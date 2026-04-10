Netanyahu acuză Spania de „ostilitate față de Israel”. Madridul, exclus din mecanismul de monitorizare a armistițiului din Gaza

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a acuzat vineri Spania de „ostilitate” față de Israel și a anunțat excluderea Madridului din mecanismul internațional de supraveghere a încetării focului din Fâșia Gaza, transmite AFP.

Într-un mesaj video, Netanyahu a criticat dur poziția Madridului, susținând că aceasta s-a poziționat în mod repetat împotriva Israelului. „Spania a ales să fie contra Israelului în mod repetat (...) Cei care atacă statul Israel în loc să vizeze regimurile teroriste nu vor fi partenerii noştri în configurarea viitorului regiunii”, a declarat premierul israelian.

El a mai acuzat guvernul spaniol de „ipocrizie”, „ostilitate” și de „defăimarea soldaţilor armatei israeliene”, potrivit Agerpres.

Excluderea Spaniei din centrul de coordonare de la Kiryat Gat

Netanyahu a anunțat că a dispus excluderea reprezentanților spanioli din centrul de coordonare de la Kiryat Gat, structură aflată sub coordonare americană și creată pentru monitorizarea armistițiului din Fâșia Gaza.

„Am ordonat, prin urmare, astăzi excluderea reprezentanţilor spanioli de la centrul de coordonare de la Kiryat Gat”, a precizat acesta.

Centrul de coordonare militaro-civilă (CCMC) reunește aproximativ 200 de militari americani și reprezentanți din mai multe state, inclusiv Franța, Marea Britanie, Emiratele Arabe Unite și Spania. Structura este implicată în monitorizarea încetării focului intrate în vigoare la 10 octombrie între Israel și Hamas în Gaza.

Relații tensionate între Israel și Spania

Relațiile dintre Israel și Spania se află la cel mai scăzut nivel din ultimii ani, după ce Madridul a recunoscut statul palestinian în 2024, iar cele două state și-au rechemat ambasadorii.

Premierul spaniol socialist Pedro Sanchez, unul dintre cei mai vocali critici ai operațiunilor militare israeliene din Gaza, s-a opus și campaniei militare americano-israeliene împotriva Iranului.

De asemenea, Spania a închis spațiul aerian pentru avioanele americane implicate în acest conflict și a declarat miercuri că este „inacceptabil” ca Israelul să continue atacurile în Liban după armistițiul convenit între Washington și Teheran.