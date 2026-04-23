Un tânăr de 23 de ani a fost rănit miercuri seară, după ce a pierdut controlul volanului și a ieșit în afara carosabilului, ajungând cu mașina în albia râului Suceava. Accidentul s-a produs în satul Sadău, comuna Brodina, județul Suceava.

La fața locului au intervenit pompierii militari din cadrul Gărzii de Intervenție Vicovu de Sus, aparținând ISU Bucovina, cu o autospecială de stingere echipată cu modul de descarcerare, precum și o ambulanță SMURD tip B2. Intervenția a fost sprijinită de un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Suceava.

Potrivit autorităților, în accident a fost implicat un singur autoturism, condus de tânărul de 23 de ani. La sosirea echipajelor de intervenție, șoferul era conștient și cooperant, relatează presa locală.

Pompierii au acționat pentru extragerea victimei din mașina avariată, după care aceasta a fost preluată de echipajul medical și a primit îngrijiri la fața locului.

Ulterior, medicii au decis transportarea tânărului la spital pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate.

Cauzele exacte ale producerii accidentului urmează să fie stabilite de către polițiști.