 O femeie de 59 de ani a născut o fetiță în Italia. Tatăl are 70 de ani. Ce spun medicii | adevarul.ro
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O femeie de 59 de ani a născut o fetiță în Italia. Tatăl are 70 de ani. Ce spun medicii

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Francesca Pia s-a născut recent în sudul Italiei, devenind unul dintre copiii cu cei mai în vârstă părinți din țară. Mama sa are 59 de ani, iar tatăl, 70 de ani. 

O fetiță s-a născut în Italia din părinți de 59 și 70 de ani.
O fetiță s-a născut în Italia din părinți de 59 și 70 de ani. Foto: Arhivă

Fetița a avut la naștere o greutate de 2,5 kilograme, iar ulterior a ajuns la 4,5 kilograme. Medicii spun că starea sa de sănătate este foarte bună și că dezvoltarea decurge normal, notează Corriere de la Serra. 

Specialiștii care au urmărit cazul au descris sarcina și nașterea drept un eveniment rar, având în vedere vârsta părinților.

„Concepția la vârsta de 59 de ani a mamei reprezintă un eveniment rar, iar pentru noi este un motiv de mare satisfacție faptul că am însoțit acest parcurs până la nașterea unei fetițe care astăzi se simte bine și crește normal”, au declarat medicii.

Aceștia au subliniat că evoluția favorabilă a copilului este cel mai important aspect al cazului. Totodată, vârsta înaintată a părinților a impus o monitorizare atentă și prudență pe parcursul procedurii.

„O mamă de 59 de ani și un tată de 70 de ani reprezintă o situație demografică ieșită din comun pentru o naștere de acest gen și tocmai de aceea putem vorbi despre un eveniment rar”, a explicat unul dintre medici.

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