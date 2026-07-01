search
Miercuri, 1 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Descoperire șocantă după o vacanță în India. 38 de paraziți găsiți în creierul unei femei: „Cum s-a întâmplat asta? De ce?”

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

O femeie din Marea Britanie a trecut printr-o experiență medicală rară și dramatică după ce o călătorie de trei luni în India s-a transformat, ani mai târziu, într-un coșmar care i-a afectat atât sănătatea fizică, cât și pe cea psihică. Medicii au descoperit că avea 38 de paraziți în creier, o afecțiune cunoscută sub numele de neurocisticercoză.

Lowri Denman Foto: FB/Arhivă personală
Lowri Denman Foto: FB/Arhivă personală

Primele semne ale bolii au apărut în 2010, la trei ani după întoarcerea din India, când Lowri Denman, în vârstă de 42 de ani și originară din Cardiff, a făcut o descoperire șocantă după ce a mers la toaletă într-un restaurant.

„Arăta absolut îngrozitor, ca o bandă adezivă cu niște mici striații pe ea”, a povestit femeia despre tenia de aproape un metru lungime pe care a observat-o atunci. 

Deși a consultat un medic de familie, iar analizele efectuate ulterior nu au indicat probleme, viața ei a continuat aparent normal.

Convulsii și dureri de cap severe

În anul următor însă, Lowri a început să sufere de dureri puternice de cap, iar în 2011 a suferit prima criză convulsivă. „Începeam să am mari dificultăți în a pronunța anumite cuvinte. Următorul lucru pe care mi-l amintesc este că m-am trezit într-o ambulanță și mă întrebam: «Cum s-a întâmplat asta? De ce?»”, a povestit femeia pentru BBC.

Medicii au decis efectuarea unui tomograf și a unui examen RMN. Rezultatele au fost șocante. „Doctorul m-a așezat pe scaun și mi-a spus: «Am analizat scanările și am găsit 38 de paraziți pe creierul dumneavoastră»Eu și mama mea am rămas pur și simplu fără cuvinte. Ne întrebam: «Ce este asta? Cum este posibil?»”, a declarat Lowri.

Inițial, medicii au suspectat toxoplasmoza, o infecție asociată frecvent cu contactul cu fecalele pisicilor infectate. Ulterior însă, mama femeii a făcut legătura cu tenia descoperită cu un an înainte, iar investigațiile suplimentare au dus la diagnosticul de neurocisticercoză.

O boală extrem de rară în Marea Britanie

Neurocisticercoza este provocată de larvele teniei porcului și apare atunci când ouăle parazitului ajung în organism prin alimente sau apă contaminate ori din cauza unei igiene precare.

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, oamenii se pot infecta prin consumul de carne de porc crudă sau insuficient preparată termic, prin apă contaminată sau prin manipularea alimentelor în condiții necorespunzătoare de igienă.

Medicul specialist în boli infecțioase și microbiologie Brendan Healy, care a tratat-o pe Lowri, consideră că aceasta a contractat infecția în timpul călătoriei din India, efectuate în 2007.

Paradoxal, femeia luase atunci decizia de a evita consumul de carne tocmai pentru a reduce riscul de toxiinfecții alimentare. Cu toate acestea, medicii cred că a ingerat accidental ouă microscopice ale parazitului prin alimente contaminate.

„Este singurul caz de acest tip pe care l-am întâlnit în foarte mulți ani de practică. Nu mă aștept să mai văd un astfel de caz în cariera mea și există mulți specialiști în boli infecțioase care nu vor întâlni niciodată un asemenea pacient., a declarat medicul.

Ani de tratamente și recuperare

După diagnostic, Lowri a petrecut două săptămâni în spital, unde a urmat tratament cu medicamente antiparazitare și corticosteroizi.

„În acel moment ai atât de multe întrebări, pentru că nu știi ce urmează pentru sănătatea ta. Te întrebi ce va urma, cu ce voi avea de-a face, ce medicamente voi lua și dacă mă voi putea întoarce la muncă.”, a spus femeia pentru publicația citată. 

Pentru o perioadă, tratamentul a părut să dea rezultate. Femeia a reușit să călătorească în Noua Zeelandă, să se mute în Bristol, să practice activități sportive și chiar să participe la semimaratoane.

Coșmarul lui Dan Negru în India: „Am fost la un pas de dezastru!” Clipele cumplite prin care a trecut

Problemele au revenit însă brusc, după ce s-a prăbușit la locul de muncă.

