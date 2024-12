Satele pitorești din Italia cu case de un euro. Povestea unui cuplu de tineri care s-a mutat în una dintre aceste zone

Un cuplu de tineri, din Germania a decis să se mute într-o localitate pitorească din Italia, pe care o credeau pustie, unde casele se vindeau cu un euro.

Callie Riemann și soțul ei, din Hamburg, au devenit interesați de programele de locuințe de un euro din Italia anul trecut, însă aveau anumite reticențe să investească timp și bani într-o casă într-un sat pe cale de dispariție.

„Avem în jur de 30 de ani și citisem pe internet că aceste locuințe de 1 euro sunt de obicei dărăpănate și situate în orașe care sunt practic case de bătrâni pustii, cu puține sau deloc afaceri. Veneam din Hamburg, Germania, care are o populație de 2 milioane de locuitori și eram îngrijorați de cum va fi viața și de singurătatea într-unul dintre aceste mici orașe italiene”, povestește Callie, pentru Business Insider.

Cu toate acestea, tinerii și-au asumat riscul, iar acum sunt foarte bucuroși că luat această decizie.

„În cele din urmă, am evitat casele de 1 euro și am cumpărat în schimb o fermă cu 29.000 de euro, aproximativ 30.400 de dolari. Grijile noastre cu privire la singurătatea într-un oraș dărăpănat au dispărut rapid după ce am ajuns. Am fost plăcut surprinși de cât de animat era orașul nostru”, spune tânăra.

Cei doi s-au mutat la Sant'Elia a Pianisi, un sat cu aproximativ 1.500 de locuitori din sudul Italiei. Ei au rămas impresionați de viața plină de culoare a localității.

„Când am ajuns în august, erau festivaluri în fiecare zi și noapte. Erau parade, concerte, festivaluri cu mâncare și băuturi gratuite, lupte cu sabia și spectacole cu respirație de foc. M-am simțit ireal, mutându-mă în acest orășel din mijlocul pustietății Italiei, dar auzind engleză și germană peste tot pe unde mergeam”, povestesc cei doi.

Acum, pe măsură ce îmbătrânesc, mulți s-au întors în orașul lor natal pentru a se bucura de pensie. Rudele lor vin, de asemenea, să îi viziteze și să își exploreze moștenirea.

Mulți încă mai au case de familie aici în sat și donează bani pentru ca satul să funcționeze bine în timp ce ei sunt plecați. Acest lucru contribuie la proiecte frumoase, inclusiv locuri de joacă, parcuri și locuri sfinte pentru persoanele cu handicap.

„În august, am întâlnit, de asemenea, o mulțime de tineri care au părăsit orașul pentru a merge la universitate sau pentru oportunități mai bune de muncă. Mulți și-au exprimat dorința de a reveni în Sant'Elia. Orașul se liniștește după luna august, dar este încă plin de viață Eu și soțul meu învățăm limba italiană, dar niciunul dintre noi nu ar spune că o vorbește încă. Asta nu-i oprește pe orășeni să dorească să ne simțim bineveniți”, măturisește femeia.

Mulți dintre vecini le-au oferit cadouri, de la dovlecei și rodii la brânzeturi de casă și ulei de măsline.

„Ne simțim foarte bineveniți și suntem fericiți să facem parte din această comunitate. Nu suntem departe de oraș Dacă vrem mai multă acțiune și divertisment, nu trebuie să mergem departe”, spune Callie.

Cel mai apropiat oraș, Campobasso, are o populație de aproximativ 47.500 de locuitori și se află la o jumătate de oră de mers cu mașina. Are un centru istoric frumos, centre comerciale, cluburi de noapte, cinematografe, piețe, muzee și evenimente culturale.

„Sant'Elia este un oraș mic dintr-o regiune mică a Italiei, dar am găsit în această comunitate tot ceea ce ne-am fi putut dori vreodată”, încheie tânăra.