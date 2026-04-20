Luni, 20 Aprilie 2026
Adevărul
Donețkul, considerat spatele sigur al Rusiei, survolat aproape nestingherit de dronele ucrainene echipate cu inteligență artificială

Război în Ucraina
Atacurile neobosite ale Ucrainei asupra apărării aeriene rusești transformă vaste zone din spatele frontului rus în locuri tot mai vulnerabile la atacuri aeriene, se arată într-o analiză Euromaidan Press.

Donețkul, odinioară un refugiu sigur pentru forțele ruse, a devenit acum o zonă în care dronele AI pot acționa cu o libertate tot mai mare. Degradarea sistemelor de apărare aeriană rusești permite dronelor ucrainene să lovească ținte cu mult mai puține restricții.

În prezent, unități de drone aparținând Corpului 1 Azov lansează atacuri asupra infrastructurii logistice ruse din orașul Donețk, cândva relativ bine apărat, dar care acum este expus. Printre atacurile recente se numără utilizarea dronelor Hornet asistate de inteligență artificială, capabile să treacă de sistemele rusești de bruiaj electronic încă active.

Forțele ucrainene utilizează o nouă dronă de atac cu suport AI pentru a lovi ținte logistice critice din Donețk. Faptul că aceste drone pot opera aproape nestingherite deasupra orașului este considerat o dovadă suplimentară a prăbușirii continue a apărării aeriene rusești, proces accelerat de loviturile ucrainene cu drone.

Modelul Hornet, o dronă cu aripă fixă produsă de compania americană Swift Beat LLC, este echipat cu un algoritm intern care analizează imaginile captate de camera frontală și identifică automat ținte militare. Inteligența artificială poate ghida drona kamikaze astfel încât să lovească cu precizie chiar și atunci când operatorul uman pierde legătura cu aparatul, fie din cauza condițiilor meteorologice, a reliefului sau a bruiajului rusesc.

Hornet este o achiziție recentă în arsenalul ucrainean, dar una semnificativă. Corpul 1 Azov al Ucrainei a declarat că dronele sale, ușor de recunoscut prin semnele distinctive ale operatorilor, survolează cu ușurință Donețkul. „Unitățile de drone mențin supraveghere constantă și control de foc asupra tuturor rutelor de aprovizionare din jurul Donețului”, a transmis corpul.

Orașul Donețk, aflat la aproximativ 40 km de linia frontului estic, rămâne un bastion rusesc, însă devine tot mai vulnerabil pe măsură ce apărarea aeriană este degradată sistematic.

Forțele ucrainene vizează în mod constant bruiaje radio, radare, sisteme de rachete sol-aer și artilerie mobilă de apărare aeriană de-a lungul întregii linii de front de 1.200 km. Potrivit unei investigații Tochnyi.info, aceste atacuri „facă să se prăbușească arhitectura defensivă stratificată de care depinde doctrina integrată de apărare aeriană a Rusiei”.

Între iunie 2025 și începutul lui martie 2026 au fost înregistrate cel puțin 492 de atacuri asupra sistemelor rusești de apărare aeriană. Aceste lovituri fac parte dintr-o strategie mai amplă: distrugerea mai rapidă a sistemelor decât capacitatea Rusiei de a le înlocui, ceea ce „facilitează atacuri asupra unor ținte tot mai importante din adâncimea teritoriului rus”, conform Tochnyi.info.

Impactul a fost vizibil pe 14 aprilie, când avioane ucrainene au zburat suficient de aproape de aeroportul din Donețk pentru a lovi depozite de drone rusești cu ajutorul unor bombe cu planare GBU-39, cu o rază de acțiune de aproximativ 40 km lansate de la joasă altitudine. Astfel de atacuri directe cu avioane pilotate asupra Donețkului nu au fost posibile până recent.

Pe măsură ce spațiul aerian devine mai permisiv pentru Ucraina, operațiunile aeriene se diversifică. Unitățile de drone ale Corpului 1 Azov „mențin acum supraveghere și control de foc constant asupra rutelor de aprovizionare din jurul orașului”.

În cazul unor sisteme de bruiaj încă funcționale, dronele Hornet pot învinge aceste măsuri electronice datorită inteligenței artificiale integrate, care permite continuarea misiunii chiar și în condiții de interferență severă.

Deși în prezent aceste drone par să vizeze în principal camioane și infrastructura logistică, extinderea loviturilor asupra sistemelor rămase de apărare aeriană ar putea slăbi și mai mult controlul rusesc asupra spațiului aerian din Donețk. Aceasta ar permite ulterior atacuri mai frecvente, mai precise și mai profunde în zonele din spatele frontului.

