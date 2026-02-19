search
Joi, 19 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

O nouă tentativă de răpire de copii într-un supermarket din Italia. Un bărbat a încercat să ia un băiețel de 5 ani: „Acesta nu este fiul tău, dă-mi-l mie!”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Un caz șocant de tentativă de răpire, aproape identic cu cel petrecut recent în Bergamo, s-a produs în Caivano. Un bărbat în vârstă de 45 de ani a fost arestat după ce a încercat să răpească un băiat de 5 ani dintr-un supermarket. Reacția rapidă a mamei copilului și intervenția unei angajate a magazinului au prevenit tragedia.

Imagine surprinsă de camerele de supraveghere, lângă supermarket. FOTO: X/@Pensierisparsi1
Imagine surprinsă de camerele de supraveghere, lângă supermarket. FOTO: X/@Pensierisparsi1

Incidentul a avut loc marți după-amiază, 17 februarie, într-un supermarket. Carabinierii au fost chemați de urgență la fața locului.

Potrivit anchetatorilor, bărbatul, originar din Ghana, se afla într-o stare vizibil agitată și s-a apropiat de două femei care se pregăteau să plece din magazin împreună cu copiii lor, în vârstă de 5 și 8 ani, relatează publicația italiană Fanpage.

La un moment dat, acesta i-ar fi strigat mamei băiatului de 5 ani: „Acesta nu este fiul tău, dă-mi-l mie!”, apoi a încercat să apuce copilul.

Speriat, copilul a strigat „Mami!”, iar femeia l-a tras imediat în spatele ei. Cu toate acestea, agresorul nu a renunțat și a continuat să încerce să pună mâna pe copil, inclusiv în interiorul magazinului.

Situația a fost oprită în momentul în care o casieră a supermarketului s-a interpus între mamă, copil și bărbat. Pe fondul strigătelor clienților, individul a renunțat și a fugit.

La scurt timp, tatăl copilului a ajuns la supermarket, iar mama, aflată în stare de șoc, s-a refugiat în mașină. Ulterior, aceasta a povestit incidentul autorităților, în lacrimi, după ce carabinierii au ajuns la domiciliul familiei.

Anchetatorii au reconstituit întreaga scenă cu ajutorul imaginilor surprinse de camerele de supraveghere.

Bărbatul, care avea antecedente penale, a fost găsit în apropierea magazinului și arestat pentru tentativă de răpire.

