Parchetul European l-a trimis în judecată pe fostul primar al orașului Sulina, fiind acuzat de fraudă cu fonduri europene

Parchetul European (EPPO) a anunțat joi, 6 noiembrie, că a fost trimis în judecată fostul primar al orașului Sulina, județul Tulcea, într-un dosar privind o fraudă cu fonduri europene din Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime.

Este vorba despre Dan Nicolcenco, iar, potrivit EPPO, acesta, în calitate de primar, a depus documente false la Autoritatea de Management a programului menționat, pentru a obține finanțare europeană pentru proiectul „Facilități de acostare în orașul Sulina – zona Canalului Podul Plajei Sulina”.

Documentele atestau în mod fals că proiectul fusese finalizat și echipamentele au fost livrate, deși furnizorul nu își îndeplinise încă obligațiile contractuale.

Investigația a arătat că produsele au fost livrate și instalate doar după încheierea perioadei de implementare a proiectului.

Prin depunerea raportului fals, inculpatul a cauzat un prejudiciu potențial de aproximativ 180.000 de euro (892.495,54 lei), din care circa 135.300 de euro (669.371 lei) proveneau din fonduri europene și 45.000 de euro (223.123,80 lei) din bugetul național.

A fost încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției cu administratorul firmei furnizoare, care a recunoscut faptele imputate.

Dacă va fi găsit vinovat, inculpatul riscă o pedeapsă cu închisoarea de până la șapte ani.

Toate persoanele vizate sunt prezumate nevinovate până la pronunțarea unei hotărâri definitive de către instanțele competente din România.

EPPO este instituția independentă a Uniunii Europene responsabilă cu investigarea, urmărirea penală și trimiterea în judecată a infracțiunilor care aduc atingere intereselor financiare ale UE.