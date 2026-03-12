search
Joi, 12 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Soția pilotului de F-16, care și-a pierdut viața salvând un câine, mesaj sfâșietor: „Ai plecat și ai luat tot”. Povestea tragediei de la baza „Borcea”

0
0
Publicat:

Durere fără margini după tragedia de la Baza 86 Aeriană „Locotenent Aviator Gheorghe Mociorniță”, unde căpitanul Octavian Palferenț, pilot de vânătoare în cadrul Forțele Aeriene Române, și-a pierdut viața la doar 30 de ani după ce a încercat să salveze un câine căzut într-un bazin de apă. Soția sa, Daniela Palferenț, a transmis un mesaj sfâșietor pe rețelele sociale: „Ai plecat și ai luat tot… Ai lăsat un gol imens, sufletul meu blând”.

Căpitanul Octavian Palferenț era căsătorit FOTO: Palferenț Daniela/FB
Căpitanul Octavian Palferenț era căsătorit FOTO: Palferenț Daniela/FB

Avea doar 30 de ani, peste 800 de ore de zbor și o carieră promițătoare în aviația militară. Dar pentru cei care l-au cunoscut, Octavian Palferenț a fost mai mult decât un pilot de elită: a fost un om cu o empatie rară și cu un caracter care s-a văzut până în ultimele clipe ale vieții sale.

Filmul tragediei de la „Borcea”

Tragedia s-a produs în jurul orei 17:30, într-o zonă a bazei unde se află mai multe bazine de colectare a apei, utilizate și pentru intervenții în caz de incendiu. Potrivit informațiilor apărute după incident, pilotul a observat un câine maidanez care căzuse într-un astfel de canal și nu mai putea ieși. Fără să cunoască exact adâncimea apei sau gradul de pericol al bazinului, Octavian Palferenț a decis să intre în apă pentru a salva animalul. Bazinul avea însă pereți abrupți și extrem de alunecoși, ceea ce face aproape imposibilă ieșirea odată ce cineva ajunge în interior.

Căpitanul Octavian Palferenț a murit FOTO: FB
Căpitanul Octavian Palferenț a murit FOTO: FB

După ce a intrat în apă, pilotul nu a mai reușit să iasă. A început să strige după ajutor.

Strigătele au fost auzite de un coleg aflat în apropiere, care a alergat imediat spre bazin și a sărit în apă pentru a-l ajuta. Militarul a reușit să-l scoată pe Octavian Palferenț pe mal, însă acesta era deja inconștient. Până la sosirea echipajelor medicale, colegii au început manevrele de resuscitare chiar în incinta bazei. Intervenția a continuat și după sosirea paramedicilor, dar în ciuda tuturor eforturilor viața pilotului nu a mai putut fi salvată.

Militarul a intervenit să salveze un câine FOTO Armata Română / Facebook
Militarul a intervenit să salveze un câine FOTO Armata Română / Facebook

Un pilot care trăia pentru zbor

Pentru Octavian Palferenț, aviația nu era doar o profesie, ci o pasiune care îl definea. Pilot de avion supersonic F-16 Fighting Falcon, el acumulase peste 800 de ore de zbor și participa la misiuni importante de patrulare și monitorizare a spațiului aerian. Activase atât la Baza 71 Aeriană „General Emanoil Ionescu”, cât și la Borcea, unde se afla în misiune în momentul tragediei.

„Am crescut cu capul în nori și eventual cu capul în nori am ajuns”, spunea el.

Deși era deja un profesionist respectat, visa să meargă mai departe. Își dorea să devină instructor de zbor și să piloteze, într-o zi, avioane de generația a cincea.

Mesajul sfâșietor al soției: „Ai lăsat un gol imens, sufletul meu blând”

Tragedia este cu atât mai dureroasă cu cât viața personală a pilotului abia începea un nou capitol. Octavian se căsătorise în urmă cu aproximativ zece luni cu Daniela, și ea cadru militar. Cei doi locuiau în Brașov și aveau planuri mari pentru viitor.

Căpitanul Octavian Palferenț era căsătorit FOTO: FB
Căpitanul Octavian Palferenț era căsătorit FOTO: FB
MApN, mesaj de condoleanţe, după moartea pilotului Dan Ştefănescu: Aripa dreaptă a „Iacărilor Acrobaţi” era nelipsit la show-urile aeriene

La scurt timp după tragedie, soția sa, Daniela Palferenț, a publicat pe Facebook un mesaj emoționant în memoria celui care i-a fost partener de viață.

„Acum 4 ani Dumnezeu mi-a oferit cel mai frumos, minunat și inteligent bărbat. 4 ani mai târziu… ai plecat și ai luat tot fără să-mi mai urezi «La mulți ani nouă». Ai lăsat un gol imens, sufletul meu blând. Ai fost și vei rămâne mereu îngerul meu”, a scris aceasta pe rețeaua de socializare.

