Video Soția pilotului de F-16, care și-a pierdut viața salvând un câine, mesaj sfâșietor: „Ai plecat și ai luat tot”. Povestea tragediei de la baza „Borcea”

Durere fără margini după tragedia de la Baza 86 Aeriană „Locotenent Aviator Gheorghe Mociorniță”, unde căpitanul Octavian Palferenț, pilot de vânătoare în cadrul Forțele Aeriene Române, și-a pierdut viața la doar 30 de ani după ce a încercat să salveze un câine căzut într-un bazin de apă. Soția sa, Daniela Palferenț, a transmis un mesaj sfâșietor pe rețelele sociale: „Ai plecat și ai luat tot… Ai lăsat un gol imens, sufletul meu blând”.

Avea doar 30 de ani, peste 800 de ore de zbor și o carieră promițătoare în aviația militară. Dar pentru cei care l-au cunoscut, Octavian Palferenț a fost mai mult decât un pilot de elită: a fost un om cu o empatie rară și cu un caracter care s-a văzut până în ultimele clipe ale vieții sale.

Filmul tragediei de la „Borcea”

Tragedia s-a produs în jurul orei 17:30, într-o zonă a bazei unde se află mai multe bazine de colectare a apei, utilizate și pentru intervenții în caz de incendiu. Potrivit informațiilor apărute după incident, pilotul a observat un câine maidanez care căzuse într-un astfel de canal și nu mai putea ieși. Fără să cunoască exact adâncimea apei sau gradul de pericol al bazinului, Octavian Palferenț a decis să intre în apă pentru a salva animalul. Bazinul avea însă pereți abrupți și extrem de alunecoși, ceea ce face aproape imposibilă ieșirea odată ce cineva ajunge în interior.

După ce a intrat în apă, pilotul nu a mai reușit să iasă. A început să strige după ajutor.

Strigătele au fost auzite de un coleg aflat în apropiere, care a alergat imediat spre bazin și a sărit în apă pentru a-l ajuta. Militarul a reușit să-l scoată pe Octavian Palferenț pe mal, însă acesta era deja inconștient. Până la sosirea echipajelor medicale, colegii au început manevrele de resuscitare chiar în incinta bazei. Intervenția a continuat și după sosirea paramedicilor, dar în ciuda tuturor eforturilor viața pilotului nu a mai putut fi salvată.

Un pilot care trăia pentru zbor

Pentru Octavian Palferenț, aviația nu era doar o profesie, ci o pasiune care îl definea. Pilot de avion supersonic F-16 Fighting Falcon, el acumulase peste 800 de ore de zbor și participa la misiuni importante de patrulare și monitorizare a spațiului aerian. Activase atât la Baza 71 Aeriană „General Emanoil Ionescu”, cât și la Borcea, unde se afla în misiune în momentul tragediei.

„Am crescut cu capul în nori și eventual cu capul în nori am ajuns”, spunea el.

Deși era deja un profesionist respectat, visa să meargă mai departe. Își dorea să devină instructor de zbor și să piloteze, într-o zi, avioane de generația a cincea.

Mesajul sfâșietor al soției: „Ai lăsat un gol imens, sufletul meu blând”

Tragedia este cu atât mai dureroasă cu cât viața personală a pilotului abia începea un nou capitol. Octavian se căsătorise în urmă cu aproximativ zece luni cu Daniela, și ea cadru militar. Cei doi locuiau în Brașov și aveau planuri mari pentru viitor.

MApN, mesaj de condoleanţe, după moartea pilotului Dan Ştefănescu: Aripa dreaptă a „Iacărilor Acrobaţi” era nelipsit la show-urile aeriene

La scurt timp după tragedie, soția sa, Daniela Palferenț, a publicat pe Facebook un mesaj emoționant în memoria celui care i-a fost partener de viață.

„Acum 4 ani Dumnezeu mi-a oferit cel mai frumos, minunat și inteligent bărbat. 4 ani mai târziu… ai plecat și ai luat tot fără să-mi mai urezi «La mulți ani nouă». Ai lăsat un gol imens, sufletul meu blând. Ai fost și vei rămâne mereu îngerul meu”, a scris aceasta pe rețeaua de socializare.

