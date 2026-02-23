Video O femeie a ajuns cu mașina în râul Bahlui din Iași. Ea a reușit să se salveze singură

O femeie fost rănită, luni dimineaţă, după ce maşina pe care o conducea a căzut în râul Bahlui. Femeia a reuşit să iasă din autoturism înainte de sosirea echipajelor de intervenţie.

Un autoturism a ajuns luni dimineață în râul Bahlui, între Podul Metalurgie şi Podul Sfântul Ioan, din municipiul Iaşi.

ISU Iași a direcţionat două autospeciale de stingere cu apă şi spumă (ASAS) şi un echipaj de prim ajutor calificat (EPA), cu un total de 13 pompieri militari, iar la sosirea echipajelor de intervenţie s-a constatat că un autoturism a părăsit partea carosabilă şi a ajuns în albia râului Bahlui, scrie News.

Persoana aflată în autoturism a ieşit din maşină înainte de sosirea forţelor de intervenţie, fiind găsită pe mal.

”Aceasta era conştientă şi cooperantă şi a fost evaluată medical de către echipajul EPA. Potrivit pompierilor militari ieşeni, în autoturism nu se mai aflau alte persoane. După ce i-a fost acordat primul ajutor la faţa locului, femeia a fost transportată la spital. Pompierii acţionează pentru asigurarea măsurilor de prevenire, verificarea zonei şi sprijinirea operaţiunilor pentru scoaterea autoturismului în condiţii de siguranţă”, potrivit ISU Iași.

Polițiștii continuă cercetările în acest caz.