Cei care le-au fost alături la nuntă își amintesc și acum bucuria acelei zile. Reprezentanții locației unde a avut loc evenimentul au transmis un mesaj emoționant.

„Octavian era pilot de vânătoare pe F-16, un om obișnuit să atingă cerul, dar cu o inimă profund ancorată în bunătate. Aseară am aflat, cu mare tristețe, că s-a stins din viață încercând să salveze un câine de la înec într-un bazin din unitatea militară. Un gest care spune totul despre curajul și sufletul lui”, au transmis aceștia.

Mesaje sfâșietoare din partea celor care l-au cunoscut

După anunțul tragediei, rețelele sociale s-au umplut de mesaje de adio și de omagii venite din partea colegilor, prietenilor și comunității aviatice.

Cer senin, GOKU! Odihnește-te în pace, frățiorul meu bun, prietenul meu de nădejde. Fie ca toată inima ta mare să-ți fie răsplătită acolo unde te duci și să survolezi în continuare cu aceeași dăruire și măiestrie și în Împărăția Cerurilor”, a scris un prieten.

„Tavi este și va fi un om drag inimii mele. Îl știu de când ne-am întâlnit pe aceeași scenă, în echipa de comunicatori a BIAS-urilor, acum câțiva ani. De dimineața până seara, printre mirosul de kerosen ars, zgomotul aeronavelor și energia miilor de participanți, ne revedeam pe scenă. L-am remarcat de la început. Trăia fiecare moment, fiecare secundă din evoluțiile aeriene. Mereu privea spre cer și anticipa cu atât de multă precizie fiecare evoluție a piloților. Vorbea întotdeauna cu sclipire în suflet despre aviație, despre cât de norocos este că zboară o aeronavă F-16. Mi-a spus că e ultima dată când e pe scenă, e ultima dată când poartă un badge de comunicator și nu unul de performer”, a scris un alt prieten.

Organizatorii Bucharest International Air Show au transmis și ei un omagiu public.

„Comunitatea aviației este astăzi mai săracă. Octavian a dat dovadă de curaj și spirit de sacrificiu până în ultimele clipe, intervenind pentru a salva un câine căzut într-un bazin de apă.”, au scris aceștia.

Un căpitan al Forțelor Aeriene Române a murit după ce a sărit într-un bazin pentru a salva un câine

Printre mesajele de condoleanțe s-a numărat și cel transmis de Asociația Kora Kariola, cunoscută pentru activitatea sa în apărarea animalelor abandonate.

„Ne este foarte greu să găsim cuvintele potrivite. Căpitanul Octavian Palferenț, pilot militar al Forțelor Aeriene Române, și-a pierdut viața încercând să salveze un câine. Un gest care spune mai mult despre caracterul unui OM decât ar putea spune orice discurs. Pentru noi, cei care vedem zilnic câtă cruzime există față de animale, faptul că un OM a ales să își riște viața pentru a salva un suflet aflat în pericol este o dovadă uriașă de empatie, curaj și bunătate. Astăzi, România a pierdut nu doar un militar, ci un OM cu un suflet mare, un OM cum rar mai întâlnești. Transmitem familiei sale cele mai sincere condoleanțe și toată recunoștința noastră pentru ceea ce a fost și pentru ceea ce a arătat lumii prin ultimul său gest. Drum lin, Domnule Căpitan Octavian Palferenț”, a scris Kora Kariola, pe FB.

Moartea pilotului este investigată de Parchetul Militar, care încearcă să stabilească exact circumstanțele în care s-a produs tragedia.

Ministerul Apărării Naționale a transmis că întregul personal al Forțelor Aeriene își exprimă regretul profund și sprijinul pentru familia îndoliată.

