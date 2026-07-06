O bacterie asociată animalelor infectează tot mai mulți oameni în Europa. Cum se transmite și recomandările autorităților

O infecție bacteriană de piele considerată până acum specifică animalelor domestice a început să se răspândească la oameni, în ultimele luni, în Europa. Potrivit Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC), boala se poate transmite prin contact fizic apropiat, inclusiv în timpul contactelor sexuale.

Conform unei evaluări publicate de ECDC, între sfârșitul anului 2025 și jumătatea anului 2026 au fost identificate mai multe focare de dermatofiloză umană în cinci state europene.

Dermatofiloza este provocată de bacteria Dermatophilus congolensis, un agent patogen asociat în mod normal cu infecțiile la bovine, oi, capre și cai. Până recent, cazurile de îmbolnăvire la oameni erau considerate excepționale, însă epidemiologii avertizează că situația pare să se schimbe.

În ultimele șase luni, Franța, Germania, Spania și Suedia au raportat 70 de cazuri confirmate, majoritatea în rândul bărbaților gay, bisexuali și al altor bărbați care întrețin relații sexuale cu bărbați.

Transmiterea se poate face prin contact apropiat

Specialiștii consideră că principala cale de transmitere este contactul direct între pielea persoanelor infectate și cea a altor persoane. De asemenea, nu este exclusă transmiterea prin suprafețe contaminate sau prin obiecte utilizate în comun.

Un exemplu diferit a fost raportat în Norvegia, unde au fost identificate zece cazuri fără legătură cu activitatea sexuală. Persoanele infectate practicau arte marțiale, iar expunerea ar fi avut loc fie în Norvegia, fie în timpul unor călătorii în Thailanda.

Și Austria a raportat 17 cazuri în perioada 2025 – prima jumătate a anului 2026, cele mai multe fiind înregistrate la bărbați.

Cum se manifestă boala

Pacienții diagnosticați au prezentat leziuni ale pielii sub formă de papule, pustule sau zone scuamoase însoțite de mâncărime. Acestea au fost localizate în principal în zona genitală și pe față.

Potrivit medicilor, niciunul dintre cazurile analizate nu a prezentat simptome generale severe. Infecția răspunde bine la tratamentul cu antibiotice administrate oral sau local, iar în unele situații leziunile s-au vindecat spontan, fără tratament.

ECDC: Riscul pentru populația generală este foarte scăzut

Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor declară că riscul pentru populația generală rămâne foarte scăzut, atât pentru că infecția este dificil de contractat, cât și deoarece boala are, în cele mai multe cazuri, o evoluție ușoară.

În schimb, riscul este considerat mai ridicat în cazul persoanelor care au parteneri sexuali multipli și frecventează locuri unde există contact fizic apropiat între participanți. Chiar și în aceste situații, experții subliniază că impactul asupra sănătății publice rămâne redus.

Ce recomandă autoritățile europene

ECDC recomandă continuarea investigațiilor epidemiologice și genetice pentru a clarifica modul în care bacteria se transmite între oameni și pentru a identifica sursa inițială a focarelor.

Totodată, medicii și laboratoarele sunt îndemnați să fie atenți la apariția unor astfel de cazuri, pentru ca pacienții să beneficieze rapid de diagnostic și tratament.

Autoritățile europene mai recomandă desfășurarea unor campanii de informare adresate grupurilor cu risc crescut, în colaborare cu organizațiile comunitare, astfel încât mesajele de prevenție să fie transmise fără stigmatizarea persoanelor vizate. De asemenea, administratorii spațiilor destinate întâlnirilor sexuale sunt sfătuiți să intensifice măsurile de igienă pentru a reduce riscul de transmitere a infecției.