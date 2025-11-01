search
Sâmbătă, 1 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

O femeie supranumită „cea mai rafinată hoață din Marea Britanie” și-a schimbat „meseria”. S-a făcut life coach

0
0
Publicat:

Fosta lector universitar de criminologie, cunoscută în presă drept „cea mai rafinată hoață din Marea Britanie”, și-a schimbat cariera și acum oferă servicii de consiliere de viață și carieră.

„Cea mai rafinată hoață din Marea Britanie”, și-a schimbat cariera FOTO: Solent News
„Cea mai rafinată hoață din Marea Britanie”, și-a schimbat cariera FOTO: Solent News

Pauline Al Said a ajuns în atenția publicului după o serie de furturi din magazine, printre care mai mult de 1.000 de lire sterline (aproximativ 1.140 de euro) în vase de gătit Le Creuset, precum și carne scumpă, vinuri și ginuri de boutique. În ultimii ani, ea a fost chemată de mai multe ori în instanță pentru diferite acuzații.

În vârstă de 35 de ani, femeia și-a schimbat numele profesional în Pauline Tusien, lansând un site web unde oferă servicii de „mentorat în viață și carieră”. Pe site, ea scrie: „Dacă viața ta arată bine pe hârtie, dar te simți prost în realitate, trebuie să vorbim”, relatează The Telegraph.

Originară din Polonia și stabilită în Marea Britanie la vârsta de 17 ani, Al Said spune că această tranziție i-a „modelat reziliența, independența și curiozitatea față de parcursul oamenilor”. Ea a adăugat: „De-a lungul anilor, am locuit și în Orientul Mijlociu, ceea ce mi-a oferit o apreciere mai profundă pentru culturile, perspectivele și modurile de viață diferite. Aceste experiențe m-au învățat cât de puternic este să ieși din zona de confort și cât de important este să ai sprijinul potrivit atunci când navighezi prin schimbări. Aceasta este inspirația muncii mele ca mentor în viață și carieră. Mi-am dedicat viața să înțeleg ce îi motivează pe oameni”.

Sprijin și claritate

Fosta lector universitar oferă consultanță privind echilibrul între viața personală și bunăstare, precum și în luarea deciziilor importante. Ea afirmă că poate „ajuta oamenii să găsească claritate atunci când lucrurile par complicate”.

„Am lucrat ca criminolog senior și ca lector la mai multe universități. De-a lungul anilor, am avut privilegiul să colaborez cu oameni din cele mai diverse medii, ceea ce a fost atât inspirator, cât și recompensator”, mai spune ea. Pauline Tusien menționează că printre hobby-urile ei se numără călătoriile și conectarea cu oameni din întreaga lume. „Sunt pasionată de alergare și mă trezesc devreme, ceea ce mă ajută să încep fiecare zi cu concentrare și energie”.

Furturi și amenzi

În trecut, Al Said și soțul ei, Mark Wheatcroft, au fost amendați cu 2.500 de lire sterline (2850 de euro) pentru raiduri diurne într-un centru de grădinărit și într-un magazin Marks & Spencer. Al Said a fost surprinsă încercând să sustragă peste 500 de lire sterline (aproximativ 570 de euro) în alcool și cadouri din centrul de grădinărit, folosind un dispozitiv de eliminare a etichetelor. În magazinul Marks & Spencer, a fost prinsă cu 33 de fripturi de vită, într-un cărucior.

Când au fost confruntați la centrul de grădinărit, Wheatcroft a devenit „verbal agresiv” și a amenințat că îl va lovi pe agentul de securitate. În instanță, cei doi s-au reprezentat singuri. Al Said a fost găsită vinovată de două infracțiuni de furt, iar Wheatcroft de o infracțiune de furt și una de agresiune. Judecătorul Keith Cutler a remarcat că furturile cu „cărucioare pline” devin tot mai frecvente și a subliniat necesitatea unor „sentințe corespunzătoare”, dar a impus doar o amendă financiară, considerând că Al Said nu ar fi respectat muncile în folosul comunității.

În ultimii ani, Al Said a fost chemată să se prezinte la mai multe audieri în Portsmouth, Bournemouth, Southampton, Basingstoke, Salisbury și Winchester. Numai vinerea trecută, ea era programată la Portsmouth Crown Court și Southampton Crown Court pentru presupuse infracțiuni separate.

De la „hoață rafinată” la mentor inspirațional

Pauline Al Said s-a autointitulat „cea mai rafinată hoață din Marea Britanie” în biografia sa de pe rețelele sociale. Acum, ca life coach, spune că „ajută oamenii să crească, să evolueze și să conducă cu scop”.

Pe site-ul ei, ea citează: „Alinierea este ceea ce se întâmplă când ceea ce crezi, ceea ce spui și ceea ce faci sunt în acord”. Un alt citat afirmă: „Scopul tău este cine ești. Obiectivele sunt modul în care îl exprimi”.

Clienții ei o descriu drept „inspiratoare”, iar unul dintre comentarii spune: „Pauline, cuvintele tale sunt blânde, dar la obiect”. Al Said a răspuns: „Nu trebuie să aștepți momentul perfect. Momentul este acum. Ia legătura, apasă acel buton și să parcurgem împreună acest drum – călătoria ta de a deveni începe aici”.

