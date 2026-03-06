Zbor de evacuare Oman-București. Elevii din Neamț, Suceava și Vrancea blocați în Orientul Mijlociu se întorc vineri acasă

Un nou zbor de evacuare organizat de autoritățile române a decolat vineri din Oman spre București, având la bord 127 de cetățeni români afectați de criza de securitate din Orientul Mijlociu. Printre ei, și grupurile de elevi din Neamț, Suceava și Vrancea.

Ministerul Afacerilor Externe anunță că vineri, 6 martie, are loc un nou zbor de evacuare organizat de România prin intermediul Mecanismul de Protecţie Civilă al Uniunii Europene. Aeronava a decolat din Muscat, capitala Oman, cu destinația București, având la bord 127 de cetățeni români afectați de criza de securitate din Orientul Mijlociu.

Potrivit ministerului, persoanele aflate în avion se aflau în atenția consulatului României din Dubai și a celui din Oman și fac parte din categoriile considerate prioritare pentru evacuare.

„Aeronava a decolat de la Muscat (Sultanatul Oman), cu destinaţia Bucureşti, având la bord 127 de cetăţeni români afectaţi de criza de securitate din Orientul Mijlociu. Este vorba despre cetăţeni aflaţi în atenţia consulatului României din Dubai şi a celui din Oman, aparţinând categoriilor prioritare pentru evacuare”, precizează MAE într-un comunicat oficial.

Cei 127 de români au fost contactați în prealabil de echipele consulare pentru a fi incluși pe lista de îmbarcare, iar dintre aceștia 95 sunt minori.

„Grupurile de şcolari avute în evidenţă (din jud. Neamţ, Suceava, Vrancea) au fost preluate cu acest zbor de evacuare. La bordul aeronavei se află şi 39 de cetăţeni europeni”, se mai transmite în comunicatul ministerului.

Autoritățile precizează că toate locurile alocate cetățenilor români în cadrul acestui zbor au fost ocupate. Conform regulilor Mecanismului de Protecţie Civilă al Uniunii Europene, aproximativ 30% din capacitatea aeronavei a fost rezervată cetățenilor altor state membre ale Uniunii Europene.

MAE a mai anunțat că, joi, 5 martie, un alt grup de români a fost adus în țară printr-o operațiune similară.

„Totodată, la data de 5 martie 2026, în cadrul unei acţiuni de repatriere asistată, un grup de 16 cetăţeni români din Iordania a ajuns în România prin intermediul unui zbor organizat de autorităţile din Cehia, în baza Mecanismului de Protecţie Civilă al Uniunii Europene”, mai anunţă instituția.

Conform datelor centralizate de MAE, până în prezent peste 1.000 de cetățeni români au revenit în țară prin zboruri de repatriere asistată, evacuări organizate prin mecanismul european de protecție civilă sau prin curse comerciale.

Celula de Criză continuă operațiunile de repatriere și monitorizează situația românilor din regiune, potrivit MAE.

„Celula de Criză şi echipele consulare ale MAE din regiune continuă eforturile pentru repatrieri şi evacuări şi au în atenţie categoriile prioritare: copii, persoane cu urgenţe medicale, femei însărcinate şi familii cu copii mici. Celula de Criză a MAE, prin intermediul misiunilor diplomatice şi al oficiilor consulare ale României din regiune, menţine contactul cu cetăţenii români afectaţi de conflictul din Orientul Mijlociu, precum şi cu autorităţile statelor din regiune, şi va continua să acorde asistenţă şi protecţie consulară, cu prioritizarea siguranţei cetăţenilor români, în funcţie de evoluţia situaţiei de securitate”, transmite MAE.