Investigațiile au evidențiat inflamații importante în jurul paraziților din creier. Au urmat episoade de confuzie, amorțeli și furnicături în corp, iar starea sa psihică s-a deteriorat rapid.

„Au început paranoia și psihoza. Existau anxietate severă și atacuri de panică”, a povestit femeia, care a petrecut șase săptămâni într-un spital neuropsihiatric.

„Se comporta ca un copil”

Una dintre cele mai apropiate prietene ale sale, Nicola Brown, a descris transformarea dramatică prin care trecea Lowri.

„Am intrat în cameră și practic se comporta ca un copil. Se târa pe podea, se ascundea după perdea și stătea în brațele tatălui ei ca și cum ar fi avut cinci ani.”, a povestit aceasta.

La plecare, Lowri i-a spus să nu mai revină niciodată. Ulterior, i-a trimis un mesaj care ilustra gravitatea episodului psihotic prin care trecea.

„Mesajul spunea: «Mulțumesc că ai venit să mă vezi. O să mă vezi la știri în această seară. Poliția mă urmărește.»”

„Îmi amintesc că mă întrebam dacă aceasta este noua Lowri și dacă o vom mai vedea vreodată pe femeia pe care o cunoșteam”, a declarat prietena sa.

Paraziții au rămas în creier, însă s-au calcificat

Recuperarea a fost lentă și dificilă. După externare, Lowri s-a mutat la tatăl său și a avut nevoie de ani întregi pentru a-și reconstrui viața.

„Nu mă simțeam deloc eu însămi, nu arătam deloc ca mine și nu voiam să ies din casă”, a mărturisit ea.

Treptat, femeia și-a reluat studiile, a urmat cursuri de artă și design interior și, în cele din urmă, s-a întors la muncă în 2022. Medicii spun că paraziții nu au fost îndepărtați chirurgical, ci s-au calcificat în timp.

„Cine ne va plăti când vom fi înlocuiți de roboți?” Muncitorii indieni, filmați pentru a antrena inteligența artificială

„Nu am făcut nicio intervenție pentru a-i scoate din creier. Pur și simplu au murit și s-au calcificat”, a explicat Lowri.

Potrivit medicului său, tratamentul administrat a distrus toate ouăle parazitului, iar evoluția pacientei este în prezent favorabilă.

Femeia nu a mai suferit nicio criză convulsivă din 2017, însă va urma tratament pentru epilepsie pentru tot restul vieții.

„Sunt fericită că sunt în viață”

După aproape două decenii marcate de probleme medicale severe, Lowri spune că vrea să transforme experiența sa într-un mesaj de conștientizare asupra acestei boli rare.