Căpitanul Octavian Palferenț va fi înmormântat sâmbătă, 14 martie, în satul Goioasa, comuna Agăș, județul Bacău, la Biserica „Sfântul Dumitru”, începând cu ora 13:00.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cum au fost pedepsite șapte călugăriţe rebele, care nu mai recunosc autoritatea Vaticanului
digi24.ro
image
Moștenitoarea Coreei de Nord, fotografiată trăgând cu pistolul. Kim Ju Ae, asortată cu Kim Jong Un |GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Ai aruncat CD-urile vechi? Mare greșeală! La ce le puteai folosi, de fapt
gandul.ro
image
Audierile CSM pentru conducerea Parchetului General. Cristina Chiriac: „Nu pretind că am toate cunoștințele necesare, dar când voi fi numită Procuror General voi învăța”
mediafax.ro
image
Afacerea pe care frații Pavăl o pun în funcțiune. Proprietarii Dedeman au investit 2 milioane de euro
fanatik.ro
image
EXCLUSIV LIBERTATEA Mama lui Ilie Bolojan, către fiul ei premier: „Ai crescut dintr-un pământ puternic! Fă ce știi că trebuie făcut!”
libertatea.ro
image
VIDEO Viktor Orban, atac la un europarlamentar român. Ce l-a supărat pe premierul ungar
digi24.ro
image
Andrei Socaci, medaliat cu argint la Jocurile Olimpice de la Los Angeles, a murit la 59 de ani
gsp.ro
image
S-a terminat OFICIAL! A pus capăt relației și începe lupta pentru zecile de milioane de euro. ”Nu a fost posibil”
digisport.ro
image
Scenariul care îngrijorează experții: rachetele Iranului ar putea fi ghidate de sistemul chinezesc BeiDou
stiripesurse.ro
image
Un bărbat din SUA urmează să fie executat deși nu a ucis niciodată pe nimeni
antena3.ro
image
Volodimir Zelenski, la Bucureşti. Ce s-a întâmplat pe aeroportul Otopeni fix în momentul aterizării acestuia
observatornews.ro
image
De ce a murit Iulian Mugurel Vrabete de la Holograf? Fanii au simțit că ceva nu este în regulă, încă din urmă cu aproape o lună
cancan.ro
image
La ce oră este livrată azi pensia pe card? Pensionarii iau banii în funcție de oraș și de bancă
newsweek.ro
image
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
prosport.ro
image
Zelenski, emoţionat până la lacrimi la Cotroceni! Momentul care l-a lăsat fără cuvinte. Cum a salutat Garda de Onoare
playtech.ro
image
FCSB revine în Ghencea! Cât plătește Gigi Becali pentru chiria stadionului
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Surpriză de proporții! Poziția lui Donald Trump, în condițiile în care Iranul a spus ADIO, SUA
digisport.ro
image
Locul din Iran pe care Garda Revoluționară îl păzește cel mai bine și pe care SUA vizează să îl captureze. Ce se află pe 'Insula Interzisă'
stiripesurse.ro
image
Un adolescent de 16 ani și-a pierdut viața după ce a mâncat cârnați de vită. Băiatul se afla în excursie alături de prietenii săi
kanald.ro
image
„Am rămas doar noi” Ultima apariție a trupei Holograf înainte de moartea lui Mugurel Vrabete
wowbiz.ro
image
Un nou val de aer polar atacă România. Perturbaţia ciclonică vine cu o inversiune termică, avertizează ANM
romaniatv.net
image
PAPARAZZI Dan Petrescu și-a făcut bagajul de spital în îmbrățișările familiei! Cunoscutul antrenor, pozitiv și vesel în drum spre recuperare FOTO și VIDEO EXCLUSIV
mediaflux.ro
image
Andrei Socaci, medaliat cu argint la Jocurile Olimpice de la Los Angeles, a murit la 59 de ani
gsp.ro
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva”
actualitate.net
image
Holograf a dezvăluit cauza morții lui Mugurel Vrabete. Motivul pentru care basistul trupei a încetat din viață: „Vine o zi… Și astăzi a venit o zi dureroasă”
actualitate.net
image
Zodiile care încep luna aprilie cu dreptul. Au noroc cu carul și dorințele li se împlinesc una câte una
click.ro
image
Cine îi ajută pe Gabriela Cristea și Tavi Clonda să renoveze conacul din Italia: „Este o casă foarte veche”
click.ro
image
Rețetă turcească de post. Cum se prepară delicioasele păstăi în ulei de măsline, simple și aromate
click.ro
Prințesa Farahnaz Pahlavi a Iranului foto Instagram colaj jpg
Prințesa dispărută a Iranului și-a făcut în sfârșit apariția. Cum arată azi singura fiică în viață a Împărătesei Farah, gonită din țară de ayatollahi
okmagazine.ro
Valerie Bertinelli și Eddie Van Halen foto Profimedia jpg
Ultimele cuvinte pe care i le-a spus soțului muribund, celebrului chitarist Eddie Van Halen
clickpentrufemei.ro
Săpături arheologice în castrul auxiliar de la Călugăreni (© Facebook / Muzeul Județean Mureș)
O cisternă uriașă, descoperită de arheologi în castrul auxiliar roman de la Călugăreni / FOTO
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Doliu în muzica românească. Basistul trupei Holograf, Iulian Mugurel Vrabete, a murit înainte cu câteva zile de concertul „Am rămas doar noi”
image
Zodiile care încep luna aprilie cu dreptul. Au noroc cu carul și dorințele li se împlinesc una câte una

OK! Magazine

image
Prințesa dispărută a Iranului și-a făcut în sfârșit apariția. Cum arată azi singura fiică în viață a Împărătesei Farah, gonită din țară de ayatollahi

Click! Pentru femei

image
La 83 de ani, Harrison Ford vorbește despre un „obicei sexual șocant”: „Bineînțeles că am făcut asta!”

Click! Sănătate

image
Ce este divorţul gri? Se observă la tot mai multe cupluri