Europa

Top articole

Partenerii noștri

image
Noile arme nucleare ale Rusiei sunt „prea puternice pentru a fi folosite”. Există însă o excepție
digi24.ro
image
Explozie puternică urmată de incendiu într-un bloc din Timișoara. Un bărbat rănit grav, zeci de persoane evacuate
stirileprotv.ro
image
Horoscop 2 noiembrie 2025. VĂRSĂTORII găsesc dragoastea
gandul.ro
image
George Simion, după vandalizarea sediului AUR: Nu voi accepta să fiu împușcat
mediafax.ro
image
“Legia l-a ofertat pe Elias Charalambous!” Mihai Stoica nu înțelege de ce Edi Iordănescu a antrenat în Polonia
fanatik.ro
image
Ucraina a lovit conducta „Ring” a Rusiei, de lângă Moscova, o rută cheie pentru aprovizionarea cu petrol
libertatea.ro
image
Fiul Laurei Vicol, ironic față de români, pe TikTok: Port geci de 5.000 de euro, voi nu! Trimiteți-vă părinții la muncă!
digi24.ro
image
Denise Rifai, surprinsă alături de antrenorul român când ieșeau din restaurant
gsp.ro
image
S-a terminat: ”cuplul anului” e istorie! Cântăreața a rupt tăcerea: ”Te rog să nu publici conversația”
digisport.ro
image
Se pregătește ceva major: Întâlnire ultra-secretă, la cel mai înalt nivel din Europa. Inclusiv telefoanele vor fi interzise
stiripesurse.ro
image
Descoperire șocantă în Norvegia: Autobuzele electrice „made in China” pot fi controlate de la distanţă printr-o cartelă SIM din România
antena3.ro
image
Amenda de 3.000 de lei dată de un jandarm organizatorului marşului "Colectiv" rămâne în vigoare
observatornews.ro
image
Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu a recunoscut de ce a luat cei 350.000 de euro despăgubiri, după ce a fost pusă la zid: 'Pe foaie, am depășit 1 milion de euro'
cancan.ro
image
FOTO. Jucătoarea care și-a pus silicoane: „Altele au sânii mai mari. Ai mei sunt falși!”
prosport.ro
image
Pensionare anticipată fără penalizare: în ce condiții pot ieși românii mai devreme la pensie
playtech.ro
image
MM Stoica, analiză dură a FCSB: „Suntem pe fundul prăpastiei! Bifăm un record istoric”. Ce se întâmplă cu Alibec 
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Ar fi lovitura carierei: Edi Iordănescu are oferta pe masă, la o zi de la plecarea de la Legia!
digisport.ro
image
Ilie Bolojan riscă sancțiuni penale dacă lipsește de la Parlament? Avertismentul dur lansat de un avocat
stiripesurse.ro
image
„Mi-e greu să cred că nu și-ar fi dorit să se mai trezească a doua zi”. Asta a fost ULTIMA DORINȚĂ a Ștefaniei Szabo! A apelat la un coleg cu doar câteva ore înainte să moară... mesajele au ieșit la suprafață!
kanald.ro
image
Banca din România care a dispărut, dar nu în liniște. Clienții au rămas fără acces complet la bani și...
playtech.ro
image
Primele imagini cu Ștefania Szabo în sicriu! Trupul neînsuflețit al doctoriței de 37 de ani a fost ridicat de la morgă și depus la capelă. Va fi înmormântată în uniforma de medic | FOTO
wowbiz.ro
image
Dezvăluirea momentului! Fostul soț al doctoriţei Ștefania Szabo a ajuns în fața instanței
romaniatv.net
image
Pensii noiembrie. Mai mulți bani pentru anumiți români
mediaflux.ro
image
Denise Rifai, surprinsă alături de antrenorul român când ieșeau din restaurant
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
Mitul alcoolului „curat”: tequila, ginul, vinul sau berea. Ce spun experții despre băuturile promovate ca sănătoase
actualitate.net
image
Tânăra de 18 ani care a întors toate scaunele la Vocea României: „Absolut extraordinar!” Cine este Sunamita Beza
click.ro
image
O româncă a cucerit sudul Spaniei. Afacerea cu care a dat lovitura, oferită exemplu de televiziunea spaniolă
click.ro
image
Adevărul despre relația din spatele scenei dintre Angela Similea și „Prințul șlagărelor”. Fiul compozitorului Marcel Dragomir rupe tăcerea: „Ea era ca pe un piedestal!” Ultimele lui cuvinte
click.ro
Harry & Meghan la un meci Dodgers, Profimedia (1) jpg
Lovitură majoră pentru Prințul Harry! Fiul regelui recunoaște: copiii lui n-au nicio idee cu ce se ocupă, iar falimentul este aproape
okmagazine.ro
Brad Pitt, Angelina Jolie foto Profimedia jpg
După atâția ani de la divorț, Brad Pitt și Angelina Jolie tot mai au ceva de împărțit. Ce-i cere acum actorul fostei lui soții?
clickpentrufemei.ro
Centrala electrică a Fabricii de hârtie şi mucava Piatra Neamţ, în perioada interbelică (© iMAGO Romaniae)
Modernizarea accelerată a României Mari cu ajutorul utilajelor și motoarelor aduse din Germania
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Scandal de pomină pe „Hai-Hui”, numele emisiunii Marinei Almășan, de la TVR 2. Ce acuzații i se aduc: „Nu e o invenție a TVR”. Replica vedetei: „N-a furat nimeni de la nimeni!”
image
Tânăra de 18 ani care a întors toate scaunele la Vocea României: „Absolut extraordinar!” Cine este Sunamita Beza

OK! Magazine

image
Alina-Maria a României, superbă în costum popular. Prințesa ne arată cum poate fi purtată o ie la un eveniment de seară

Click! Pentru femei

image
După atâția ani de la divorț, Brad Pitt și Angelina Jolie tot mai au ceva de împărțit. Ce-i cere acum actorul fostei lui soții?

Click! Sănătate

image
Horoscopul lunii noiembrie 2025: Cine se pregătește pentru cele mai mari schimbări?