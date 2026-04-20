Noua tactică a armatei ucrainene de a slăbi artileria Rusiei: lovește convoaiele cu muniții, nu tunurile

După mai bine de cinci ani de război, Rusia continuă să se bazeze masiv pe artilerie – una dintre principalele sale arme pe front. Însă, potrivit unei analize publicate de Forbes, armata ucraineană a găsit o metodă mai eficientă de a contracara acest avantaj: nu mai vânează direct tunurile, ci lovește logistica din spatele lor.

Artileria rusă, greu de găsit și de distrus

Forțele ruse dispun de un arsenal extins, de la obuziere vechi, precum D-30, până la sisteme moderne capabile să lovească ținte aflate la zeci de kilometri distanță. Acestea sunt bine camuflate, își schimbă frecvent pozițiile și sunt echipate cu sisteme de protecție anti-dronă.

În plus, unele unități sunt amplasate chiar și la 70 de kilometri de linia frontului, ceea ce face dificilă identificarea și neutralizarea lor.

Cu toate acestea, există un punct vulnerabil: aprovizionarea.

Lovitura decisivă: convoaiele de muniție

În loc să consume resurse pentru a detecta și distruge ținte bine ascunse, militarii ucraineni au început să vizeze convoaiele care transportă muniție către pozițiile de tragere.

Aceste vehicule – camioane sau alte mijloace de transport – sunt mult mai ușor de identificat, circulă pe drumuri expuse și au o protecție limitată. În multe cazuri, un singur atac cu dronă de tip FPV este suficient pentru a distruge încărcătura și a bloca aprovizionarea mai multor unități de artilerie.

Analiștii citați de Forbes subliniază că această schimbare de strategie afectează direct capacitatea Rusiei de a susține focul de artilerie.

„Ucraina a adoptat o nouă abordare, vizând convoaiele care transportă volume mari de muniție. Astfel este lovit chiar nucleul operațiunilor militare ruse”, arată sursa citată.

Artileria, pilonul ofensivei ruse

În doctrina militară a Moscovei, artileria joacă un rol central: bombardamente masive, urmate de avansul infanteriei și apoi de relocarea tunurilor pe noile poziții cucerite.

Chiar dacă platforma Oryx a documentat peste 40.000 de piese de artilerie distruse sau avariate, Rusia continuă să dispună de resurse semnificative pe linia frontului, care se întinde pe sute de kilometri.

Tocmai această abundență face dificilă eliminarea directă a sistemelor de artilerie – și explică schimbarea de tactică a Kievului.

Lovituri în adâncime și pe liniile de aprovizionare

Noua strategie nu se limitează la linia frontului. Ucraina a intensificat atacurile asupra rutelor logistice din spatele frontului, inclusiv în regiunea Donețk, unde au fost surprinse convoaie militare la distanțe de 60–70 km de zona de luptă.

În paralel, sunt vizate și obiective industriale din Rusia, implicate în producția de componente pentru muniție. Atacuri recente au fost raportate inclusiv asupra unor instalații din regiunile Voronej și Samara.

Un război al resurselor

Prin această abordare, Ucraina încearcă să transforme conflictul într-un război al logisticii, în care nu numărul de arme contează decisiv, ci capacitatea de a le alimenta.

Lovind convoaiele de muniție, Kievul nu doar că reduce eficiența artileriei ruse, ci obligă Moscova să regândească modul în care își susține ofensiva.

Într-un război în care fiecare obuz contează, ținta nu mai este întotdeauna arma, ci drumul pe care ajunge la front.