost ofițer al unui serviciu secret! Fost ministru USR al Justiției: 'Sunt rezervat în privința unor astfel de situații'
stiripesurse.ro
image
Imagini cu fiii secreți ai lui Vladimir Putin. De ce Ivan și Vlad sunt ascunși pe o proprietate fortificată, în pădure
antena3.ro
image
Joburi pentru cei fără studii superioare. Salariile pornesc de la 3.500 de lei
observatornews.ro
image
Românul care a împrumutat statul cu 68 de milioane de euro umblă cu S500 'modest'. Ce secrete ascunde
cancan.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, imagini senzuale. Cum apare în noul videoclip
prosport.ro
image
Data la care vin ninsorile abundente în România! ANM a făcut anunţul oficial, ce se întâmplă cu pârtiile de schi
playtech.ro
image
Omul care s-a văzut cu Dan Petrescu, noi detalii despre starea lui de sănătate: „Nu a putut să mănânce”
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
N-are nicio reținere: ”Cei mai ușori bani pe care i-am făcut vreodată”. A intrat în ”gura” internetului: ”1.000 $ înainte”
digisport.ro
image
Jocuri de culise la CCR - Presiuni pentru amânarea deciziei pe legea pensiilor magistraților (surse)
stiripesurse.ro
image
Incredibil cum a reușit un turist dornic să vadă târgul de Crăciun din Craiova să ajungă, din greșeală, în Polonia: „Am căutat zboruri...”
kanald.ro
image
Cel mai periculos oraș din România, considerat și printre cele mai primejdioase din lume...
playtech.ro
image
Vești de ultimă oră despre starea lui Dan Petrescu. Fiicele lui au venit de urgență în țară: „A slăbit 30 de kilograme”
wowbiz.ro
image
Cum arată palatul din Pipera în care a locuit Rodica Stănoiu cu iubitul mai tânăr cu 50 de ani decât ea. Aici s-au iubit 5 ani. Locuința e una luxoasă, amenajată cu bun gust
romaniatv.net
image
Impozit locuință de la 1 ianuarie 2026. Cum cresc taxele la apartamente și case CALCULE
mediaflux.ro
image
Fost mare fotbalist al țării, astăzi trăiește ca un om al străzii, în timp ce copiii lui stau în lux! » „Nu te poți uita nepăsător cum piere un astfel de om”
gsp.ro
image
Furia Ancăi Alexandrescu după ce a pierdut alegerile la Capitală. Cum vrea să se răzbune
actualitate.net
image
Crima pasională din Ploiești. Viața medicului Roxana Călin după ce a ucis-o pe soția amantului. S-a recăsătorit cu un bărbat din domeniul juridic și călătorește de la Monaco în toată lumea
actualitate.net
image
Pensia pe care o primește Carmen Tănase de la stat, după patru decenii de muncă: „Am două cum ar veni”
click.ro
image
Monica Pop a spus care este rețeta pentru creșterea imunității. Nu recomandă Vitamina C: „O prostie”
click.ro
image
Gestul răvășitor al lui Eugen Cristea, la 7 luni de la decesul soției: „Îi simt prezența în casă, mai pun o farfurie pe masa de Crăciun”. Cine îi alină suferința?
click.ro
Prințul William, Prințul Harry sursa foto GettyImages jpg
Clarvăzătorul supranumit ”Nostradamus al zilelor noastre” face o profeție sumbră legată de Prințul William și Prințul Harry
okmagazine.ro
Rulada cu gem de fructe de padure Sursa foto shutterstock 1744930400 jpg
Ruladă cu gem de fructe de pădure, deliciul surpriză care îți cucerește familia!
clickpentrufemei.ro
Miners in Namibia Uncovered a Buried Shipwreck Full of Gold scaled jpg webp
Povestea incredibilă a navei „Bom Jesus”, fantoma de aur a lumii vechi eșuată în deșertul Namib
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum se simte Nick Rădoi după șase operații?! „Mai am încă șase luni chimioterapie” Ce tratamente minune face milionarul în Mexic? „Doctorii din America nu sunt de acord”
image
Pensia pe care o primește Carmen Tănase de la stat, după patru decenii de muncă: „Am două cum ar veni”

OK! Magazine

image
Mărturie-șoc: „Am fost angajat de Regele Charles pentru un eveniment important și nu mi-a venit să cred ce mi-a spus”

Click! Pentru femei

image
A șters totul cu buretele! Jennifer Lopez scapă și de ultima amintire cu Ben Affleck!

Click! Sănătate

image
Prima-Doamnă adorată care a murit de cancer de col uterin la 33 de ani