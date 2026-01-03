Trei vulpi, surprinse în centrul Bucureștiului. Specialiștii explică apariţia acestora în mediul urban

Trei vulpi au fost surprinse de camerele de supraveghere în zona Muzeului Antipa, chiar în centrul Bucureștiului, imaginile stârnind reacții și întrebări legate de apariția animalelor sălbatice în inima Capitalei.

Camerele de supraveghere ale Muzeului Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” au surprins, în dimineața zilei de sâmbătă, 3 ianuarie, prezența a trei vulpi în zona exterioară a instituției, aflată în centrul Bucureștiului.

Imaginile au fost făcute publice de reprezentanții muzeului, care au subliniat că momentul reprezintă o bună ocazie de a vorbi despre biodiversitatea urbană și despre modul în care fauna sălbatică se adaptează la orașele moderne.

„În această dimineaţă, camerele de supraveghere ale Muzeului Naţional de Istorie Naturală «Grigore Antipa» au surprins prezenţa a trei vulpi în zona exterioară a muzeului, situat în centrul Bucureştiului”, au anunţat reprezentanţii instituţiei pe Facebook.

Potrivit conducerii muzeului, apariția vulpilor în mediul urban nu este un fenomen rar sau izolat. Dimpotrivă, în numeroase mari orașe europene, vulpea este considerată una dintre speciile sălbatice cu cea mai mare capacitate de adaptare la prezența omului. Animalul este atras de resursele alimentare disponibile în orașe, de spațiile verzi, dar și de așa-numitele coridoare ecologice urbane, care facilitează deplasarea și supraviețuirea speciilor sălbatice.

Directorul Muzeului Antipa, dr. Luis Ovidiu Popa, a explicat că prezența vulpilor trebuie înțeleasă într-un context mai larg al schimbărilor produse de om asupra mediului. „Prezența acestor animale este un semnal clar că fauna sălbatică se adaptează la transformările mediului create de om. Este un subiect de ecologie urbană care poate fi explicat și înțeles, fără să-l privim cu teamă”, a declarat acesta.

Reprezentanții muzeului au precizat că, pe durata evenimentului, nu a existat nicio interacțiune între animale și oameni, iar situația nu a generat riscuri pentru vizitatori sau pentru personalul instituției.

Specialiștii monitorizează în continuare fenomenul și îl tratează ca pe o oportunitate de educație științifică, menită să aducă în atenția publicului importanța conviețuirii responsabile cu fauna urbană.

Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” este una dintre cele mai prestigioase instituții de acest tip din România și din Europa de Est. A fost fondat la 3 noiembrie 1834, la inițiativa Marelui Ban Mihalache Ghica, care a donat colecții valoroase de monede, fosile, animale și opere de artă, punând astfel bazele viitorului muzeu.

În prezent, patrimoniul științific al muzeului numără aproximativ două milioane de exemplare, organizate în colecții zoologice, geologice și paleontologice, dar și în domenii precum anatomia comparată, antropologia și etnografia. Cu o medie de peste 500.000 de vizitatori anual, Muzeul Antipa se află constant în topul celor mai vizitate instituții culturale din România.