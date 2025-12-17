ROCKSTADT EXTREME FEST crește. Bilete la preț special de Crăciun

Articol publicitar

Rockstadt Extreme Fest, cel mai mare festival de rock și metal din România, continuă să își extindă lineupul și anunță noi adăugiri importante, confirmând încă o dată statutul evenimentului ca punct de referință pentru scena heavy din Europa de Est. În paralel, organizatorii lansează o campanie specială de sărbători, dedicată comunității naționale și internaționale de fani.

Lineupul Rockstadt Extreme Fest reunește trupe care susțin turnee mondiale și umplu constant săli și festivaluri de top, alături de show-uri speciale și apariții rare, greu de prins în circuitele internaționale. Prin aceste noi confirmări, festivalul își consolidează direcția curatorială, oferind o experiență completă pentru fanii rock și metal, de la genuri clasice până la extreme.

Artiști de top și show-uri speciale la Rockstadt Extreme Fest

Sabaton, una dintre cele mai cunoscute și apreciate formații de heavy metal din lume la ora actuală, ajunge pentru prima data la Rockstadt Extreme Fest într-un moment de vârf al carierei. După lansarea celui mai recent album, Legends, un material conceptual inspirat din repere istorice și personalități marcante ale istoriei omenirii, trupa a încheiat recent un turneu european de amploare. Producția scenică, cea mai complexă de până acum, a inclus orchestră live și o scenă dublă, iar Sabaton a concertat seară de seară în fața a peste 20.000 de oameni, timp de aproape trei săptămâni. Albumul include și piesa Impaler, dedicată lui Vlad Țepeș, un detaliu cu rezonanță specială pentru publicul din România.

Helloween, cea mai cunoscută trupă germană de heavy metal, va sărbători la Rockstadt Extreme Fest 40 de ani de carieră printr-un show aniversar special, cu o producție spectaculoasă și un concert de aproximativ două ore, conceput exclusiv pentru această perioadă aniversară.

Godsmack, una dintre cele mai reprezentative trupe ale curentului alternative metal american, revin în România după un concert solo la București care a adunat peste 7.000 de spectatori, confirmând popularitatea constantă a formației în rândul publicului local.

Lamb Of God, lideri incontestabili ai valului american de metal, se întorc în România pentru a doua oară, după un show memorabil susținut tot la Rockstadt Extreme Fest. În 2026, trupa va lansa un nou album, iar cel mai recent single, Sepsis, a dominat clasamentele de specialitate din Statele Unite.

In Flames, un nume sinonim cu scena suedeză de metal și una dintre cele mai legendare formații europene, vor porni în 2026 în cel mai amplu și complex turneu din întreaga lor carieră. Programat între mijlocul lunii iulie și finalul lui august, turneul va include cele mai importante festivaluri europene de profil, printre care și Rockstadt Extreme Fest.

Black Label Society, proiectul fondat de legendarul Zakk Wylde – chitaristul lui Ozzy Osbourne și membru Pantera – revine pe scenele europene pentru prima dată după mai bine de cinci ani. Zakk Wylde este considerat unul dintre cei mai influenți chitariști ai rockului contemporan, cu aproape trei decenii de activitate alături de Ozzy Osbourne.

Show-uri rare și apariții speciale

Candlemass se alătură lineupului Rockstadt Extreme Fest 2026 cu un show aniversar special, care marchează 40 de ani de activitate ai uneia dintre trupele fundamentale ale doom metalului. După patru decenii pe scenă, Candlemass susține doar câteva show-uri speciale în lume, iar România este una dintre puținele țări unde acest concert aniversar poate fi văzut live.

Un moment cu adevărat special este și proiectul Sventevith (Storming Near the Baltic), semnat de Nergal, solistul și chitaristul Behemoth, considerată în prezent cea mai importantă trupă de black metal din lume. Proiectul marchează 30 de ani de la debutul Behemoth, iar albumul Sventevith va fi interpretat integral, alături de Misþyrming, în cadrul unui număr extrem de limitat de apariții live în Europa. Rockstadt Extreme Fest se numără printre evenimentele selecte unde acest moment va putea fi văzut pe scenă.

Alături de aceste nume, lineupul este completat de trupe cu impact major pe scenele internaționale, precum Arch Enemy, Accept, Slaughter To Prevail, Hatebreed, The Gathering, Amorphis, Nothing More, Nevermore, alături de multe alte confirmări care vor fi anunțate în perioada următoare.

Campanie specială de Crăciun: 1100 de abonamente la 1100 de lei

Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, Rockstadt Extreme Fest lansează o ofertă dedicată fanilor: 1100 de abonamente disponibile la prețul de 1100 de lei, fără perioadă limită, până la epuizarea stocului. Abonamentele sunt gândite ca un cadou de Crăciun autentic — o experiență completă de festival, pusă simbolic sub brad.

Abonamentele pot fi achiziționate exclusiv de pe site-ul oficial al festivalului: www.rockstadtextremefest.ro

Artiști confirmați până în prezent:

Sabaton, Helloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb Of God, Arch Enemy, alături de numeroase alte nume importante ale scenei rock și metal internaționale.

