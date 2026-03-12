search
Joi, 12 Martie 2026
Luka Doncic s-a despărțit de Anamaria Goltes. Cei doi se luptă pentru custodia copiilor

Publicat:

Potrivit presei americane, baschetbalistul sloven Luka Doncic se află într-o dispută juridică cu Anamaria Goltes privind custodia fiicelor sale, Gabriela și Olivia.

Doncic joacă pentru Los Angeles Lakers
Doncic joacă pentru Los Angeles Lakers

Luka Doncic s-a despărțit de logodnica sa, Anamaria Goltes, iar potrivit presei americane, el încearcă acum să le aducă pe cele două fiice în Los Angeles. „Îmi iubesc fiicele mai mult decât orice și am făcut tot ce am putut să le am cu mine în Statele Unite în timpul sezonului, dar nu a fost posibil, așa că am luat recent dificila decizie de a pune capăt logodnei mele. Tot ce fac este pentru fericirea fiicelor mele și voi lupta mereu să fiu alături de ele și să le ofer cea mai bună viață posibilă”, a spus slovenul într-o declarație pentru ESPN și The Athletic.

Relația lor a început în 2016, fiind urmată de o cerere în căsătorie în iulie 2023. În noiembrie același an, prima lor fiică, Gabriela, s-a născut în Los Angeles. Olivia, a doua lor, s-a născut în Slovenia, în decembrie anul trecut.

ESPN relatează că a izbucnit o ceartă între Doncic și Goltes când jucătorul și-a exprimat dorința de a o aduce pe Gabriela în Statele Unite. Femeia ar fi sunat la Poliție, dar conform raportului consultat de ESPN, nu s-a găsit nimic în neregulă. Marți, TMZ a relatat că Goltes a depus o petiție pentru pensia alimentară, pe care slovenul nu ar fi plătit-o niciodată. Acum, Doncic va lupta pentru custodia fetelor.

