Luni, 29 Septembrie 2025
Germania va furniza Ucrainei încă două sisteme Patriot până la sfârșitul anului 2025

Război în Ucraina
Publicat:

Germania va furniza Ucrainei încă două sisteme de apărare aeriană Patriot până la sfârșitul anului 2025, a declarat ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, luni, 29 septembrie, la Forumul de Securitate de la Varșovia.

Cele două sisteme Patriot vor fi livrate până la sfârșitul anului FOTO Shutterstock
Cele două sisteme Patriot vor fi livrate până la sfârșitul anului FOTO Shutterstock

Kievul a cerut în repetate rânduri aliaților occidentali să furnizeze sisteme Patriot — printre puținele din lume capabile să apere împotriva rachetelor balistice — pentru a proteja orașele și infrastructura ucraineană de atacurile rusești.

Săptămâna trecută, președintele Volodimir Zelenski a confirmat că Israelul a livrat un alt sistem Patriot.

Germania va furniza Ucrainei sisteme suplimentare cu sprijinul partenerilor norvegieni, pe lângă cele trei deja livrate, potrivit lui Pistorius.

„Atacul recent al Rusiei cu peste 580 de drone și peste 40 de rachete a subliniat încă o dată importanța consolidării apărării aeriene a Ucrainei”, a spus el, citat de Kyiv Independent.

Un sistem american de apărare antiaeriană Patriot — numit și baterie — este alcătuit din unități radar pentru detectarea și urmărirea țintelor, un centru de control al focului, lansatoare de rachete și echipamente de sprijin precum surse de energie și sisteme de comunicații.

În funcție de configurație, o baterie tipică include între patru și opt lansatoare, capabile să lanseze o gamă de rachete concepute pentru a intercepta rachete balistice și de croazieră, precum și aeronave.

Sistemele avansate de apărare aeriană precum Patriot rămân puține la nivel global, unele componente necesitând ani pentru a fi produse.

Pistorius a spus că Berlinul a obținut un angajament din partea producătorului american pentru a reface rapid stocurile Germaniei, permițând astfel trimiterea sistemelor în Ucraina fără a compromite angajamentele față de NATO.

Europa

