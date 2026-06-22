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Nou atac cu dronă în Marea Neagră: o navă comercială turcească a luat foc după ce a fost lovită de ruși. Un membru al echipajului a murit

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Război în Ucraina
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O dronă rusească a lovit în dimineața zilei de luni, 22 iunie, o navă comercială civilă care se îndrepta către un port ucrainean, provocând moartea unui membru al echipajului și un incendiu la bord, au anunțat autoritățile de la Kiev.

Cargoul VICTRESS., atacat în Marea Neagră/FOTO:X
Cargoul VICTRESS., atacat în Marea Neagră/FOTO:X

Potrivit Marinei ucrainene și Administrației Porturilor Maritime din Ucraina (USPA), cargoul VICTRESS, aflat în proprietatea unei companii turcești și navigând sub pavilion panamez, a fost atacat în Marea Neagră de o dronă rusească. Impactul a declanșat un incendiu și a provocat avarii importante navei.

Forțele navale ucrainene au intervenit pentru salvarea echipajului, evacuând marinarii cu ajutorul unei plute de salvare. În urma atacului, un bucătar în vârstă de 58 de ani și-a pierdut viața.

„Din păcate, un membru al echipajului a murit. Transmitem sincere condoleanțe familiei și celor apropiați. Ceilalți opt marinari au fost evacuați cu o plută de salvare”, a transmis USPA.

Incidentul din Marea Neagră survine la doar câteva zile după un alt val de atacuri rusești, produs pe 19 iunie, când autoritățile de la Kiev au raportat că două nave civile au fost lovite în aceeași zonă maritimă. Atunci, un membru al echipajului și-a pierdut viața, iar mai mulți marinari au fost răniți.

Vicepremierul ucrainean responsabil de reconstrucție și ministru al dezvoltării comunităților și teritoriilor, Oleksii Kuleba, declara că un marinar aflat la bordul unei nave sub pavilion panamez a murit în urma unui atac cu dronă asupra unor vase civile din Marea Neagră. Alți doi membri ai echipajului au fost răniți, unul dintre ei fiind în stare critică.

Potrivit lui Kuleba, o a doua navă, care naviga sub pavilionul statului Saint Kitts și Nevis, a fost de asemenea lovită, trei marinari suferind răni ușoare.

Oficialul ucrainean a apreciat că aceste atacuri fac parte dintr-o strategie mai amplă îndreptată împotriva comerțului maritim și a securității alimentare globale, avertizând că echipajele civile și rutele de export rămân expuse riscurilor.

Autoritățile regionale ucrainene au precizat că activitatea portuară continuă, însă în condiții de securitate sporite.

În paralel, autoritățile regionale ucrainene au raportat alte două victime în urma unor atacuri rusești desfășurate în cursul zilei de luni: o persoană a murit într-un atac cu rachetă asupra orașului-port Odesa, iar alta și-a pierdut viața într-un atac cu dronă în regiunea Zaporojie, din sud-estul țării.

Șeful administrației militare regionale din Zaporojie, Ivan Fedorov, a scris pe Telegram că trei persoane au fost rănite, iar o femeie a rămas blocată într-o casă cuprinsă de flăcări după atacul forțelor ruse.

Ulterior, oficialul a anunțat că femeia a fost găsită decedată, locuința fiind distrusă în urma loviturii cu dronă.

La Odesa, serviciile de urgență au precizat că atacurile rusești au provocat un incendiu la o exploatație agricolă. „O persoană a fost ucisă în urma atacului cu rachetă de ieri asupra infrastructurii civile din regiunea Odesa. Alte trei persoane au fost rănite”, au transmis autoritățile.

În același timp, în Rusia, autoritățile aeronautice au suspendat temporar activitatea tuturor celor patru aeroporturi din Moscova, după o nouă serie de atacuri cu drone.

Ministerul rus al Apărării a anunțat că sistemele de apărare antiaeriană au interceptat și doborât 301 drone ucrainene pe parcursul nopții.

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