search
Vineri, 31 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Șeful armatei ucrainene, în vizită pe frontul din Pokrovsk: „Situația este dificilă”

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Activitatea trupelor ruse în jurul orașului Pokrovsk din regiunea Donețk se intensifică, a avertizat șeful armatei ucrainene Oleksandr Sîrski, admițând că „situația este dificilă” pe acest front, dar că multe dintre afirmațiile părții ruse sunt doar propagandă neconformă cu realitatea. Sîrski a făcut o vizită comandanților brigăzilor ce luptă în zonă, potrivit BBC și presei ucrainene.

image

În Pokrovsk, infanteria inamică, evitând  angajamentele directe, se adună în zona urbană și își schimbă locațiile, astfel că obiectivul principal îl reprezintă identificarea și distrugerea lor”, a declarat joi Sîrki, într-un comunicat pe Telegram

„Situația este dificilă, însă afirmațiile propagandei rusești despre o presupusă «blocadă» asupra forțelor de apărare ucrainene în Pokrovsk și în Kupiansk, nu sunt adevărate”, a precizat el, subliniind că trebuie menținut „un echilibru rezonabil între obiective și capacități”, iar „prioritatea este protejarea vieților soldaților noștri”.

Sârski a anunțat că a efectuat o vizită pe acest front.

„Inamicul este din ce în ce mai activ în zona Pokrovsk-Mărnohrad. Așa că am efectuat o nouă vizită pe acest front important. M-am întâlnit cu comandanții corpurilor de armată, unităților și subunităților militare care opresc atacul inamicului superior numeric. Am ascultat rapoarte despre situația actuală, despre nevoile lor și am auzit sugestiile lor”, a scris el pe Facebook.

Șeful Statului Major rus, generalul Valeri Gherasimov, a susținut zilele trecute că trupele ucrainene din Pokrovsk sunt încercuite.

Deepstate, un grup ucrainean de analiză din surse deschise a scris că forțele ruse „înghit treptat” Pokrovskul, „cu numărul lor uriaș de soldați”.

Potrivit estimărilor armatei ucrainene, raportul de forțe în zonă este de opt la unu.

În cea mai recentă actualizare, grupul de intelligence în domeniul apărării Sybelline a scris că bătălia pentru Pokrovsk „a intrat într-o fază extrem de dinamică și intensă, pe măsură ce forțele ruse își intensifică eforturile de a se infiltra în oraș și de a-i încercui pe apărătorii ucraineni”.

Situația din Pokrovsk

Apărarea orașului din regiunea Donețk, un nod logistic important, care rezistă de peste un an în una dintre cele mai fierbinți porțiuni ale frontului, pare să se destrame, după ce sute de soldați ruși au pătruns în oraș, răspândindu-se în toate direcțiile, scrie Kyiv Independent.

Potrivit armatei ucrainene, 11.000 de soldați ruși au fost concentrați în jurul orașului Pokrovsk într-o încercare de a-l încercui.

Într-o evoluție potențial sumbră, forțele ruse au înfipt steagul rusesc la periferia vestică a orașului pe 29 octombrie, deși acțiunea este mai degrabă o operațiune informațională decât un indicator solid al controlului teritorial.

La sfârșitul lunii iulie, câteva zeci de soldați ruși au intrat în cartierele sudice ale orașului, profitând de liniile ucrainene insuficient apărate din cauza numărului mic de trupe.

La acea vreme, infiltrarea reprezenta deja o amenințare serioasă pentru apărarea orașului, după care, mulțumită redistribuirii rapide a unităților de asalt specializate, trupele rusești au fost izolate și eliminate înainte să pătrundă mai în adâncime.

La 19 octombrie, civili ucraineni au fost împușcați mortal lângă gara Pokrovsk - la câțiva kilometri în spatele liniei frontului, un indiciu că avea loc o nouă infiltrare majoră.

Pe 27 octombrie, Statul Major ucrainean Ucrainei a admis că „ aproximativ 200” de soldați ruși s-au acumulat în oraș.

