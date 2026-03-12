search
Ce se va întâmpla dacă Iranul va boicota Campionatul Mondial de fotbal. Mai multe țări speră să primească în dar calificarea

0
0
Publicat:

Autoritățile din Iran amenință că vor retrage echipa națională de la Campionatul Mondial de fotbal și nu se știe clar dacă va fi înlocuită cu o altă selecționată din zona asiatică sau de către reprezentativa cel mai bine clasată la acel moment în clasamentul FIFA.

Naționala Iranului depinde de decizia conducătorilor statului FOTO FIFA
Naționala Iranului depinde de decizia conducătorilor statului FOTO FIFA

Ministrului Sportului de la Teheran a fost vehement: „Nu vom merge la cei care ne bombardează”, deschizând scenarii nereglementate de FIFA cu privire la potențialul înlocuitor: Irakul, Emiratele Arabe Unite sau chiar - o posibilitate foarte mică - Italia, dacă nu reușește să se califice în play-off.

Apar candidați pentru a înlocui Iran la următoarea Cupă Mondială, în cazul în care echipa națională de la Teheran se va retrage oficial de la ediția din 2026, care va avea loc în Statele Unite (precum și în Canada și Mexic), țară cu care Republica Islamică este în război.

Primii care s-au prezentat ca fiind dornici să meargă la Mondiale au fost irakienii, care - dacă reușesc să depășească dificultățile logistice pentru a ajunge la Monterrey - vor juca pentru un loc în play-off pe 31 martie împotriva câștigătoarei meciului Bolivia-Surinam. Chiar și Nigeria, eliminată în semifinalele play-off-urilor africane de Republica Democrată Congo, emite pretenții.

Deocamdată, Iran nu a comunicat încă nimic FIFA. Prin urmare, având în vedere deschiderea lui Donald Trump („Sunt bineveniți”) și în pofida cuvintelor ministrului Sportului, naționala este trecută pe lista participantelor. „De când acest guvern corupt l-a asasinat pe liderul nostru, nu avem nicio intenție să participăm la Cupa Mondială”, a declarat Ahmad Donjamali la televizor.

Nu există niciun articol în regulamentul FIFA care să specifice ce se întâmplă într-o astfel de situație. Așadar, nu există o cale prestabilită de urmat, dacă Iran se va retrage. Locul pe care l-ar lăsa vacant aparține Confederației Asiatice de Fotbal. Dacă îi va fi returnat sau nu, asta rămâne de stabilit.

Există două posibilități. Prima ar părea a fi cea mai logică: Iran ar fi înlocuit de o altă echipă asiatică. Irak ar fi cea vizată, dacă Leii din Mesopotamia ar pierde finala play-off-ului, sau Emiratele Arabe Unite, după ce au pierdut dubla împotriva, Irakului în noiembrie anul trecut.

În al doilea rând, locul ar putea fi acordat echipei cu cel mai înalt clasament FIFA printre echipele excluse. Și aici ar intra în joc Italia. În 99% din cazuri, logica dictează că prima soluție este cea mai logică. 

Play-off-urile care vor completa tabloul cu ce 48 de echipe, adăugând patru echipe europene și două din restul lumii, se vor încheia pe 31 martie. Meciul de deschidere dintre Mexic și Africa de Sud va avea loc pe 11 iunie, pe stadionul Azteca din Mexico City.

