Un expert în investiții spune că salariul minim pe economie trebuie crescut, iar impozitul minim pe cifră de afaceri eliminat: „E ca un TVA pe steroizi”

Impozitul minim pe cifră de afaceri ar trebui eliminat, iar salariul minim ar trebui majorat, consideră Adrian Codirlaşu, preşedintele Asociaţiei CFA România.

Liderul organizației profesioniștilor în investiții din România a explicat, la un eveniment al CFA România, ce ar trebui să se întâmple cu impozitul minim pe cifră de afaceri şi salariul minim, potrivit Agerpres.

„Opinia mea: ar trebui eliminat impozitul minim pe cifră de afaceri şi crescut salariul minim pe economie. Şi să explic de ce. Impozitul minim pe cifră de afaceri, practic, ce se întâmplă? E ca un TVA pe steroizi. Cine poate duce mai departe în preţ acest impozit. Asta înseamnă preţuri mai mari. Acolo unde e concurenţă mare şi marjele sunt reduse, aceia sunt eliminaţi de pe piaţă. Şi vedem, mai ales în industria auto, companii care fac concedieri şi anunţă că pleacă din România. La fel, avem mari comercianţi care anunţă că pleacă din România, care plătesc acest impozit minim pe cifra de afaceri. Deci, duce la concedieri şi la plecări de investitori străini din România. Plus la preţuri mai mari. Din această cauză, cred că trebuie eliminat. Face rău atât angajaţilor, cât şi companiilor", a declarat Adrian Codirlaşu, în cadrul evenimentului „CFA 5 o' clock info”.

„Şi la inflaţie suntem campioni europeni”

Referitor la salariul minim pe economie, preşedintele Asociaţiei CFA România a explicat că inflaţia loveşte în familiile cu venituri mici și că, în aceste condiţii, ar trebui majorat salariul minim pe economie.

„Chiar Banca Centrală Europeană a făcut un studiu pe episodul de inflaţie care a fost la nivel de Uniune Europeană. Acestea au fost concluziile Băncii Centrale Europene: familiile cu cele mai mici venituri sunt cele mai lovite. De ce? Pentru că alimentele şi utilităţile ocupă o pondere mare în bugetul acelor familii. Şi dacă avem familii care au venituri reduse, ele au fost cel mai puternic lovite de inflaţie. Şi, practic, s-ar arunca pe acele familii costul reducerii acestor deficite necrescând salariul minim. Mai ales că avem o reglementare europeană care leagă salariul minim pe economie de nişte factori. Unul dintre ei este inflaţia. Şi la inflaţie suntem campioni europeni. Conform acelei reglementări europene ar trebui să-l mărim. Dacă noi respectăm legea doar când ne convine, când nu ne convine, nu o respectăm, ce mesaj dăm? Adică, care mai e credibilitatea noastră? Dacă avem o lege, trebuie să o respectăm. Fie că ne place, fie că nu ne place. Deci, de-asta sunt pentru eliminarea impozitului pe cifra de afaceri şi creşterea salariului minim pe economie”, a explicat preşedintele Asociaţiei CFA România, Adrian Codirlaşu.

„O anomalie completă"

Alexandra Smedoiu, vicepreşedintele Asociaţiei CFA România, a spus, la rândul său, că impozitul minim pe cifră de afaceri „este o anomalie completă", iar dacă statul îşi doreşte să colecteze mai mult de la companii, o prevedere mult mai la îndemână şi mult mai sănătoasă ar putea fi majorarea cotei unice, la 17 sau 18%.