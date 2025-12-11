Un fost procuror DNA vorbește despre culoarele din Justiție: susține ca se vrea îndepărtarea Liei Savonea pentru controlul asupra instanței supreme

Fosta procuroare Claudia Roșu, în prezent pensionară, readuce în prim-plan acuzațiile privind influențarea actului de justiție în perioada de vârf a luptei anticorupție. Ea susține că actuala președintă a Înaltei Curți, Lia Savonea, ar fi ținta unor încercări de înlăturare menite să readucă „controlul” asupra instanței supreme. Roșu mai spune că Savonea a fost verificată de-a lungul timpului de instituțiile statului, fără a se găsi elemente compromițătoare.

Într-o postare publicată pe pagina sa de Facebook, Roșu confirmă existența așa-numitelor „culoare” din justiție și a judecătorilor despre care spune că erau favorabili procurorilor Direcției Naționale Anticorupție.

Potrivit acesteia, în anumite cazuri, deciziile judiciare ar fi fost influențate de programarea dosarelor în zile în care judecători considerați favorabili se aflau de serviciu.

Claudia Roșu relatează un episod din perioada în care activa în cadrul structurii, când Curtea de Apel București a respins o propunere de arestare formulată de ea și a dispus în schimb control judiciar.

”Fragmente din memorie

…Referitor la culoarele de judecători, îmi amintesc de o situație din 2016, când un inculpat pe care l-am propus la arestare a primit de la judecător doar control judiciar. Cu acea ocazie, cineva din conducere mi-a spus că ar fi trebuit să îl întreb pe el și să aleg altă zi pentru acțiune, când judecător ar fi fost ”o fată de-a noastră”.

Am râs, întrebând: “Pe bune?”

“Da, mă, de ce razi?”, a fost răspunsul…

Valabil și viceversa!

Știu cel puțin un dosar care va ajunge în căile de atac la ICCJ, al cărei Președinte este dna judecător LS, urmărindu-se, prin încercările de înlăturare a acesteia, reluarea unui astfel de control asupra instanței supreme.

X și Y sunt în vrie și încearcă, prin utilizarea pârghiilor din politică și din justiție pe care le mai au (informație =putere) să rezolve problemele.

Asta dacă nu vorbim și despre miniștri și parlamentari care stau cu sabia deasupra capului…

Și, dacă vreți să știți, dna LS se află în atenția serviciilor de prin 2010. Chiar credeți ca dacă exista vreun capăt de ață de care să se lege, nu ar fi făcut-o? Dar vedeți voi, cu LS nu merge precum cu alții!

Personal, cred ca asta e justiția pentru care afirmă Recorder ca s-a ieșit, sau mai bine zis, s-a scos lume în stradă în 2017. Se dorește reinstaurarea ei”, scrie în postare Claudia Roșu.

În analiza sa, Roșu afirmă că informația înseamnă putere, iar actorii implicați în dosarul ce urmează să ajungă în apel ar folosi toate conexiunile rămase pentru a influența rezultatul. Ea concluzionează sugerând că publicul trebuie să fie atent la evoluțiile din justiție, încheind cu mesajul: „Beliti ochii, ca altfel…”.

”Păpați această postare ca aperitiv!

P.S. Și beliti ochii, ca altfel …

Cică, nu mi-e frică?

Nu, mă! Nu mi-e frică să apar nemachiată”.