Amintim că un incident șocant a avut loc săptămâna trecută, în plină zi, în fața unui supermarket din Via Corridoni, Bergamo, Italia. Un bărbat român fără adăpost a încercat să răpească o fetiță de un an și jumătate, smulgând-o brusc din mâna mamei sale și provocându-i o fractură la picior. Agresorul a apucat fetița în timp ce familia ieșea din magazin, însă nu a reușit să o tragă din brațele mamei. Tatăl fetiței a intervenit imediat pentru a-l imobiliza pe atacator.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Reacție din AUR după ce Curtea Constituțională a aprobat tăierea pensiilor magistraților
digi24.ro
image
Infotrafic. Circulație blocată pe mai multe autostrăzi și drumuri naționale din cauza ninsorilor. Curse aeriene, anulate
stirileprotv.ro
image
Noaptea dintre viață și moarte pentru oamenii străzii din Capitală. Cum au fost salvați de sub nămeți: „Am găsit oameni îngropați la propriu”
gandul.ro
image
Sorin Grindeanu i-a dat dreptate lui Nicușor Dan: „Nu prea a fost nevoie de majorarea TVA”
mediafax.ro
image
Cine este Bodø/Glimt, echipa care a făcut KO Inter-ul lui Cristi Chivu la Cercul Polar. Orașul e cât Slobozia și echipa a jucat doar două meciuri oficiale în ultimele 3 luni
fanatik.ro
image
Ce pregătire are prefectul Capitalei Andrei Nistor, care gestionează planul de cod roșu în București: certificat de patiserie franceză și licență la Universitatea Ecologică
libertatea.ro
image
Moscova cere direct anularea deciziei NATO de la summitul din București. Ce înseamnă acest lucru
digi24.ro
image
Dezastru pentru Gigi Nețoiu! Merge la tribunal, după ce investiția de 6 milioane de euro a fost distrusă
gsp.ro
image
Scandal de proporții! Ucraina a luat o decizie radicală, după ce Rusia a dat lovitura
digisport.ro
image
Se construiește Drumul Expres cu rol strategic pentru România: Țara noastră devine jucătorul cheie în reconstrucția Ucrainei post război
stiripesurse.ro
image
Cum arată Capitala sub jumătate de metru de zăpadă. Nu a mai nins așa mult în București de 18 ani: Copiii se joacă, adulții se plâng
antena3.ro
image
Țeapa de 4.000 de euro luată de Tudor cu Luxury Travel. La hotel s-a trezit că nu e plătită cazarea
observatornews.ro
image
Cum își scuză gestul Emil Mortu, românul care a încercat să răpească o fetiță în Italia. Ce i-a putut spune judecătoarei care se ocupă de cazul lui
cancan.ro
image
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
prosport.ro
image
Ce amendă riști dacă arunci zăpada pe carosabil. Sancțiuni și pentru cei care nu curăță trotuarul din fața blocului
playtech.ro
image
Cum a ajuns România să subvenționeze energia ieftină din Bulgaria și Ungaria. Schema prin care românii acceptă să plătească facturi mai mari
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
L-a făcut ”praf” pe Chivu: ”Să-și clătească gura când vorbește despre tatăl meu! Asta arată meschinăria lui”
digisport.ro
image
În 2026 trecem la ora de vară mai repede: noaptea în care pierdem o oră de somn
stiripesurse.ro
image
Școli închise și joi din cauza viscolului. Care sunt județele afectate
kanald.ro
image
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
wowbiz.ro
image
Premierul Bolojan anunţă concedieri masive!
romaniatv.net
image
Anunț privind tăierea pensiilor după decizia CCR. Ministrul Radu Miruţă: ”Răspunsul este foarte scurt”
mediaflux.ro
image
Dezastru pentru Gigi Nețoiu! Merge la tribunal, după ce investiția de 6 milioane de euro a fost distrusă
gsp.ro
image
Alina Pușcău și Jeffrey Epstein. Câți bani i-a trimis miliardarul pedofil mamei celebrului model
actualitate.net
image
Scene dramatice cu actorul Shia LaBeouf, arestat în New Orleans. Starul de la Hollywood se zbate dezbrăcat în stradă, în timp ce mai mulți indivizi îl bat și înjură
actualitate.net
image
Nativii din aceste 3 zodii se vor confrunta cu obstacole dificile în acest weekend. Primesc un ajutor nesperat și reușesc să iasă cu bine din aceste încercări
click.ro
image
Desertul pe care îl recomandă Carmen Brumă pentru o digestie sănătoasă și sațietate pe termen lung: „Foarte sănătos”. Este gustos și se prepară extrem de simplu
click.ro
image
Diferența dintre mazărea congelată și cea la borcan. Care e mai sănătoasă
click.ro
andrew - sarah
Ce apetit sexual! Însărcinată cu Prințesa Eugenie, ducesa avea o aventură pe la spatele soțului. Cine era bărbatul care i-a luat mințile
okmagazine.ro
Maha Vajiralongkorn foto profimedia 0899581880 jpg
Haremul militar al „Regelui playboy”, care s-a închis într-o cameră de hotel cu 20 de „soldați sexuali”
okmagazine.ro
happy joyful blonde woman clenches fists celebrates good result smiles broadly being high spirit makes triumph gesture wears spectacles winter sweater jpg
Care sunt lunile de naștere „prietene‟ cu succesul. Unde te afli în clasament și cum îți crești șansele?
clickpentrufemei.ro
633158781 1463378002463715 1246197978688615498 n jpg
Statuetă neolitică foarte rară, veche de 7.500 de ani, descoperită în Transilvania
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Serialul de pe Netflix recomandat de Mihai Morar: „N-am mai făcut asta de mult timp”
image
Nativii din aceste 3 zodii se vor confrunta cu obstacole dificile în acest weekend. Primesc un ajutor nesperat și reușesc să iasă cu bine din aceste încercări

OK! Magazine

image
Haremul militar al „Regelui playboy”, care s-a închis într-o cameră de hotel cu 20 de „soldați sexuali”

Click! Pentru femei

image
Motivul sfâșietor pentru care Robert Duvall n-a avut niciodată copii, deși a fost însurat de patru ori

Click! Sănătate

image
Anul Calului de Foc în horoscopul chinezesc. Cele mai norocoase numere și luni pentru fiecare zodie