Analiză Numărul soldaților ruși care au murit în Ucraina ar putea fi mult mai mare decât cel confirmat

Peste 143.000 de soldați ruși au fost uciși în războiul din Ucraina, iar mulți alții sunt dați dispăruți. Pierderile reale sunt mult mai mari, estimate între 241.000 și 341.000 de militari, din cauza incapacității de a recupera cadavrele și a dificultăților de raportare oficială, arată o nouă analiză.

BBC, împreună cu Mediazona și o echipă de voluntari, a folosit date deschise pentru a identifica numele a 143.087 de soldați ruși uciși în timpul invaziei pe scară largă a Ucrainei. În ultimele două săptămâni, acest număr a crescut cu aproape 7.000, însă această creștere bruscă nu este legată de situația de pe front.

La analiza necrologurilor publicate au fost păstrate și anunțurile referitoare la persoane dispărute. De această dată, datele colectate de-a lungul anilor au fost comparate cu informațiile disponibile public din registrul succesoral, care confirmă practic decesul unei persoane – prin înregistrarea cererilor rudelor pentru moștenire. Astfel, militarii dispăruți ale căror nume apar în acest registru au fost între timp găsiți sau declarați morți.

Povestea „Husarilor negri”

Ekaterina Golubeva, o femeie din regiunea Celiabinsk, și-a transformat pagina de Odnoklassniki într-un loc de comemorare după ce soțul ei, Aleksandr, militar în Brigada 15 de pușcași motorizați — cunoscută drept „Husarii negri” — a dispărut în martie 2024, în timpul luptelor din apropierea orașului Pokrovsk.

Brigada, implicată anterior în misiuni ONU, a fost acuzată de crime de război în Ucraina și a suferit pierderi majore.

Ce se știe despre cei dispăruți

Peste 80% dintre soldații trecuți anterior ca dispăruți și ale căror decese au fost confirmate prin registrul succesoral au murit în ultimii doi ani (62% în 2024 și încă 20% în 2025). Aceste cifre confirmă o tendință menționată anterior de analiștii militari.

În primii doi ani ai războiului, numărul militarilor declarați dispăruți a fost relativ redus. Creșterea bruscă din 2024–2025 este legată în principal de schimbarea naturii operațiunilor militare.

Utilizarea pe scară largă a dronelor FPV și extinderea câmpurilor minate îngreunează evacuarea și recuperarea cadavrelor. În unele cazuri, bombardamentele sau atacurile cu drone nu lasă practic nicio urmă, iar fără un corp, autoritățile militare refuză adesea să declare persoana dispărută. Un alt motiv îl reprezintă încercările repetate ale trupelor ruse de a avansa în „zonele gri”. După asalturi eșuate, acestea se retrag, fără a putea recupera răniții și morții.

La toate acestea se adaugă întârzieri administrative. În sistemul rusesc de înregistrare a militarilor morți sau dispăruți, competențele sunt împărțite între mai multe autorități, ceea ce prelungește procesele decizionale și complică recunoașterea oficială a deceselor.

Moartea lui Aleksandr a fost confirmată abia în mai 2025. În total, au fost identificate 2.524 de morți în brigadă, însă surse ucrainene estimează peste 7.000 de decese și 5.000 de dispăruți.

Tendințe generale

Numărul voluntarilor decedați continuă să crească, reprezentând acum 30,5% din totalul pierderilor confirmate. Totodată, proporția prizonierilor a scăzut treptat la 13% (față de 19% în urmă cu un an).

Scăderea se explică prin faptul că tot mai mulți inculpați sunt trimiși pe front înainte de proces. Anul trecut, Duma de Stat a adoptat legi care permit suspendarea procedurilor penale dacă persoana acuzată semnează un contract cu armata. Astfel de indivizi sunt considerați voluntari.

Pentru alți 26% nu a fost posibilă stabilirea statutului: după începerea mobilizării, necrologurile au conținut mult mai puține detalii biografice. În plus, multe dintre aceste postări sunt însoțite de fotografii în haine civile, ceea ce sugerează că persoanele respective nu erau militari de carieră.

Care sunt pierderile reale?

Pierderile reale ale părții ruse sunt mai mari decât cele identificate din surse deschise. Experții militari estimează că analiza cimitirelor, monumentelor și necrologurilor acoperă între 45% și 65% din numărul total al morților.

Pe baza acestor estimări, numărul real al victimelor ruse ar fi cuprins între 220.134 și 317.971 de persoane.

Cifra finală crește semnificativ dacă sunt incluși și cei care au luptat împotriva Ucrainei în cadrul formațiunilor autoproclamate RPD și RPL.

Din decembrie 2022, Republica Populară Donețk a încetat să mai publice date privind pierderile sale, iar Republica Populară Lugansk nu le-a dezvăluit niciodată.

Analiza necrologurilor și a anunțurilor despre combatanții din RPD și RPL dispăruți de mult timp sugerează că până la sfârșitul lunii septembrie între 21.000 și 23.500 de persoane au murit.

Prin urmare, potrivit datelor colectate, pierderile totale ale forțelor pro-ruse s-ar ridica la între 241.133 și 341.471 de militari.