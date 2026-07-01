Descoperire șocantă după o vacanță în India. 38 de paraziți găsiți în creierul unei femei: „Cum s-a întâmplat asta? De ce?”

O femeie din Marea Britanie a trecut printr-o experiență medicală rară și dramatică după ce o călătorie de trei luni în India s-a transformat, ani mai târziu, într-un coșmar care i-a afectat atât sănătatea fizică, cât și pe cea psihică. Medicii au descoperit că avea 38 de paraziți în creier, o afecțiune cunoscută sub numele de neurocisticercoză.

Primele semne ale bolii au apărut în 2010, la trei ani după întoarcerea din India, când Lowri Denman, în vârstă de 42 de ani și originară din Cardiff, a făcut o descoperire șocantă după ce a mers la toaletă într-un restaurant.

„Arăta absolut îngrozitor, ca o bandă adezivă cu niște mici striații pe ea”, a povestit femeia despre tenia de aproape un metru lungime pe care a observat-o atunci.

Deși a consultat un medic de familie, iar analizele efectuate ulterior nu au indicat probleme, viața ei a continuat aparent normal.

Convulsii și dureri de cap severe

În anul următor însă, Lowri a început să sufere de dureri puternice de cap, iar în 2011 a suferit prima criză convulsivă. „Începeam să am mari dificultăți în a pronunța anumite cuvinte. Următorul lucru pe care mi-l amintesc este că m-am trezit într-o ambulanță și mă întrebam: «Cum s-a întâmplat asta? De ce?»”, a povestit femeia pentru BBC.

Medicii au decis efectuarea unui tomograf și a unui examen RMN. Rezultatele au fost șocante. „Doctorul m-a așezat pe scaun și mi-a spus: «Am analizat scanările și am găsit 38 de paraziți pe creierul dumneavoastră»Eu și mama mea am rămas pur și simplu fără cuvinte. Ne întrebam: «Ce este asta? Cum este posibil?»”, a declarat Lowri.

Inițial, medicii au suspectat toxoplasmoza, o infecție asociată frecvent cu contactul cu fecalele pisicilor infectate. Ulterior însă, mama femeii a făcut legătura cu tenia descoperită cu un an înainte, iar investigațiile suplimentare au dus la diagnosticul de neurocisticercoză.

O boală extrem de rară în Marea Britanie

Neurocisticercoza este provocată de larvele teniei porcului și apare atunci când ouăle parazitului ajung în organism prin alimente sau apă contaminate ori din cauza unei igiene precare.

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, oamenii se pot infecta prin consumul de carne de porc crudă sau insuficient preparată termic, prin apă contaminată sau prin manipularea alimentelor în condiții necorespunzătoare de igienă.

Medicul specialist în boli infecțioase și microbiologie Brendan Healy, care a tratat-o pe Lowri, consideră că aceasta a contractat infecția în timpul călătoriei din India, efectuate în 2007.

Paradoxal, femeia luase atunci decizia de a evita consumul de carne tocmai pentru a reduce riscul de toxiinfecții alimentare. Cu toate acestea, medicii cred că a ingerat accidental ouă microscopice ale parazitului prin alimente contaminate.

„Este singurul caz de acest tip pe care l-am întâlnit în foarte mulți ani de practică. Nu mă aștept să mai văd un astfel de caz în cariera mea și există mulți specialiști în boli infecțioase care nu vor întâlni niciodată un asemenea pacient.”, a declarat medicul.

Ani de tratamente și recuperare

După diagnostic, Lowri a petrecut două săptămâni în spital, unde a urmat tratament cu medicamente antiparazitare și corticosteroizi.

„În acel moment ai atât de multe întrebări, pentru că nu știi ce urmează pentru sănătatea ta. Te întrebi ce va urma, cu ce voi avea de-a face, ce medicamente voi lua și dacă mă voi putea întoarce la muncă.”, a spus femeia pentru publicația citată.

Pentru o perioadă, tratamentul a părut să dea rezultate. Femeia a reușit să călătorească în Noua Zeelandă, să se mute în Bristol, să practice activități sportive și chiar să participe la semimaratoane.

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Problemele au revenit însă brusc, după ce s-a prăbușit la locul de muncă.

Investigațiile au evidențiat inflamații importante în jurul paraziților din creier. Au urmat episoade de confuzie, amorțeli și furnicături în corp, iar starea sa psihică s-a deteriorat rapid.

„Au început paranoia și psihoza. Existau anxietate severă și atacuri de panică”, a povestit femeia, care a petrecut șase săptămâni într-un spital neuropsihiatric.

„Se comporta ca un copil”

Una dintre cele mai apropiate prietene ale sale, Nicola Brown, a descris transformarea dramatică prin care trecea Lowri.

„Am intrat în cameră și practic se comporta ca un copil. Se târa pe podea, se ascundea după perdea și stătea în brațele tatălui ei ca și cum ar fi avut cinci ani.”, a povestit aceasta.

La plecare, Lowri i-a spus să nu mai revină niciodată. Ulterior, i-a trimis un mesaj care ilustra gravitatea episodului psihotic prin care trecea.

„Mesajul spunea: «Mulțumesc că ai venit să mă vezi. O să mă vezi la știri în această seară. Poliția mă urmărește.»”

„Îmi amintesc că mă întrebam dacă aceasta este noua Lowri și dacă o vom mai vedea vreodată pe femeia pe care o cunoșteam”, a declarat prietena sa.

Paraziții au rămas în creier, însă s-au calcificat

Recuperarea a fost lentă și dificilă. După externare, Lowri s-a mutat la tatăl său și a avut nevoie de ani întregi pentru a-și reconstrui viața.

„Nu mă simțeam deloc eu însămi, nu arătam deloc ca mine și nu voiam să ies din casă”, a mărturisit ea.

Treptat, femeia și-a reluat studiile, a urmat cursuri de artă și design interior și, în cele din urmă, s-a întors la muncă în 2022. Medicii spun că paraziții nu au fost îndepărtați chirurgical, ci s-au calcificat în timp.

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„Nu am făcut nicio intervenție pentru a-i scoate din creier. Pur și simplu au murit și s-au calcificat”, a explicat Lowri.

Potrivit medicului său, tratamentul administrat a distrus toate ouăle parazitului, iar evoluția pacientei este în prezent favorabilă.

Femeia nu a mai suferit nicio criză convulsivă din 2017, însă va urma tratament pentru epilepsie pentru tot restul vieții.

„Sunt fericită că sunt în viață”

După aproape două decenii marcate de probleme medicale severe, Lowri spune că vrea să transforme experiența sa într-un mesaj de conștientizare asupra acestei boli rare.

„Ceea ce vreau să fac acum este să îmi continui viața, să răspândesc informații despre această boală și să fac ceva bun din tot ceea ce s-a întâmplat. Nu știi niciodată ce îți rezervă viitorul. Sunt fericită că sunt în viață, sănătoasă și din nou în formă și nu voi considera niciodată acest lucru ca fiind de la sine înțeles.”, a declarat ea.