„Ceea ce vreau să fac acum este să îmi continui viața, să răspândesc informații despre această boală și să fac ceva bun din tot ceea ce s-a întâmplat. Nu știi niciodată ce îți rezervă viitorul. Sunt fericită că sunt în viață, sănătoasă și din nou în formă și nu voi considera niciodată acest lucru ca fiind de la sine înțeles.”, a declarat ea.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
De ce s-au prăbușit așa de multe clădiri în timpul cutremurelor din Venezuela și cum a rezistat Chile unor seisme mult mai puternice
digi24.ro
image
Eurostat: România, pe primul loc în UE la taxarea salariilor. Cât din venitul brut ajunge la stat
stirileprotv.ro
image
Noi dezvăluiri din dosarul procurorilor constănțeni Teodor Niță și Gigi Ștefan. Cum l-au dat în vileag martorii, printre care doi președinți de Consiliu Județean, pe șeful de la Investiții Rurale Constanța
gandul.ro
image
Legea care schimbă jocul. Cum poate fi DEMIS acum un președinte al României
mediafax.ro
image
Ce debut pentru Darius Olaru! Ce a făcut fostul jucător al FCSB-ului la primul meci pentru Union SG. Video
fanatik.ro
image
Ce bilanț financiar a prezentat autorităților Viorel Pașca de la Asociația Dumbrava DPG – Dumnezeu Poartă de Grijă în ultimii doi ani. Gruparea condusă de el ar fi devalizat 13 milioane de lei
libertatea.ro
image
Cine este Vadim Ermolaev, oligarhul ucrainean rănit în explozia de la Monaco
digi24.ro
image
„Diana-braziliana” a onorat pariul pierdut cu Dan Alexa, în direct la TV: „Băi, dar le face! Eu nu am crezut”
gsp.ro
image
Neverosimil! Șeful securității SUA: ”Sunt foarte bucuros că au pierdut! Am cântat și am dansat de bucurie”. A venit replica
digisport.ro
image
Stația Piața Victoriei 2, închisă după furtuna din Capitală. Infiltrații masive au blocat circulația pe Magistrala 1
click.ro
image
Realitatea despre cumpărarea unei case de 1 euro în Italia. Ce au descoperit străinii după ce s-au mutat în Sicilia
antena3.ro
image
Încă o multinaţională taie în carne vie şi dă afară 9.000 de angajaţi, inclusiv în România. Anunţul a venit luni
zf.ro
image
Subiectele la matematică de la BAC 2026, publicate astăzi
observatornews.ro
image
A confundat BAC-ul cu NUBA! Cum s-a putut îmbrăca un elev din Mehedinți la Bacalaureat depășește orice imaginație
cancan.ro
image
Victorie ! Cum a obținut un român încadrarea în condiții speciale de muncă și sute de lei în plus la pensie?
newsweek.ro
image
Ramona Olaru, dialog incendiar cu Dan Alexa. Propunerea care a încins totul: „Ce pot eu să-ți ofer pentru asta?”
prosport.ro
image
De ce s-a scumpit motorina în România, deși în restul UE s-a ieftinit. Explicațiile experților
shorturl.at
image
Frații Pavăl, proprietarii Dedeman, dau o nouă lovitură. Unde bagă 12 milioane de euro cei mai bogați patroni din fotbalul românesc
fanatik.ro
image
Greșelile pe care le fac șoferii pe vreme de caniculă. Sfaturile lui Titi Aur pentru întreținerea mașinii
ziare.com
image
Gest inexplicabil la Mexic - Ecuador! OUT în minutul 90+5: "Fără creier / Să-ți fie rușine, reprezinți o țară întreagă"
digisport.ro
image
Haos în Gara de Nord. Întârzieri mari la aproape toate trenurile în această dimineață
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Transformare radicală a lui Dan Petrescu, după 10 luni de luptă cu boala. Cum arată acum. Imagine foarte RARĂ cu el. În compania cui a fost fotografiat / FOTO
romaniatv.net
image
Putin își face baze militare la granița cu NATO. Dezvălurile serviciilor secrete de informații
mediaflux.ro
image
Anonimul care și-a vândut toate hainele pentru fiul bolnav a fost umilit public, iar acum a șocat istoria fotbalului!
gsp.ro
image
VIDEO | Călin Georgescu, atac furibund la adresa Ancăi Alexandrescu. S-au certat în direct Realitatea PLUS, cu acuzații de lipsă de caracter: „Nu mai susțineți o marionetă!”
actualitate.net
image
Cine este Răzvan, fostul SPP-ist care moștenește vila de 3 milioane de euro a lui Ion Iliescu din Primăverii
actualitate.net
image
O furtună violentă a făcut prăpăd în București. Un bărbat a murit după ce un copac a căzut peste mașina pe care o conducea
click.ro
image
Cum arată Gina Pistol în costum de baie. Vedeta a făcut furori pe plajă
click.ro
image
Ce amintiri au vedetele din perioada BAC-ului? Cine era să leșine și cine a luat aproape 10 pe linie? „Am uitat buletinul acasă”
click.ro
Sultanul Mehmed al VI lea, ultimul sultan al Imperiului Otoman profimedia 0667106072 2 jpg
Ultimul sultan al Imperiului Otoman a murit în exil atât de sărac, încât creditorii „i-au pus sechestru pe sicriu“
okmagazine.ro
Budinca de orez Sursa foto shutterstock 2570084045 jpg
Răsfăț rece pentru zile fierbinți: budincă de orez
clickpentrufemei.ro
Via Appia, unul dintre cele mai vechi și mai importante drumuri strategice ale Imperiului Roman (© Livioandronico2013 / Wikimedia Commons)
Cum au construit romanii drumuri atât de drepte?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Marina Almășan, în lacrimi de bucurie! Fiul din Dubai s-a întors acasă: „Sunt fericită să-l văd teafăr. Grija m-a îmbătrânit cu zece ani”
image
O furtună violentă a făcut prăpăd în București. Un bărbat a murit după ce un copac a căzut peste mașina pe care o conducea

OK! Magazine

image
Povestea tristă a celei mai frumoase prințese iraniene, moartă acum 25 de ani. Fost model pentru Valentino, a fost măcinată de durere

Click! Pentru femei

image
Ce trebuie să știe fiecare nativ din zodiac despre energia intensă a Lunii pline în Capricorn?

Click! Sănătate

image
7 simptome frecvente ale cancerului pancreatic