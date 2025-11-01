O femeie supranumită „cea mai rafinată hoață din Marea Britanie” și-a schimbat „meseria”. S-a făcut life coach

Fosta lector universitar de criminologie, cunoscută în presă drept „cea mai rafinată hoață din Marea Britanie”, și-a schimbat cariera și acum oferă servicii de consiliere de viață și carieră.

Pauline Al Said a ajuns în atenția publicului după o serie de furturi din magazine, printre care mai mult de 1.000 de lire sterline (aproximativ 1.140 de euro) în vase de gătit Le Creuset, precum și carne scumpă, vinuri și ginuri de boutique. În ultimii ani, ea a fost chemată de mai multe ori în instanță pentru diferite acuzații.

În vârstă de 35 de ani, femeia și-a schimbat numele profesional în Pauline Tusien, lansând un site web unde oferă servicii de „mentorat în viață și carieră”. Pe site, ea scrie: „Dacă viața ta arată bine pe hârtie, dar te simți prost în realitate, trebuie să vorbim”, relatează The Telegraph.

Originară din Polonia și stabilită în Marea Britanie la vârsta de 17 ani, Al Said spune că această tranziție i-a „modelat reziliența, independența și curiozitatea față de parcursul oamenilor”. Ea a adăugat: „De-a lungul anilor, am locuit și în Orientul Mijlociu, ceea ce mi-a oferit o apreciere mai profundă pentru culturile, perspectivele și modurile de viață diferite. Aceste experiențe m-au învățat cât de puternic este să ieși din zona de confort și cât de important este să ai sprijinul potrivit atunci când navighezi prin schimbări. Aceasta este inspirația muncii mele ca mentor în viață și carieră. Mi-am dedicat viața să înțeleg ce îi motivează pe oameni”.

Sprijin și claritate

Fosta lector universitar oferă consultanță privind echilibrul între viața personală și bunăstare, precum și în luarea deciziilor importante. Ea afirmă că poate „ajuta oamenii să găsească claritate atunci când lucrurile par complicate”.

„Am lucrat ca criminolog senior și ca lector la mai multe universități. De-a lungul anilor, am avut privilegiul să colaborez cu oameni din cele mai diverse medii, ceea ce a fost atât inspirator, cât și recompensator”, mai spune ea. Pauline Tusien menționează că printre hobby-urile ei se numără călătoriile și conectarea cu oameni din întreaga lume. „Sunt pasionată de alergare și mă trezesc devreme, ceea ce mă ajută să încep fiecare zi cu concentrare și energie”.

Furturi și amenzi

În trecut, Al Said și soțul ei, Mark Wheatcroft, au fost amendați cu 2.500 de lire sterline (2850 de euro) pentru raiduri diurne într-un centru de grădinărit și într-un magazin Marks & Spencer. Al Said a fost surprinsă încercând să sustragă peste 500 de lire sterline (aproximativ 570 de euro) în alcool și cadouri din centrul de grădinărit, folosind un dispozitiv de eliminare a etichetelor. În magazinul Marks & Spencer, a fost prinsă cu 33 de fripturi de vită, într-un cărucior.

Când au fost confruntați la centrul de grădinărit, Wheatcroft a devenit „verbal agresiv” și a amenințat că îl va lovi pe agentul de securitate. În instanță, cei doi s-au reprezentat singuri. Al Said a fost găsită vinovată de două infracțiuni de furt, iar Wheatcroft de o infracțiune de furt și una de agresiune. Judecătorul Keith Cutler a remarcat că furturile cu „cărucioare pline” devin tot mai frecvente și a subliniat necesitatea unor „sentințe corespunzătoare”, dar a impus doar o amendă financiară, considerând că Al Said nu ar fi respectat muncile în folosul comunității.

În ultimii ani, Al Said a fost chemată să se prezinte la mai multe audieri în Portsmouth, Bournemouth, Southampton, Basingstoke, Salisbury și Winchester. Numai vinerea trecută, ea era programată la Portsmouth Crown Court și Southampton Crown Court pentru presupuse infracțiuni separate.

De la „hoață rafinată” la mentor inspirațional

Pauline Al Said s-a autointitulat „cea mai rafinată hoață din Marea Britanie” în biografia sa de pe rețelele sociale. Acum, ca life coach, spune că „ajută oamenii să crească, să evolueze și să conducă cu scop”.

Pe site-ul ei, ea citează: „Alinierea este ceea ce se întâmplă când ceea ce crezi, ceea ce spui și ceea ce faci sunt în acord”. Un alt citat afirmă: „Scopul tău este cine ești. Obiectivele sunt modul în care îl exprimi”.

Clienții ei o descriu drept „inspiratoare”, iar unul dintre comentarii spune: „Pauline, cuvintele tale sunt blânde, dar la obiect”. Al Said a răspuns: „Nu trebuie să aștepți momentul perfect. Momentul este acum. Ia legătura, apasă acel buton și să parcurgem împreună acest drum – călătoria ta de a deveni începe aici”.