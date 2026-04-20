Luni, 20 Aprilie 2026
Adevărul
Vicepremierul Oana Gheorghiu la Interviurile „Adevărul”

Ucraina accelerează cursa tehnologică: peste 200 de companii dezvoltă drone cu inteligență artificială

Ucraina își construiește, în ritm alert, un ecosistem de apărare bazat pe inteligență artificială, mizând pe tehnologie ca avantaj decisiv în războiul modern. Potrivit Ministerului Apărării de la Kiev, peste 200 de companii sunt implicate deja în dezvoltarea de drone alimentate de AI.

Dronele cu inteligență artificală folosite de armata ucraineana/FOTO:EPA/EFE
Pe platforma Brave1 sunt înregistrate peste 300 de proiecte legate de inteligența artificială, iar mai mult de 70 de sisteme bazate pe AI și „computer vision” sunt deja folosite activ pe câmpul de luptă.

Rețea de centre tehnologice militare

Strategia Ucrainei merge dincolo de proiecte punctuale. Autoritățile construiesc o rețea de centre dedicate tehnologiei militare, axate pe domenii-cheie ale războiului contemporan: lovituri la distanță medie și în adâncime, sisteme robotice terestre și artilerie.

Primul astfel de hub, centrul de inteligență artificială pentru apărare „A1”, ar urma să dezvolte soluții directe pentru operațiunile din teren, dar și să optimizeze procesele interne din armată și industria de apărare.

„Avantajul tehnologic este esențial în războiul modern. Trebuie să fim mai rapizi decât inamicul în fiecare etapă”, a declarat ministrul Apărării, Mihailo Fedorov.

Inteligența artificială, deja pe linia frontului

În teren, tehnologia nu mai este un experiment. Sistemele AI sunt utilizate pentru ghidarea autonomă a dronelor către ținte, detectarea echipamentelor și militarilor camuflați, operarea pozițiilor automate de tragere și analiza datelor din câmpul de luptă, inclusiv prin platforme precum Delta.

Obiectivul Ministerului Apărării este clar: toate dronele utilizate pe front să fie echipate cu sisteme de „viziune artificială” și inteligență artificială.

Date reale de război, combustibil pentru algoritmi

Un element central al acestei strategii este platforma Brave1 Dataroom, unde modelele AI sunt antrenate pe baza datelor reale din război: condiții meteo variate, momente diferite ale zilei, tipuri diverse de senzori. Practic, experiența din teren devine bază de învățare pentru tehnologiile viitorului.

Cooperare internațională în expansiune

În paralel, Kievul își extinde colaborarea cu parteneri externi. Prin inițiative precum Avengers Labs și Test in Ukraine, companiile străine pot antrena algoritmi AI folosind date reale de pe front și își pot testa tehnologiile în condiții de luptă.

Donețkul, considerat spatele sigur al Rusiei, survolat aproape nestingherit de dronele ucrainene echipate cu inteligență artificială

Pe 14 aprilie, Ucraina a semnat și primul acord cu Germania privind schimbul de date în domeniul apărării și dezvoltarea comună de tehnologii militare.

Centrul „A1” – nucleul noii strategii

Sprijinit de guvernul britanic, centrul „A1” este gândit ca motor al integrării accelerate a inteligenței artificiale în procesele militare. Inițiativa pornește de la o premisă simplă: în conflictele moderne, avantajul nu mai este dat de volumul resurselor, ci de viteza deciziilor.

Prin urmare, accentul nu cade pe cercetare teoretică, ci pe aplicații directe, utilizabile imediat pe câmpul de luptă.

De la date brute la predicții

Unul dintre rolurile esențiale ale centrului va fi procesarea volumelor uriașe de date generate de război. Scopul: transformarea informațiilor brute în inteligență acționabilă — anticiparea mișcărilor inamicului, simularea scenariilor și generarea de răspunsuri rapide.

Sisteme autonome, dincolo de controlul direct uman

O altă direcție majoră este dezvoltarea platformelor autonome — drone și sisteme robotice terestre — capabile să opereze fără GPS și în condiții de război electronic intens.

Acestea ar urma să funcționeze în rețele interconectate, unde coordonarea între mașini reduce nevoia de intervenție umană directă, crescând eficiența și limitând riscurile pentru personal.

Inovație accelerată, birocrație redusă

Centrul va dezvolta și medii de simulare pentru testarea rapidă a tehnologiilor înainte de trimiterea lor pe front, scurtând ciclul de la idee la implementare.

În același timp, autoritățile vor să reducă birocrația din armată, în special în domenii precum achizițiile, controlul financiar și managementul personalului.

Un hub unic pentru inovația militară

„A1” este conceput ca o platformă de coordonare între armată, companii din industria de apărare, instituții de cercetare și parteneri internaționali. Miza: sincronizarea dezvoltării și reducerea timpului necesar pentru ca o idee să devină realitate operațională.

În plan strategic, centrul ar putea deveni unul dintre pilonii avantajului Ucrainei — nu doar în aer și pe teren, ci și în dimensiunea economică a războiului modern.

