Ministerul Finanțelor vrea să compenseze creșterea prețului la motorină pentru transportatori până la finalul anului

Ministerul Finanțelor a elaborat un proiect de act normativ pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.1094/2025, adaptând mecanismul de sprijin destinat operatorilor economici din sectorul transporturilor rutier de mărfuri și persoane. Este vorba de un sprijin de peste 650 de milioane de lei pentru peste 6.200 de operatori economici. Propunerea a fost pusă în transparență decizională.

Proiectul prevede prelungirea perioadei de acordare a ajutorului de stat sub formă de grant până la data de 30 aprilie 2027, acoperind motorina achiziționată de operatori până la data de 31 decembrie 2026. Pentru intervalul cuprins între 1 aprilie 2026 și 31 decembrie 2026, valoarea ajutorului de stat este stabilită la 85 de bani pe litru, iar plata ajutorului de stat se va face prin bugetul Ministerului Finanțelor – Acțiuni Generale, precizează Ministerul Finanțelor, joi, într-un comunicat.

„Atenuarea impactului fluctuațiilor de preț asupra costurilor de operare”

Bugetul total maxim estimat al schemei de ajutor de stat este de 652,195 milioane de lei, fonduri care vor permite unui număr estimat de 6.200 de operatori economici să beneficieze de aceste compensații.

„Aceasta este o măsură de sprijin concret pentru firmele românești într-un moment tensionat, de incertitudine pe piețele internaționale. Mecanismul are ca obiectiv strategic susținerea directă a sectorului transporturilor pentru atenuarea impactului fluctuațiilor de preț asupra costurilor de operare. Prin acest efort bugetar, Guvernul garantează menținerea competitivității transportatorilor noștri pe piața europeană și asigură stabilitatea serviciilor, limitând efectele volatilității energetice asupra întregii economii naționale”, a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, citat în comunicat.

„Avantaj indirect pentru consumatori și pentru economia națională”

Oficialul a precizat că „măsura produce efecte pozitive pe întreg lanțul economic asociat activității de transport: de la companiile de logistică și distribuție, până la producătorii și exportatorii români care depind de costuri predictibile de transport pentru a-și menține competitivitatea”

„ Beneficiile se resimt și la nivelul întreprinderilor mici și mijlocii, al comercianților și al industriei prelucrătoare, pentru care stabilitatea tarifelor de transport contribuie la menținerea prețurilor și a continuității aprovizionării. Astfel, sprijinul acordat transportatorilor se traduce într-un avantaj indirect pentru consumatori și pentru economia națională în ansamblu”, a mai spus Alexandru Nazare.

Proiectul Ministerului Finanțelor vizează continuarea susținerii mediului de afaceri în actualul context marcat de volatilitatea prețurilor la combustibili, influențată de tensiunile geopolitice recente din Orientul Mijlociu care afectează infrastructura energetică și rutele globale de transport.

Limitarea efectelor economice negative generate de incertitudinea de pe piețele internaționale

Potrivit aceluiași comunicat, prin proiectul de act normativ se propune înlocuirea sintagmei privind compensarea creșterii accizei cu cea de compensare a creșterii prețului la motorină, oferind astfel un cadru mai adecvat pentru protejarea competitivității operatorilor români. Măsura este esențială pentru a preveni riscul apariției unor diferențe semnificative de cost între transportatorii din România și cei din statele vecine, evitând totodată o majorare a prețurilor pentru alte produse și servicii ca urmare a perturbării lanțurilor de aprovizionare.

Ministerul Finanțelor anunță că, pentru a asigura o intervenție proporțională și corelată cu realitățile economice, va realiza, împreună cu Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, o analiză trimestrială a condițiilor de piață, având posibilitatea de a ajusta valoarea sprijinului în funcție de dinamica prețului țițeiului.

„Implementarea acestui mecanism de monitorizare periodică garantează că resursele bugetare sunt utilizate eficient pentru menținerea continuității serviciilor de transport și limitarea efectelor economice negative generate de incertitudinea de pe piețele internaționale”, mai precizează Ministerul Finanțelor.

Proiectul de act normativ este publicat la rubrica Transparență Decizională.

Amintim că motorina standard s-a scumpit miercuri din nou, ajungând să fie comercializată cu 8,75 - 8,87 lei/litru la benzinăriile din București, în timp ce motorina premium se vinde cu 9,13 - 9,42 lei/litru, potrivit datelor consultate de „Adevărul”.

Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR) a solicitat Guvernului măsuri urgente pentru a limita impactul creșterii preţului motorinei asupra transportului rutier şi economiei, printre care reducerea accizei sau extinderea schemei de rambursare.