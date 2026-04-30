search
Joi, 30 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Războiul cerealelor: Ucraina anunță că urmări „flota fantomă” a Rusiei implicată în exporturi ilegale din porturile ocupate

0
Război în Ucraina
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Ucraina va intensifica acțiunile împotriva așa-numitei „flote fantomă” utilizate de Rusia pentru transportul ilegal de cereale din teritoriile ocupate, precum și împotriva entităților implicate în această activitate, a anunțat ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sîbiha, într-un mesaj publicat pe platforma X.

Flota fantomă a Rusiei Foto: arhivă, adevărul
Oficialul ucrainean a susținut, citând date recente, că doar în perioada ianuarie–aprilie anul acesta, 25 de nave ar fi efectuat aproximativ 50 de curse din porturi ucrainene închise din zone ocupate temporar către state terțe, având ca scop principal transportul de cereale.

Potrivit lui Sîbiha, în acest interval au fost exportate peste 850.000 de tone de cereale din teritoriile ocupate ale Ucrainei. Mai mult de jumătate din acest volum ar fi fost încărcat din portul Sevastopol, iar alte cantități importante din Mariupol și Berdiansk, porturi aflate la Marea Azov.

Ministrul ucrainean a afirmat că autoritățile de la Kiev dețin informații detaliate despre navele implicate, companiile și proprietarii acestora, acuzând Rusia că încearcă să ascundă originea mărfurilor prin oprirea transponderelelor, falsificarea coordonatelor și transferuri între nave.

„Vedem cum Rusia încearcă să se sustragă responsabilității. Nu vom lăsa acest lucru să treacă neobservat”, a transmis șeful diplomației ucrainene.

Sîbiha a precizat că problema porturilor maritime închise din Marea Neagră și Marea Azov a fost ridicată constant de Ucraina în cadrul Organizației Maritime Internaționale (OMI). El a amintit o rezoluție adoptată în decembrie 2023, care cere statelor membre să descurajeze încălcarea regimului acestor porturi și să investigheze posibilele abateri.

Oficialul a făcut și o referire la Holodomor, foametea devastatoare din perioada sovietică, subliniind sensibilitatea istorică a Ucrainei față de furtul de cereale.

„Națiunea noastră a suferit un genocid prin foamete. Avertizăm toate entitățile că vom reacționa ferm la orice furt al cerealelor noastre”, a declarat acesta.

De asemenea, ministrul a anunțat că Ucraina va lucra cu partenerii internaționali pentru impunerea de noi sancțiuni în UE, G7 și alte jurisdicții împotriva celor implicați în transportul și comercializarea cerealelor furate.

Parchetul General ucrainean a transmis Israelului documente privind solicitarea arestării unei nave ruse suspectate de transport ilegal de cereale.

loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Olga Barcari rupe tăcerea despre Aris Eram la Survivor. Ce se întâmpla între cei doi, în spatele camerelor: „Îi făceam patul”
image
Dan Negru și părintele Vasile Ioana, moment cutremurător în Canada. Întrebarea unei doctorițe românce despre eutanasie i-a marcat pe cei doi: „M-a năucit”

OK! Magazine

image
Nu mai făcea față amantelor fără programare! Regele britanic -„playboy-ul” Europei! Născut în zodia Scorpionului, n-a contrazis astrele

Click! Pentru femei

image
A cheltuit 100.000 de dolari pentru a arăta cu câteva decenii mai tânără, iar acum... îi pică fața!

Click! Sănătate

image
Neurolog: Acest supliment popular ar putea fi toxic