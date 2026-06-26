Fenomenul „veverițelor-zombie” se extinde. Boala misterioasă care desfigurează animalele

Mai multe veverițe cu formațiuni asemănătoare negilor pe întregul corp au invadat grădinile din cartierele suburbane din SUA. Experții recomandă ca animalele să fie lăsate să se vindece singure.

Experții spun, potrivit The Sun, că virusul se transmite prin contact direct între veverițele sănătoase și leziunile sau saliva celor infectate. Modul de transmitere este asemănător cu cel al herpesului la oameni. Afecțiunea poate fi confundată și cu variola veverițelor, mai răspândită în Marea Britanie și care poate fi mortală pentru veverițele roșii.

Leporipoxvirusul provoacă apariția unor excrescențe asemănătoare negilor, care elimină lichid.

Boala de piele se poate vindeca de la sine, însă, în cazurile grave, tumorile pot afecta organele interne și pot deveni fatale.

Un val de apariții ale acestor „veverițe-zombie” a fost înregistrat și în 2025, când animalele au fost observate din ce în ce mai des în statul Maine și în mai multe regiuni din Canada.

Anul acesta, locuitori din Florida, Carolina de Nord și Michigan au publicat pe rețelele sociale numeroase fotografii cu veverițele deformate din grădinile lor.

Shevenell Webb, reprezentantă a Departamentului pentru Pescuit și Faună Sălbatică din statul american Maine, a declarat însă că, în ciuda aspectului lor, oamenii nu au motive să se teamă de aceste animale.

Ea a explicat că veverițele nu reprezintă o amenințare pentru oameni, animalele de companie sau păsări.

„Este ca atunci când ai o concentrație mare de oameni. Dacă unul este bolnav și suferă de o afecțiune care se transmite ușor, și ceilalți o vor contracta”, a spus ea.

Specialiștii cred că răspândirea virusului este favorizată de hrănitorile pentru păsări, unde veverițele infectate lasă salivă și alte fluide. Ei recomandă ca animalele să fie lăsate să se vindece singure, însă imaginile cu veverițele deformate continuă să îi șocheze pe utilizatorii rețelelor sociale.

„Ce se întâmplă cu veverițele în ultima vreme?! Este a treia pe care o văd arătând așa și, sincer, mă sperie”, a scris o persoană pe rețelele sociale.

Un alt utilizator a postat: „Am găsit această biată veveriță în curtea din spate. M-a speriat îngrozitor pentru că se vedea că era deformată.”