„Nu controlează orașul, nu controlează niciun cartier în întregime, se mișcă haotic, efectuează operațiuni de sabotaj și recunoaștere, inclusiv ambuscade”, a spus Roman Pohorili, cofondator al Deep State.

Conform hărții Deep State, între cei doi clești rusești există un coridor cu o lățime  de aproximativ trei kilometri, însă aceste marcaje se bazează doar pe geolocalizări ale prezenței izolate rusești și nu reflectă controlul teritorial.

O amenințare mai serioasă pentru orașul vecin

În timp ce Pokrovsk s-a transformat într-o zonă gri vastă și haotică, adevărata amenințare a încercuirii planează asupra orașului vecin Mîrnohrad, care se află la est de Pokrovsk, mai adânc în interiorul pungii rusești.

Aici, forțele ucrainene, conduse de Brigăzile Aeropurtate 25 și 38 de infanterie marină, au menținut o apărare relativ stabilă față de cea de la Pokrovsk, ajutate de terenul favorabil și de utilizarea eficientă a dronelor.

Într-o postare pe Telegram a Deep State din 29 octombrie, grupul a susținut că forțele rusești au întrerupt liniile logistice către Mîrnohrad și pozițiile ucrainene de acolo.

Deocamdată, a declarat adjunctul comandantului unei unități ucrainene care deține poziții în oraș, pericolul mai mare pentru trupele sale nu este încercuirea la sol, ci controlul asupra rutelor logistice către Mîrnohrad de către drone și artilerie rusească.

„Pokrovsk ne provoacă într-adevăr probleme, dar suntem practic într-o încercuire de facto de trei luni și încă mai există rute pentru a apăra în continuare orașul Mîrnohrad.”

Spre deosebire de infiltrarea din iulie, care a fost de mică amploare, o abordare similară nu va mai funcționa acum, potrivit lui Pohorili.

Faptul că a reușit să curățăm o anumită zonă nu schimbă situația generală”, a spus el, „deoarece principala problemă nu este rezolvată: partea de sud a orașului, unde se infiltrează în primul rând, nu este sigilată.”

