Caz șocant în SUA. O femeie introduce lame de ras în pâinea vândută în supermarketuri. A fost arestată şi acuzată de tentativă de mutilate

Situaţie incredibilă într-un oraş din din Statele Unite, unde o femeie a fost arestată după ce ar fi introdus lame de ras în pâine vândută în două magazine Walmart din Mississippi, punând în pericol siguranța clienților.

Primul caz a fost semnalat pe 5 decembrie, în orașul Biloxi, din statul Mississippi, după ce un client a reclamat că a găsit o lamă de ras într-o pâine cumpărată dintr-un supermarket Walmart, dar în primă fază incidentul a fost tratat ca un caz izolat.

La trei zile distanță, însă, o situaţie similară a fost raportată într-un alt magazin din zonă, Walmart Neighborhood Market, unde un client a descoperit, de asemenea, o lamă de ras într-un produs de panificație.

Abia după acest al doilea caz autoritățile au deschis o anchetă oficială, considerând că există indicii clare ale unei acțiuni intenționate.

Duminică, 15 decembrie, a fost raportat un al treilea incident, care a confirmat temerile anchetatorilor că nu este vorba despre un accident, ci despre o serie de fapte deliberate, notează FoxNews.

Suspecta, identificată pe camerele de supraveghere

În cadrul investigației, polițiștii au analizat imaginile de pe camerele de supraveghere din cele două magazine și au identificat o suspectă: Camille Benson, o femeie de 33 de ani, din Texas.

După confirmarea incidentelor, reprezentanții Walmart au decis retragerea imediată de pe rafturi a tuturor produselor suspecte din cele două magazine din Biloxi, iar în urma inspecțiilor detaliate au fost descoperite și alte lame de ras ascunse în pâine.

Femeia a fost reținută și pusă sub acuzare pentru tentativă de mutilare, o infracțiune gravă în legislația americană, dar încă nu este clar motivul acţiunilor sale. Fiind considerată un pericol public, i s-a stabilit o cauţiune de 100.000 de dolari.



