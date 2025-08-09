Video Avram Iancu, primul om din lume care a traversat Europa înot: „O jumătate de an departe de familie, de soția și de fetițele mele”

Sportivul Avram Iancu a încheiat cursa de înot prin care şi-a propus să străbată Canalul Main, din Germania, între fluviile Rin şi Dunăre. Este primul om din lume care a traversat înot Europa pe principalele cursuri de apă, de la Marea Nordului la Marea Neagră.

Sportivul a înotat cei 556 de km ai Canalului Main-Dunăre în 40 de zile, fără să poarte costum de neopren, finalul cursei fiind consemnat vineri seară, la confluența cu fluviul Dunărea

„Am reuşit să traversez înot întreaga Europă! Fără costum de neopren. În premieră mondială: de la Marea Nordului la Marea Neagră. Astfel, am devenit primul om din lume care a traversat un continent înot, urmând celebra rută fluvială Rin-Main-Dunăre”, a notat Iancu pe pagina sa oficială de Facebook.

Această cursă s-a desfăşurat sub genericul „Înot pentru o Europă Unită” şi că după ratificarea acestei etape are şansa de a primi distincţia „The World's First 'Triple Crown of Rivers Stage Swims' Challenge”, oferită de organizaţiile de profil pentru înot în ape deschise.

„În total: 177 de zile, adică 6 luni – o jumătate de an de înot continuu. O jumătate de an departe de familie, de soția și de fetițele mele. Și asta, în doar 3 ani de carieră! Iar dacă privesc mai departe, la cei 11 ani de înot în apele deschise ale lumii, mi-e și teamă să fac un calcul al timpului total petrecut departe de ele. Cu lacrimi în ochi, vreau să îmi cer iertare față de fetele mele pentru toate aceste absențe din copilăria lor. Dar știu că ele înțeleg, poate mai bine decât oricine, sacrificiile pe care a trebuit să le fac. Și de ce. Dincolo de performanțele sportive, am purtat mereu un mesaj în care am crezut. De data aceasta, am înotat pentru o Europă Unită”, a spus sportivul.

Avram Iancu a fost însoţit în acest proiect de Ulise Galu, din Braşov, pilotul bărcii cu motor cu care au fost transportate diverse lucruri necesare sportivului, şi de Radu Ileană, din Alba Iulia, observator oficial al cursei.