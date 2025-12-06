O navă cu 137 de persoane la bord a lovit un pod pe Canalul Main-Dunăre din Germania. Ce s-a întâmplat cu pasagerii și echipajul

O navă de pasageri care transporta 137 de persoane a lovit, vineri seara, un pod pe Canalul Main-Dunăre din statul Bavaria, în sudul Germaniei. Echipajul şi toţi pasagerii sunt teferi, potrivit poliţiei.

Potrivit autorităților germane, accidentul a avut loc în timp ce nava se pregătea să intre într-o ecluză, în apropierea oraşului Dietfurt, în districtul Neumarkt, la aproximativ 70 de kilometri sud-est de Nurnberg, relatează sâmbătă dpa, citată de Agerpres.

Poliția a explicat că timoneria nu a fost coborâtă suficient şi s-a lovit de pod, provocând daune substanţiale.

Pagubele au fost estimate în limita a câtorva zeci de mii de euro.

Navei i s-a interzis deocamdată să-şi continue călătoria, a declarat un purtător de cuvânt al poliţiei

Amintim că, în noiembrie 2025, un feribot sud-coreean cu aproape 270 de persoane la bord a eșuat în apropiere de Jindo, în sud-vestul Coreei de Sud. Autoritățile au declanșat o amplă operațiune de salvare, mobilizând toate resursele disponibile pentru a preveni o posibilă tragedie.

În martie 2024, 11 persoane au fost rănite după ce o navă de croazieră a Bulgariei s-a izbit într-un zid de beton al unei ecluze pe Dunăre, în oraşul Aschach an der Donau din nordul Austriei.