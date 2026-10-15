O bere în minus, o șansă în plus pentru Ucraina. Propunerea inedită a premierului Letoniei: „Noi bem mai puțin, iar ei își salvează viețile”

O bere mai puțin pe an pentru fiecare adult din Europa ar putea însemna sute de milioane de euro economisiți la nivelul întregii Uniuni Europene. Premierul leton Andris Kulbergs a lansat ideea ca pe un apel la solidaritate cu Ucraina.

Andris Kulbergs recomandă ca europenii să bea "o bere mai puţin" în semn de solidaritate cu Ucraina. Foto: stern.de

Ideea premierul leton Andris Kulbergs, lansată joi, la Bruxelles, înaintea reuniunii de toamnă a Consiliului European, vine într-un moment în care Kievul are nevoie în continuare de sprijin, iar liderii europeni încearcă să găsească soluții pentru continuarea ajutorului.

„O bere mai puțin pe an pentru fiecare european (...). Acea bere presupune pur și simplu un cost. Acolo, ceea ce este în joc sunt vieți omenești. Noi bem mai puțin, iar ei își salvează viețile. Este atât de simplu”, este soluţia extrem de simplă propusă de Andris Kulbergs.

La sosirea la reuniunea europeană din 15 octombrie, el a insistat că cele 27 de state membre trebuie să-și demonstreze capacitatea de a acționa împreună și să nu depindă mereu de alții atunci când vine vorba despre sprijinirea Kievului. Premierul leton a pledat pentru menținerea sprijinului acordat Ucrainei, avertizând că țara se pregătește pentru o iarnă dificilă, pe fondul intensificării ostilităților cu Rusia, în ciuda faptului că şi aceasta continuă să aibă pierderi grele, potrivit Agerpres.

Vineri, 16 octombrie, președintele ucrainean Volodimir Zelenski urmează să se întâlnească cu liderii UE pentru a discuta despre evoluția războiului. Pe agenda summitului se află și viitorul buget multianual al Uniunii, un subiect asupra căruia statele membre nu au ajuns încă la un punct comun.

Ce înseamnă „o bere mai puţin"

La scara Uniunii Europene, propunerea ar însemna renunțarea la 370 de milioane de beri într-un singur an, dacă fiecare adult ar renunța la o bere de 330 de mililitri.

La un preț ipotetic de un euro pentru fiecare bere, suma rămasă în buzunarele consumatorilor s-ar ridica la 370 de milioane de euro. Dacă prețul mediu ar fi de 1,50 euro, economia totală ar ajunge la 555 de milioane de euro.

Există însă o diferență importantă între banii pe care europenii nu i-ar mai cheltui și banii care ar putea finanța apărarea Ucrainei. În mod obișnuit, dacă o persoană renunță să cumpere o bere, banii rămân pur și simplu la ea. Uniunea Europeană nu îi încasează automat, iar Ucraina nu primește nimic doar pentru că europenii consumă mai puțin.

Pentru ca economia individuală să se transforme în ajutor concret, oamenii ar trebui să doneze sumele respective sau să existe un mecanism prin care aceste contribuții să fie colectate și direcționate către Ucraina.

În acest context, mesajul premierului leton poate fi înțeles ca un apel la un mic sacrificiu individual în sprijinul unei cauze comune, însă transformarea acestei idei într-o sursă reală de finanțare ar necesita un pas suplimentar: direcționarea efectivă a banilor către ajutorul pentru Kiev.