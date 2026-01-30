Video O crimă șocantă din Marea Britanie amintește de cazul Cenei. Un copil de 12 ani, ucis de un adolescent de 15 ani. Poliția, acuzată că l-a lăsat în libertate pe criminal deși era periculos

Poliția britanică este criticată dur după ce un adolescent de 15 ani, cunoscut pentru comportamentul său violent, a fost lăsat liber luni la rând, înainte de a-l ucide pe Leo Ross, un băiat de 12 ani, într-un parc din Birmingham, Marea Britanie. Cazul ridică întrebări grave despre eșecurile sistemului de protecție și intervenție, într-un context care amintește dureros de crima din Cenei, județul Timiș, unde un alt adolescent, Mario Berinde, a fost ucis de minori.

Leo Ross a murit pe 21 ianuarie anul trecut, după ce a fost înjunghiat o singură dată în abdomen, în timp ce se întorcea acasă de la școală, traversând Trittiford Mill Park. Atacul a fost complet neprovocat. Băiatul era cunoscut ca un elev model, fără conflicte sau probleme. Anchetatorii spun că a fost ales drept victimă doar pentru că era „o țintă ușoară”, agresorul fiind „mult mai mare fizic”.

Ucigașul, un adolescent de 15 ani, al cărui nume nu poate fi făcut public din motive legale, a recunoscut crima și alte atacuri comise în același parc, în doar câteva zile.

Imagini surprinse de camerele purtate de polițiști, făcute publice după condamnare, îl arată pe adolescent jucând rolul unui martor inocent, în timp ce paramedicii încercau să-i salveze viața lui Leo, la câțiva metri distanță, relatează Daily Mail. Pe filmare, acesta spune calm unui polițist: „Era întins acolo când am ajuns. Nu m-am atins de el, pentru că asta m-ar fi putut băga în problemă”.

Sursa video: X/ @BPINewsOrg

Cunoscut de poliție, dar lăsat liber

Potrivit informațiilor apărute în presă, adolescentul avea deja o reputație solidă de delincvent violent în cartierul Hall Green din Birmingham și era bine cunoscut autorităților. Fusese exclus din învățământul de masă și chiar dintr-un centru educațional special, după ce a spart nasul unui profesor și a adus un cuțit la școală.

După exmatriculare, își petrecea zilele cutreierând cartierul pe bicicletă sau trotinetă, vandalizând proprietăți și provocând teamă în rândul localnicilor. Cu aproximativ șase luni înainte de crimă, camerele de supraveghere l-au surprins aruncând o cărămidă într-o vitrină de magazin, fără niciun motiv.

„Familia este cunoscută de poliție. De nenumărate ori a fost adus acasă de agenți”, a declarat un apropiat al familiei. Un vecin a spus simplu: „Toată lumea de aici se teme de el”.

Escaladarea violenței, ignorată

Pe 19 ianuarie, cu două zile înainte de moartea lui Leo, adolescentul a atacat o femeie în vârstă care se plimba singură pe malul râului Cole. A lovit-o cu propriul baston, i-a provocat răni grave și a împins-o în râu. Apoi, într-un gest sinistru, a pretins că este martor și a dat alarma.

A doua zi, s-a întors în parc și a atacat o altă femeie, tot fără provocare. Deși poliția avea deja descrierea suspectului, „un băiat de aproximativ 14 ani, îmbrăcat în negru, pe bicicletă, care atacă persoane vulnerabile”, acesta nu a fost reținut.

„Dacă ar fi fost oprit atunci, Leo ar fi trăit”, a spus un prieten al familiei agresorului. „El gândea: o să continui până când omor pe cineva, pentru că nimeni nu mă oprește”.

Ultimele ore ale lui Leo

În ziua crimei, camerele CCTV l-au surprins din nou pe adolescent plimbându-se prin parc, căutând o victimă. A încercat să atace o femeie, dar a fugit când a fost întrerupt. La scurt timp, Leo, îmbrăcat în uniforma școlară, a intrat în parc pe drumul obișnuit spre casă.

Anchetatorii spun că nu există nicio dovadă că Leo ar fi provocat în vreun fel atacul. A fost înjunghiat rapid, fără alte urme de luptă. După agresiune, ucigașul a revenit la scenă, a cerut ajutor și a rămas acolo până la sosirea ambulanței, continuând să pozeze în martor.

„Mergeam cu bicicleta spre un service și l-am văzut întins acolo”, le-a spus el polițiștilor. „Am încercat să găsesc ajutor. Asta e tot ce știu”.

A fost arestat la trei ore după crimă. Ulterior, scafandrii poliției au găsit cuțitul în râu, pe care se aflau atât ADN-ul agresorului, cât și al lui Leo.

Poliția se apără, familia cere răspunsuri

West Midlands Police se află acum sub investigație pentru modul în care a gestionat cazurile anterioare. Conducerea poliției susține că, din cauza vârstei agresorului și a lipsei unui cazier serios, intervenția a fost limitată.

„Din păcate, nu am reușit să-l identificăm suficient de repede pentru a opri ce s-a întâmplat cu Leo”, a declarat inspectorul Joe Davenport.

Mama biologică a lui Leo, Rachel Fisher, a spus printre lacrimi: „Fiul meu a fost cel mai dulce și bun copil. Nu avea niciun os rău în corp. Viața lui a fost furată fără niciun motiv”.

Familia adoptivă a adăugat: „Leo era iubit de toți. Era înțelept peste vârsta lui. O viață curmată de un act lipsit de sens”.

Crima din Timiș

Cazul amintește de crima recentă din Cenei, județul Timiș, unde Mario Berinde, tot adolescent, a fost ucis de alți minori. Și acolo, anchetatorii vorbesc despre premeditare, violență extremă și eșecul de a preveni o tragedie anunțată. Doi adolescenți de 15 ani sunt arestați preventiv, iar faptele, comise cu toporul și cuțitul, au șocat întreaga comunitate.

Două țări diferite, două crime cumplite, același semnal de alarmă. Violența în rândul minorilor escaladează, iar lipsa unei intervenții ferme și timpurii poate avea consecințe ireversibile.

„Este un eșec al întregii societăți”

Specialiștii spun că astfel de cazuri nu pot fi puse doar pe seama indivizilor. Felicia Mihai, șef serviciu în cadrul DGASPC Botoșani, afirmă: „Acesta este un eșec al întregii societăți. Al familiei, al școlii, al comunității și al societății în ansamblu. Semnale au existat. Întrebarea este ce facem cu această durere după ce nu se mai vorbește despre caz”.

Sociologii și criminologii atrag atenția că, spre deosebire de adulți, crimele comise de copii sunt adesea lipsite de logică. „Există o teribilă lipsă de sens”, spune profesorul Ellis Cashmore. Motivele pot fi banale, absente sau greu de înțeles: curiozitate, plictiseală, dorința de a experimenta.