„Se va face dreptate”. Un militar rus capturat în Ucraina va fi judecat pentru crime de război în Lituania

Ucraina a predat Lituaniei un militar rus capturat de forţele sale armate, pentru a fi judecat în această ţară pentru crime de război, a anunţat vineri parchetul ucrainean.

"Pentru prima dată de la începutul agresiunii la scară mare (a Rusiei), Ucraina a predat un militar rus unui stat străin, Lituania, pentru ca el să fie urmărit pentru crime de război", a anunţat procurorul general al Ucrainei, Ruslan Kravcenko, pe reţelele sociale, calificând evenimentul drept "istoric pentru justiţie".

"Acesta este un semnal clar adresat tuturor criminalilor de război: nu vă veţi putea sustrage justiţiei în nicio ţară a lumii libere. Se va face dreptate", a continuat el, informează AFP, potrivit Agerpres.

Suspectul, un ofiţer de rang înalt al marinei ruse, este acuzat de "deţinere ilegală, tortură şi tratament inuman la adresa unor civili şi prizonieri de război", inclusiv contra unui cetăţean lituanian, potrivit procurorului general.

Procurorul a detaliat "lovituri, torturi cu electroşocuri, prin sufocare, închiderea de persoane în lăzi metalice". Parchetul lituanian "îl acuză că, împreună cu alţi militari ai unităţii sale, a organizat în ”lagăr” în oraşul ucrainean Melitopol, ocupat de Moscova din primele zile ale invaziei sale în Ucraina în 2022, în care "civili şi prizonieri de război, printre care un cetăţean al Republicii Lituania, au fost deţinuţi ilegal, torturaţi şi umiliţi".

Suspectul a fost capturat de forţele Kievului în august 2023 în regiunea Zaporojie (sud), lângă satul Robotine, se poate citit în comunicat. Potrivit parchetului de la Vilnius, suspectul a fost transferat în Lituania marţi, înainte de a fi plasat în detenţie provizorie joi, pentru o perioadă de trei luni.

El a fost inculpat în Lituania pentru ”crime de război, tortură, privare ilegală de libertate şi încălcarea Convenţiilor de la Geneva" şi riscă închisoare pe viaţă.