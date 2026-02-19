O nouă tentativă de răpire de copii într-un supermarket din Italia. Un bărbat a încercat să ia un băiețel de 5 ani: „Acesta nu este fiul tău, dă-mi-l mie!”

Un caz șocant de tentativă de răpire, aproape identic cu cel petrecut recent în Bergamo, s-a produs în Caivano. Un bărbat în vârstă de 45 de ani a fost arestat după ce a încercat să răpească un băiat de 5 ani dintr-un supermarket. Reacția rapidă a mamei copilului și intervenția unei angajate a magazinului au prevenit tragedia.

Incidentul a avut loc marți după-amiază, 17 februarie, într-un supermarket. Carabinierii au fost chemați de urgență la fața locului.

Potrivit anchetatorilor, bărbatul, originar din Ghana, se afla într-o stare vizibil agitată și s-a apropiat de două femei care se pregăteau să plece din magazin împreună cu copiii lor, în vârstă de 5 și 8 ani, relatează publicația italiană Fanpage.

La un moment dat, acesta i-ar fi strigat mamei băiatului de 5 ani: „Acesta nu este fiul tău, dă-mi-l mie!”, apoi a încercat să apuce copilul.

Speriat, copilul a strigat „Mami!”, iar femeia l-a tras imediat în spatele ei. Cu toate acestea, agresorul nu a renunțat și a continuat să încerce să pună mâna pe copil, inclusiv în interiorul magazinului.

Situația a fost oprită în momentul în care o casieră a supermarketului s-a interpus între mamă, copil și bărbat. Pe fondul strigătelor clienților, individul a renunțat și a fugit.

La scurt timp, tatăl copilului a ajuns la supermarket, iar mama, aflată în stare de șoc, s-a refugiat în mașină. Ulterior, aceasta a povestit incidentul autorităților, în lacrimi, după ce carabinierii au ajuns la domiciliul familiei.

Anchetatorii au reconstituit întreaga scenă cu ajutorul imaginilor surprinse de camerele de supraveghere.

Bărbatul, care avea antecedente penale, a fost găsit în apropierea magazinului și arestat pentru tentativă de răpire.

Amintim că un incident șocant a avut loc săptămâna trecută, în plină zi, în fața unui supermarket din Via Corridoni, Bergamo, Italia. Un bărbat român fără adăpost a încercat să răpească o fetiță de un an și jumătate, smulgând-o brusc din mâna mamei sale și provocându-i o fractură la picior. Agresorul a apucat fetița în timp ce familia ieșea din magazin, însă nu a reușit să o tragă din brațele mamei. Tatăl fetiței a intervenit imediat pentru a-l imobiliza pe atacator.