Ramzan Kadîrov a ajuns o umbră. De la imaginea de lider dur, la pacient dependent de dializă. Cine conduce, în realitate, statul cecen

Boala de care suferă preşedintele cecen Ramzan Kadîrov s-a agravat vizibil, afectându-i capacitatea de a-și exercita atribuțiile, astfel că o parte tot mai mare a responsabilităților conducerii statului a fost preluată de Magomed Daudov.

Ramzan Kadîrov, liderul Ceceniei și aliat fidel al regimului de la Kremlin, se confruntă cu o deteriorare vizibilă și accelerată a stării de sănătate. Informațiile au fost publicate de surse independente din presa rusă, inclusiv de „Novaya Gazeta. Europa”, care notează că prezența sa publică devine tot mai rară și mai formală, în timp ce capacitatea lui de a conduce republica este serios afectată.

Potrivit relatărilor, Ramzan Kadîrov se deplasează cu mare dificultate din cauza bolii, despre care unele surse afirmă că incurabilă.

În februarie, după o criză gravă, i-a fost instalată o nefrostomă. Aceasta este un sistem de drenaj care permite eliminarea urinei în cazul problemelor grave cu rinichii, iar pacienților cu un astfel de dispozitiv li se recomandă să poarte haine largi și să evite efortul fizic. Pentru confort, se utilizează lenjerie specială cu buzunar lateral pentru colectorul de urină.

Medicii afirmă că, în ciuda gravității situației, pacienții cu nefrostomă pot trăi mulți ani dacă sunt îngrijiți corespunzător. Totuși, din punct de vedere emoțional și psihologic, dependența de un astfel de dispozitiv este dificil de acceptat, mai ales pentru o persoană care și-a cultivat imaginea de lider puternic și energic.

În prezent, întreaga rutină a liderului cecen este construită în jurul sesiunilor regulate de dializă.

Boala este progresivă şi incurabilă

Canalul Telegram „VChK-OGPU”, cunoscut pentru legături cu serviciile secrete ruse, a publicat recent înregistrări video în care Kadîrov apare vizibil slăbit, făcând eforturi mari la fiecare pas.

În ciuda aparițiilor oficiale regizate, vizite pe șantiere, inaugurări de facilități sportive și întâlniri diplomatice, realitatea este că majoritatea sarcinilor administrative au fost transferate către mâna sa dreaptă, Magomed Daudov.De asemenea, tot mai retras din activitatea cotidiană, liderul cecen ține tot mai rar ședințe la sediul guvernului.

În același timp, FSB-ul monitorizează îndeaproape starea sa de sănătate, colectând informații prin rețeaua sa de agenți infiltrați în cercul apropiat al lui Kadîrov. Acest interes sporit se explică prin faptul că liderul a refuzat în repetate rânduri tratamentul medical prescris, preferând soluții proprii, care i-au agravat situația.

Potrivit unor surse apropiate regimului, boala de care suferă este una progresivă și imposibil de vindecat. Efectele secundare ale tratamentului sunt grele, atât fizic, cât și psihologic. „Lui Ramzan Kadîrov îi este foarte greu să se împace cu boala”, a declarat o sursă citată de „Novaya Gazeta. Europa”.