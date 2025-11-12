search
Miercuri, 12 Noiembrie 2025
O femeie care susținea că o statuie a Fecioarei Maria plânge cu lacrimi de sânge, trimisă în judecată pentru fraudă. A strâns 365.000 de euro din donații

Publicat:

O femeie care se autointitula mistică și care atrăgea sute de pelerini într-un orășel de lângă Roma, susținând că o statuie a Fecioarei Maria plânge cu lacrimi de sânge, a fost trimisă în judecată pentru presupusă fraudă. Ea ar fi strâns 365.000 de euro de la credincioși. Aceștia credeau că donează pentru construirea unui centru destinat copiilor bolnavi.

Sângele de pe statuie ar fi, de fapt, sânge de porc. FOTO: X/@Deep_biblestudy
Sângele de pe statuie ar fi, de fapt, sânge de porc. FOTO: X/@Deep_biblestudy

Gisella Cardia și soțul ei, Gianni Cardia, vor fi judecați în aprilie 2026 fiind acuzați că au pus în scenă false apariții ale Fecioarei Maria și au făcut profeții mincinoase despre catastrofe pentru a obține donații de la credincioși catolici.

Cardia aduna lunar sute de pelerini în localitatea Trevignano Romano, situată în apropiere de Roma, unde oamenii se rugau în fața statuii amplasate într-un mic altar improvizat pe o colină. În decurs de câțiva ani, presupusa înșelătorie ar fi generat 365.000 de euro în donații, bani despre care pelerinii credeau că vor fi folosiți pentru construirea unui centru destinat copiilor bolnavi, notează The Guardian.

Potrivit procurorilor, femeia ar fi pretins că statuia îi transmite „mesaje divine” și că ar fi avertizat-o despre dezastre puse la cale de diavol. Printre acestea erau un cutremur ce ar distruge Roma și „preluarea” Bisericii Catolice de către comuniști.

Investigația a fost deschisă în 2023, după ce un detectiv particular a susținut că sângele de pe statuie este, de fapt, sânge de porc. Ulterior, Biserica Catolică a declarat-o pe Gisella Cardia drept o impostoare și a înăsprit regulile privind recunoașterea fenomenelor supranaturale, în încercarea de a combate escrocheriile.

Avocata inculpatei a declarat pentru agenția ANSA că aceasta a primit vestea procesului „cu seninătate”.

„Oricât de paradoxal ar părea, se simte ușurată, considerând că are ocazia să dezvăluie adevărul cu transparență și să pună capăt tuturor speculațiilor și controverselor”, a spus aceasta.

Cardia, care are o condamnare anterioară pentru fraudă financiară, cumpărase statuia în 2016 de la un loc de pelerinaj catolic din Medjugorje (Bosnia și Herțegovina).

Procesul său vine în contextul în care Vaticanul a declarat recent că presupusele apariții ale lui Iisus în localitatea franceză Dozulé, din anii 1970, „nu au origine supranaturală”. Totodată, Papa Leon a emis un decret prin care îi îndeamnă pe catolici să nu o mai numească pe Fecioara Maria „co-mântuitoare”, avertizând asupra exagerării cultului Fecioarei și proliferării profeților falși și a statuilor „plângătoare”. De asemenea, și regretatul Papa Francisc a declarat, în 2023, că aparițiile Fecioarei Maria „nu sunt întotdeuna reale”.