Cei care le-au fost alături la nuntă își amintesc și acum bucuria acelei zile. Reprezentanții locației unde a avut loc evenimentul au transmis un mesaj emoționant.

„Octavian era pilot de vânătoare pe F-16, un om obișnuit să atingă cerul, dar cu o inimă profund ancorată în bunătate. Aseară am aflat, cu mare tristețe, că s-a stins din viață încercând să salveze un câine de la înec într-un bazin din unitatea militară. Un gest care spune totul despre curajul și sufletul lui”, au transmis aceștia.

Mesaje sfâșietoare din partea celor care l-au cunoscut

După anunțul tragediei, rețelele sociale s-au umplut de mesaje de adio și de omagii venite din partea colegilor, prietenilor și comunității aviatice.

„Cer senin, GOKU! Odihnește-te în pace, frățiorul meu bun, prietenul meu de nădejde. Fie ca toată inima ta mare să-ți fie răsplătită acolo unde te duci și să survolezi în continuare cu aceeași dăruire și măiestrie și în Împărăția Cerurilor”, a scris un prieten.

„Tavi este și va fi un om drag inimii mele. Îl știu de când ne-am întâlnit pe aceeași scenă, în echipa de comunicatori a BIAS-urilor, acum câțiva ani. De dimineața până seara, printre mirosul de kerosen ars, zgomotul aeronavelor și energia miilor de participanți, ne revedeam pe scenă. L-am remarcat de la început. Trăia fiecare moment, fiecare secundă din evoluțiile aeriene. Mereu privea spre cer și anticipa cu atât de multă precizie fiecare evoluție a piloților. Vorbea întotdeauna cu sclipire în suflet despre aviație, despre cât de norocos este că zboară o aeronavă F-16. Mi-a spus că e ultima dată când e pe scenă, e ultima dată când poartă un badge de comunicator și nu unul de performer”, a scris un alt prieten.

Organizatorii Bucharest International Air Show au transmis și ei un omagiu public.

„Comunitatea aviației este astăzi mai săracă. Octavian a dat dovadă de curaj și spirit de sacrificiu până în ultimele clipe, intervenind pentru a salva un câine căzut într-un bazin de apă.”, au scris aceștia.

Un căpitan al Forțelor Aeriene Române a murit după ce a sărit într-un bazin pentru a salva un câine

Printre mesajele de condoleanțe s-a numărat și cel transmis de Asociația Kora Kariola, cunoscută pentru activitatea sa în apărarea animalelor abandonate.

„Ne este foarte greu să găsim cuvintele potrivite. Căpitanul Octavian Palferenț, pilot militar al Forțelor Aeriene Române, și-a pierdut viața încercând să salveze un câine. Un gest care spune mai mult despre caracterul unui OM decât ar putea spune orice discurs. Pentru noi, cei care vedem zilnic câtă cruzime există față de animale, faptul că un OM a ales să își riște viața pentru a salva un suflet aflat în pericol este o dovadă uriașă de empatie, curaj și bunătate. Astăzi, România a pierdut nu doar un militar, ci un OM cu un suflet mare, un OM cum rar mai întâlnești. Transmitem familiei sale cele mai sincere condoleanțe și toată recunoștința noastră pentru ceea ce a fost și pentru ceea ce a arătat lumii prin ultimul său gest. Drum lin, Domnule Căpitan Octavian Palferenț”, a scris Kora Kariola, pe FB.

Moartea pilotului este investigată de Parchetul Militar, care încearcă să stabilească exact circumstanțele în care s-a produs tragedia.

Ministerul Apărării Naționale a transmis că întregul personal al Forțelor Aeriene își exprimă regretul profund și sprijinul pentru familia îndoliată.

Căpitanul Octavian Palferenț va fi înmormântat sâmbătă, 14 martie, în satul Goioasa, comuna Agăș, județul Bacău, la Biserica „Sfântul Dumitru”, începând cu ora 13:00.