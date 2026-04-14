Moment de cotitură pentru Kiev: Pentru prima dată în război, Ucraina are toate mijloacele necesare pentru a ține piept Rusiei

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina dispune acum de suficiente arme pentru a se apăra împotriva atacurilor rusești, marcând ceea ce a descris drept un moment istoric pentru țară. În cadrul unui discurs de Ziua Industriei de Armament din Ucraina, Zelenski a subliniat că țara aflată în război se află în cea mai puternică poziție din istoria sa modernă, relatează Ukrainska Pravda.

„Pentru prima dată în istoria Ucrainei, curajul luptătorilor noștri și reziliența poporului nostru sunt suficient înarmate pentru a face față atacurilor rusești”, a declarat el. Liderul ucrainean a susține că Ucraina este mai puternică decât în 2014, mai puternică decât în secolul XX și mai bine pregătită ca niciodată pentru a-și apăra suveranitatea.

Zelenski a subliniat, de asemenea, că Ucraina nu doar că a rezistat unei invazii la scară largă, ci și-a dezvoltat capacitatea de a duce războiul pe teritoriul Rusiei.

Evoluția rapidă a tehnologiei militare

Zelenski a evidențiat faptul că dronele au schimbat fundamental dinamica războiului, oferind Ucrainei avantaje strategice pe câmpul de luptă.

Pe lângă drone, Ucraina dezvoltă sisteme robotice terestre, capabilități de război electronic și soluții proprii de apărare antiaeriană menite să contracareze amenințările balistice. Aceste progrese reflectă o tranziție mai amplă către un război bazat pe tehnologie.

Zelenski a menționat și progresele semnificative în producția de rachete, vehicule blindate, artilerie și software de apărare, subliniind că sistemele fabricate în Ucraina atrag tot mai mult interes peste tot în lume, în Europa, Orientul Mijlociu, dar și Asia și Africa.

Capacitate masivă de producție de drone și armament avansat

Industria de apărare a Ucrainei este capabilă să producă milioane de drone de tip FPV anual, ceea ce evidențiază amploarea capacităților sale industriale. Zelenski a descris sectorul drept o forță majoră care furnizează nu doar drone, ci și rachete cu rază lungă, interceptoare, muniție de artilerie și sisteme robotice utilizate pe front, relatează Kyiv Post.

El a enumerat mai multe sisteme deja operaționale, precum rachetele Flamingo, Ruta, Peklo, Neptune, Palianiția și Vilha, subliniind că acestea nu mai sunt simple prototipuri, ci componente active ale puterii militare ucrainene.

„Inamicul va simți”

Zelenski a indicat că aceste progrese reprezintă doar începutul. El a evidențiat raza tot mai mare de acțiune a dronelor ucrainene, care pot ajunge până la 1.750 de kilometri de la graniță.

„Industria va continua să se dezvolte, iar inamicul va simți acest lucru”, a spus el, adăugând că obiectivul nu este stabilirea de recorduri, ci realizarea dreptății.

Președintele ucrainean spune Ucraina modelează deja viitorul războiului prin tehnologii care se regăsesc deja pe câmpul de luptă.

Roboții înlocuiesc soldații pe linia frontului

Într-o evoluție notabilă, Zelenski a dezvăluit că forțele ucrainene au capturat, pentru prima dată, o poziție inamică folosind exclusiv sisteme fără pilot și drone, fără implicarea infanteriei.

„Ocupanții s-au predat, iar această operațiune a fost realizată fără implicarea infanteriei și fără pierderi de partea noastră”, a declarat el.

Sisteme terestre fără pilot precum Ratel, Termit, Ardal, Borsuk, Zmi, Protector și Volia au desfășurat peste 22.000 de misiuni în doar trei luni. Potrivit lui Zelenski, aceste operațiuni au redus semnificativ riscurile pentru soldați, trimițând roboții în cele mai periculoase zone.

Expertiza de securitate a Ucrainei, cerută la nivel global

Zelenski a susținut că Ucraina devine un lider global în domeniul tehnologiilor de securitate și apărare. El a afirmat că expertiza militară ucraineană este tot mai căutată de țări din Europa, Orientul Mijlociu, Asia și Africa.

Totuși, el a subliniat că Ucraina nu își vinde stocurile de arme, ci are drept obiectiv clădirea unor parteneriate de securitate pe termen lung.

Interceptoare deja utilizate în țările din Golf

Sistemele ucrainene de interceptare sunt deja utilizate în state din Orientul Mijlociu și din zona Golfului. Zelenski a menționat că Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite și Qatar colaborează cu Ucraina pentru a-și consolida apărarea antiaeriană.

Tehnologia ucraineană contribuie la detectarea și neutralizarea dronelor de tip Shahed, prin soluții integrate care includ radar, război electronic și sisteme de interceptare.

„Fabricat în Ucraina” devine un simbol al eficienței

Zelenski a scos în evidență caracterul tot mai solid al industriei de apărare ucrainene. El a afirmat că armamentul produs în Ucraina - de la rachete și drone la vehicule blindate și sisteme robotice - își dovedește eficiența pe câmpul de luptă.

„«Fabricat în Ucraina» înseamnă eficient și puternic”, a declarat el, adăugând că fiecare nouă inovație apropie țara de o „pace durabilă și demnă”.

Arsenalul modern al Ucrainei: zeci de sisteme de armament produse intern, inclusiv rachete cu rază lungă de acțiune

Președintele a prezentat cu ocazia Zilei Armurierului 56 de tipuri de arme produse în Ucraina,, potrivit Biroului Președintelui.

Expoziția a inclus o gamă variată de echipamente militare: 31 de tipuri de drone, șapte rachete, patru sisteme de război electronic, șase sisteme terestre robotizate, un tun antiaerian, trei sisteme navale fără pilot și patru vehicule blindate specializate.

Printre cele mai importante arme prezentate se numără racheta de croazieră cu rază lungă de acțiune „Flamingo”, a cărei producție în serie a început în 2025 și care poate lovi ținte aflate la până la 3.000 de kilometri, având un focos de peste o tonă.

De asemenea, racheta-dronă „Ruta” este destinată misiunilor de atac și recunoaștere, cu o rază de acțiune de până la 300 de kilometri, fiind introdusă în dotarea forțelor ucrainene începând din 2024.

„Peklo”, o rachetă-dronă cu motor cu reacție jet, este proiectată pentru viteză și manevrabilitate ridicată, având o rază de acțiune de până la 700 de kilometri și o încărcătură de de cel puțin 23 de kilograme.

Alte sisteme notabile includ racheta anti-navă „Neptune” R-360, capabilă să lovească atât ținte maritime, cât și terestre, cu o rază de acțiune de până la 300 de kilometri și un focos de 150 de kilograme, precum și racheta-dronă cu rază lungă „Palianiția”, utilizată pentru prima dată cu succes în august 2024.