Europa

Top articole

Partenerii noștri

image
Șeful Jandarmeriei Române și-a cerut scuze public pentru amenda dată la marșul de comemorare a victimelor Colectiv
digi24.ro
image
Statul român, mai lacom decât cele maghiar și bulgar la taxele pe benzină. Cât ajunge la buget din fiecare litru cumpărat
stirileprotv.ro
image
Zodia care se va împăca, în noiembrie, cu fostul partener de viață. Neti Sandu: „A doua șansă în dragoste”
gandul.ro
image
Orașul din România în care se montează LUMINILE de Crăciun. Când se vor aprinde
mediafax.ro
image
Dezvăluire şoc: “Jose Mourinho a venit personal la Bucureşti să-l transfere! Gigi Becali a cerut 12 milioane euro pe el!”
fanatik.ro
image
Statul, dator la stat. Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, campioana datoriilor la stat și a contractelor cu „firmele de casă” ale unor politicieni
libertatea.ro
image
De ce l-a ignorat Kim Jong Un pe Donald Trump și a refuzat să se întâlnească cu el
digi24.ro
image
Dacia, ca un tanc! Au văzut noul model și au rămas cu gura căscată: „Zici că e blindată”
gsp.ro
image
ANAF a făcut analiza: lovitură de milioane pentru Gigi Becali
digisport.ro
image
Ilie Bolojan riscă sancțiuni penale dacă lipsește de la Parlament? Avertismentul dur lansat de un avocat
stiripesurse.ro
image
Amenințare fără precedent pentru Putin din NATO: „Vom șterge Moscova de pe fața Pământului dacă va ataca o capitală europeană”
antena3.ro
image
Facturile la electricitate şi căldură cresc din nou de la 1 noiembrie. Cu cât vom plăti mai mult
observatornews.ro
image
Cine este fosta soacră a medicului Ștefania Szabo și ce funcție cheie are în județul Buzău. S-a aflat abia acum!
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, în corset de piele şi fustă scurtă. Apariția serii
prosport.ro
image
Ce înseamnă când centrala pornește și se oprește des. Ce problemă costisitoare pot ascunde instalațiile vechi
playtech.ro
image
Sigur regretă acum! Echipa din Serie A la care Cristi Chivu a fost propus înainte de Parma: „Nu prea are experiență”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Celebrul milionar român care circulă cu metroul în București. Cum arată acum, la 47 de ani
digisport.ro
image
Călin Georgescu scapă de controlul judiciar? Judecătorii îl consideră 'pericol social' - când va fi dat verdictul
stiripesurse.ro
image
Apropiații își iau rămas-bun de la Ștefania Szabo. Cuvintele îndurerate rostite de colegi la căpătâiul acesteia: „Uită-te la ea...”
kanald.ro
image
În aeroport, pe lângă bagaje vor fi cântăriți și pasagerii. Reguli la check-in impuse de....
playtech.ro
image
Primele imagini cu Ștefania Szabo în sicriu! Trupul neînsuflețit al doctoriței de 37 de ani a fost ridicat de la morgă și depus la capelă. Va fi înmormântată în uniforma de medic | FOTO
wowbiz.ro
image
❤️❤️❤️BOMBA BOMBELOR! Dan Alexa și Denise Rifai, noul cuplu din showbiz?! Au fost prinși hârjonindu-se în mașină! FOTO
romaniatv.net
image
Începe recrutarea! Femeile vor intra în armată
mediaflux.ro
image
Dacia, ca un tanc! Au văzut noul model și au rămas cu gura căscată: „Zici că e blindată”
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
Mitul alcoolului „curat”: tequila, ginul, vinul sau berea. Ce spun experții despre băuturile promovate ca sănătoase
actualitate.net
image
Avertismentul psihologului Radu Leca, după ce Alex Ciucu și-a acuzat foștii socri de eșecul căsniciei cu Alina Sorescu: „Cine doarme între doi părinți se trezește fără partener”
click.ro
image
Cine este și cu ce se ocupă partenerul de viață al Oanei Gheorghiu. Ce avere are
click.ro
image
Păreri pro și contra despre Catedrala Mântuirii Neamului. Mihai Găinușă: „Bolnavii care nu plătesc CASS vor merge la Catedrală, nu la camera de gardă”. Ce spune Dan Negru?
click.ro
Harry & Meghan la un meci Dodgers, Profimedia (1) jpg
Lovitură majoră pentru Prințul Harry! Fiul regelui recunoaște: copiii lui n-au nicio idee cu ce se ocupă, iar falimentul este aproape
okmagazine.ro
Brad Pitt, Angelina Jolie foto Profimedia jpg
După atâția ani de la divorț, Brad Pitt și Angelina Jolie tot mai au ceva de împărțit. Ce-i cere acum actorul fostei lui soții?
clickpentrufemei.ro
ana blandiana jpg
Scriitoarea Ana Blandiana, membru titular al Academiei Române
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Scandal de pomină pe „Hai-Hui”, numele emisiunii Marinei Almășan, de la TVR 2. Ce acuzații i se aduc: „Nu e o invenție a TVR”. Replica vedetei: „N-a furat nimeni de la nimeni!”
image
Avertismentul psihologului Radu Leca, după ce Alex Ciucu și-a acuzat foștii socri de eșecul căsniciei cu Alina Sorescu: „Cine doarme între doi părinți se trezește fără partener”

OK! Magazine

image
Ce are de îndurat Kate în mariajul cu William. Cu siguranță că escapada lui cu un model nu i-a picat deloc bine prințesei!

Click! Pentru femei

image
După atâția ani de la divorț, Brad Pitt și Angelina Jolie tot mai au ceva de împărțit. Ce-i cere acum actorul fostei lui soții?

Click! Sănătate

image
Horoscopul lunii noiembrie 2025: Cine se pregătește pentru cele mai mari schimbări?