Miercuri, 20 August 2025
De ce îl sprijină Europa pe Trump, deși nu-l crede pe Putin. Scenariile analizate de Bruxelles

Război în Ucraina
Publicat:
Ultima actualizare:

Liderii europeni susțin inițiativa președintelui american Donald Trump de a media o încetare a ostilităților în Ucraina, dar, potrivit „Politico, încrederea lor în disponibilitatea reală a președintelui rus Vladimir Putin de a încheia un acord de pace rămâne scăzută.

Vladimir Putin și Donald Trump în Alaska FOTO Profimedia

Diplomați europeni citați de publicația americană afirmă că, în pofida sprijinului oferit eforturilor diplomatice ale Washingtonului, obiectivul principal al statelor UE este de a permite președintelui Trump să ajungă, prin propria experiență, la concluzia că Moscova nu este pregătită pentru un acord echitabil.

Două scenarii analizate în Bruxelles

Conform sursei citate, în cercurile diplomatice de la Bruxelles sunt luate în calcul două scenarii: unul optimist, în care Statele Unite obțin o încheiere a conflictului în condiții favorabile Ucrainei, și unul considerat mai realist, în care negocierile eșuează, ceea ce ar putea convinge administrația Trump să adopte o poziție mai fermă față de Rusia, inclusiv prin reintroducerea unor sancțiuni suplimentare.

În declarații recente, președintele Franței, Emmanuel Macron, și-a exprimat scepticismul în legătură cu disponibilitatea Kremlinului de a încheia un acord de pace autentic. „Nu cred că președintele Putin dorește pacea. Sunt convins că urmărește capitularea Ucrainei”, a afirmat liderul francez .

Cereri incompatibile cu poziția Ucrainei

Printre cererile formulate de Rusia în cadrul contactelor informale s-ar număra cedarea de noi teritorii ucrainene, inclusiv linii de apărare strategice din estul țării. De asemenea, Moscova respinge posibilitatea unei prezențe NATO pe teritoriul ucrainean, considerată de Ucraina o condiție-cheie pentru garantarea securității după conflict.

Aceste poziții au fost discutate și în cadrul unei reuniuni informale a liderilor europeni, convocată după recentele consultări dintre Trump, Zelenski și liderii UE la Washington. Potrivit „Politico“, cinci diplomați europeni au confirmat că majoritatea capitalelor UE împărtășesc îngrijorarea exprimată de președintele Macron și consideră că lipsa de flexibilitate a Moscovei ar putea compromite orice progres diplomatic.

Presiunea economică, considerată decisivă

Oficiali europeni susțin că influența economică a Washingtonului asupra terților joacă un rol important în ecuația negocierilor. În mod concret, aceștia indică faptul că, după introducerea unor tarife mai ridicate pentru India – unul dintre principalii cumpărători de petrol rusesc – Moscova a devenit mai deschisă la dialog.

Unii diplomați europeni consideră că o măsură similară aplicată comerțului ruso-chinez ar putea exercita o presiune suplimentară asupra regimului de la Kremlin. În paralel, sancțiunile existente sunt văzute drept un instrument care trebuie menținut, pentru a oferi Ucrainei o poziție mai solidă în eventualele negocieri.

Războiul continuă, iar formatul acordului rămâne incert

În ciuda exprimării unei deschideri de principiu față de acorduri de securitate post-conflict, rămân întrebări semnificative privind conținutul și aplicabilitatea acestora. Deocamdată, nu este clar dacă administrația americană are în vedere un mecanism formalizat, eventual aprobat de Congres, sau o soluție temporară, susținută de statele europene.

Europa

loading Se încarcă comentariile...
