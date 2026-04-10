Papa Leon a învățat un truc de baschet de la celebra echipă americană Harlem Globetrotters, în timpul unei întâlniri desfășurate miercuri, 8 aprilie, în Piața Sfântul Petru din Vatican.

În cadrul audienței generale de la Vatican, suveranul pontif a învârtit pe deget o minge de baschet, fiind ajutat de unul dintre jucători. Momentul a fost întâmpinat cu aplauze și zâmbete din partea celor prezenți.

Filmările surprind momentul în care Papa Leon al XIV-lea zâmbește, salută jucătorii și se bucură de interacțiunea cu ei, într-o atmosferă relaxată.

Sursa video: Facebook/CNN

Secvența a fost apreciată, fiind asemănată cu un episod similar din 2014, când și Papa Francisc a încercat același truc alături de aceeași echipă.

Ulterior, reprezentanții Harlem Globetrotters i-au oferit pontifului un tricou personalizat al echipei, pe care acesta l-a ținut zâmbind pentru fotografii.

Născut în Chicago ca Robert Francis Prevost, Papa Leon a intrat în istorie ca primul papă american, iar pasiunea sa pentru sport pare să fi rămas neschimbată și după alegerea sa în fruntea Bisericii Catolice.

La scurt timp după anunțul alegerii sale, fanii au redescoperit o fotografie din 2005, în care Papa apare în tribune la World Series, susținând echipa Chicago White Sox, conform Hola!.