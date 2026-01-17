Noi detalii despre accidentul în care a fost rănit fiul lui Ramzan Kadîrov: a pierdut controlul mașinii și a intrat într-un gard

Adam Kadîrov, fiul în vârstă de 18 ani al liderului cecen Ramzan Kadîrov, se află în stare critică după un accident rutier grav în Groznîi. Tânărul se afla la volanul mașinii care deschidea coloana oficială și urmează să fie transferat la Moscova pentru îngrijiri medicale specializate.

Accidentul s-a produs vineri, 16 ianuarie, în timp ce coloana oficială a lui Adam Kadîrov circula cu viteză ridicată prin centrul Groznîi. Mașina condusă de fiul liderului cecen, aflată prima în coloană, a pierdut controlul și s-a izbit de un gard, potrivit dialog.

„Mașina s-a desprins din trafic în timpul deplasării și a lovit un gard”, a spus interlocutorul media, sugerând că Adam Kadîrov a pierdut controlul.

Spitalul Republican din Cecenia a primit mai multe victime ale accidentului, dar încă nu se știe nimic despre starea lor.

Ramzan Kadîrov continuă să păstreze tăcerea despre accident. Nu se știe nimic despre natura rănilor fiului șefului republicii, nici despre cine era cu el în cabană.

O altă sursă media a oferit detalii despre starea tânărului înainte de transferul la Moscova/

„Moștenitorul de 18 ani al conducerii Ceceniei și-a recăpătat cunoștința. Starea lui nu provoacă îngrijorare pentru medici,” a concluzionat interlocutorul.

Adam Kadîrov este una dintre cele mai vizibile figuri publice din familia liderului cecen. La doar 18 ani, ocupă funcția de secretar al Consiliului de Securitate al Ceceniei și are atribuții de supraveghere asupra Ministerului Afacerilor Interne al republicii.

Până în prezent, autoritățile cecene nu au oferit declarații oficiale privind starea fiului lui Ramzan Kadîrov sau a altor victime, iar zona din jurul spitalului a rămas izolată de forțele de securitate