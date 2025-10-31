Șeful armatei ucrainene, în vizită pe frontul din Pokrovsk: „Situația este dificilă”

Activitatea trupelor ruse în jurul orașului Pokrovsk din regiunea Donețk se intensifică, a avertizat șeful armatei ucrainene Oleksandr Sîrski, admițând că „situația este dificilă” pe acest front, dar că multe dintre afirmațiile părții ruse sunt doar propagandă neconformă cu realitatea. Sîrski a făcut o vizită comandanților brigăzilor ce luptă în zonă, potrivit BBC și presei ucrainene.

În Pokrovsk, infanteria inamică, evitând angajamentele directe, se adună în zona urbană și își schimbă locațiile, astfel că obiectivul principal îl reprezintă identificarea și distrugerea lor”, a declarat joi Sîrki, într-un comunicat pe Telegram

„Situația este dificilă, însă afirmațiile propagandei rusești despre o presupusă «blocadă» asupra forțelor de apărare ucrainene în Pokrovsk și în Kupiansk, nu sunt adevărate”, a precizat el, subliniind că trebuie menținut „un echilibru rezonabil între obiective și capacități”, iar „prioritatea este protejarea vieților soldaților noștri”.

Sârski a anunțat că a efectuat o vizită pe acest front.

„Inamicul este din ce în ce mai activ în zona Pokrovsk-Mărnohrad. Așa că am efectuat o nouă vizită pe acest front important. M-am întâlnit cu comandanții corpurilor de armată, unităților și subunităților militare care opresc atacul inamicului superior numeric. Am ascultat rapoarte despre situația actuală, despre nevoile lor și am auzit sugestiile lor”, a scris el pe Facebook.

Șeful Statului Major rus, generalul Valeri Gherasimov, a susținut zilele trecute că trupele ucrainene din Pokrovsk sunt încercuite.

Deepstate, un grup ucrainean de analiză din surse deschise a scris că forțele ruse „înghit treptat” Pokrovskul, „cu numărul lor uriaș de soldați”.

Potrivit estimărilor armatei ucrainene, raportul de forțe în zonă este de opt la unu.

În cea mai recentă actualizare, grupul de intelligence în domeniul apărării Sybelline a scris că bătălia pentru Pokrovsk „a intrat într-o fază extrem de dinamică și intensă, pe măsură ce forțele ruse își intensifică eforturile de a se infiltra în oraș și de a-i încercui pe apărătorii ucraineni”.

Situația din Pokrovsk

Apărarea orașului din regiunea Donețk, un nod logistic important, care rezistă de peste un an în una dintre cele mai fierbinți porțiuni ale frontului, pare să se destrame, după ce sute de soldați ruși au pătruns în oraș, răspândindu-se în toate direcțiile, scrie Kyiv Independent.

Potrivit armatei ucrainene, 11.000 de soldați ruși au fost concentrați în jurul orașului Pokrovsk într-o încercare de a-l încercui.

Într-o evoluție potențial sumbră, forțele ruse au înfipt steagul rusesc la periferia vestică a orașului pe 29 octombrie, deși acțiunea este mai degrabă o operațiune informațională decât un indicator solid al controlului teritorial.

La sfârșitul lunii iulie, câteva zeci de soldați ruși au intrat în cartierele sudice ale orașului, profitând de liniile ucrainene insuficient apărate din cauza numărului mic de trupe.

La acea vreme, infiltrarea reprezenta deja o amenințare serioasă pentru apărarea orașului, după care, mulțumită redistribuirii rapide a unităților de asalt specializate, trupele rusești au fost izolate și eliminate înainte să pătrundă mai în adâncime.

La 19 octombrie, civili ucraineni au fost împușcați mortal lângă gara Pokrovsk - la câțiva kilometri în spatele liniei frontului, un indiciu că avea loc o nouă infiltrare majoră.

Pe 27 octombrie, Statul Major ucrainean Ucrainei a admis că „ aproximativ 200” de soldați ruși s-au acumulat în oraș.

„Nu controlează orașul, nu controlează niciun cartier în întregime, se mișcă haotic, efectuează operațiuni de sabotaj și recunoaștere, inclusiv ambuscade”, a spus Roman Pohorili, cofondator al Deep State.

Conform hărții Deep State, între cei doi clești rusești există un coridor cu o lățime de aproximativ trei kilometri, însă aceste marcaje se bazează doar pe geolocalizări ale prezenței izolate rusești și nu reflectă controlul teritorial.

O amenințare mai serioasă pentru orașul vecin

În timp ce Pokrovsk s-a transformat într-o zonă gri vastă și haotică, adevărata amenințare a încercuirii planează asupra orașului vecin Mîrnohrad, care se află la est de Pokrovsk, mai adânc în interiorul pungii rusești.

Aici, forțele ucrainene, conduse de Brigăzile Aeropurtate 25 și 38 de infanterie marină, au menținut o apărare relativ stabilă față de cea de la Pokrovsk, ajutate de terenul favorabil și de utilizarea eficientă a dronelor.

Într-o postare pe Telegram a Deep State din 29 octombrie, grupul a susținut că forțele rusești au întrerupt liniile logistice către Mîrnohrad și pozițiile ucrainene de acolo.

Deocamdată, a declarat adjunctul comandantului unei unități ucrainene care deține poziții în oraș, pericolul mai mare pentru trupele sale nu este încercuirea la sol, ci controlul asupra rutelor logistice către Mîrnohrad de către drone și artilerie rusească.

„Pokrovsk ne provoacă într-adevăr probleme, dar suntem practic într-o încercuire de facto de trei luni și încă mai există rute pentru a apăra în continuare orașul Mîrnohrad.”

Spre deosebire de infiltrarea din iulie, care a fost de mică amploare, o abordare similară nu va mai funcționa acum, potrivit lui Pohorili.

„Faptul că a reușit să curățăm o anumită zonă nu schimbă situația generală”, a spus el, „deoarece principala problemă nu este rezolvată: partea de sud a orașului, unde se infiltrează în primul rând, nu este sigilată.”