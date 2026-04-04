Luni, 6 Aprilie 2026
Adevărul
Video „Linia frontului e ca în Terminator”: roboții de luptă oferă Ucrainei speranță în războiul cu Rusia

Război în Ucraina
Războiul din Ucraina se transformă rapid într-o confruntare tehnologică, unde dronele și roboții tereștri înlocuiesc tot mai mult soldații, schimbând radical modul în care se duc luptele pe front.

Dronă robot ucraineană FOTO X / MAKS 25 @Maks_NAFO_FELLA
Vehiculele terestre fără pilot (UGV) vin în forme și dimensiuni variate. Unul rulează pe șenile, altul are roți și antene. Un al treilea transportă mine antitanc. Din primăvara anului 2024, utilizarea lor a crescut exponențial, scrie The Guardian.

„Așa arată războiul modern. Armatele din întreaga lume vor fi nevoite să se robotizeze”, a declarat Pavlov, locotenent în cadrul Corpului 3 al armatei ucrainene.

Invazia la scară largă a Ucrainei de către Rusia a intrat acum în al cincilea an, iar conflictul – cel mai mare din Europa de după 1945 – a cunoscut o transformare spectaculoasă a armamentului și tacticilor de pe câmpul de luptă. Războiul a devenit o competiție tehnologică, purtat nu cu tancuri costisitoare, ci cu drone ieftine și consumabile, capabile să livreze bombe cu o precizie mortală.

Expertiza Ucrainei în domeniul dronelor este acum foarte căutată în contextul conflictului SUA–Israel cu Iranul. Săptămâna trecută, Volodimir Zelenski a semnat acorduri de apărare pe 10 ani cu mai multe state din Golf, inclusiv Arabia Saudită și Qatar, pentru a le furniza interceptoare ucrainene low-cost. Acestea pot doborî drone kamikaze cu rază lungă de acțiune de tip Shahed, folosite de Teheran în atacurile sale și de Moscova.

În vara trecută, pentru prima dată în istoria războiului, soldați ruși s-au predat unui robot terestru înarmat. Aceștia au ieșit dintr-o clădire distrusă, după ce poziția lor fusese supusă unui atac susținut al forțelor ucrainene. Reprezentanții Corpului 3 de Armată au declarat că a reușit să desfășoare roboți pentru recucerirea zonei într-o „acțiune ofensivă bine planificată”.

„Foștii gameri se adaptează foarte repede la această tehnologie”

Unitatea Corpul 3, aflată în nord-estul Ucrainei, a fost pionier în dezvoltarea sistemelor terestre fără pilot. Luna trecută, cursanții au exersat conducerea vehiculelor pe un traseu acoperit de zăpadă, operând o consolă de la distanță. Mașinăria, asemănătoare unui mic robot, manevra printre brazi și se îndrepta spre un traseu marcat cu anvelope negre.

Oleksandr – instructor cu indicativul „Barman” – a spus că roboții îndeplinesc multe dintre sarcinile pe care până recent le efectuau oamenii. „Războiul a ajuns la un nou nivel. Sunt foarte multe drone în aer. Acest lucru face extrem de dificilă deplasarea pe poziții și evacuarea oamenilor”, a spus el. „Foștii gameri se adaptează foarte repede la această tehnologie. Sunt mai eficienți decât un militar obișnuit.”

Rusia ocupă aproximativ 20% din teritoriul Ucrainei, inclusiv Crimeea. Din 2022, nu a reușit să obțină progrese semnificative în estul și sudul țării, în ciuda pierderii a aproximativ 1,2 milioane de soldați morți sau răniți.

Conflicte ce merg mână în mână: Semne de convergență între războiul din Ucraina și cel din Orientul Mijlociu

Vorbind la aniversarea a patru ani de la invazie, Volodimir Zelenski a declarat: „Putin nu a câștigat acest război.” El a subliniat că forțele ucrainene au recucerit aproximativ 116 mile pătrate (circa 300 km²) în regiunea Zaporojie.

Războiul a transformat Kievul într-un centru de dezvoltare a armelor

Andrii Bilețki, comandantul Corpului 3, a afirmat că noile abordări tactice vor decide cine va învinge în final. El a spus că Ucraina se află „în pragul unei noi revoluții”, alături de revoluția deja în desfășurare a dronelor aeriene. Potrivit lui, sistemele robotice terestre vor schimba radical câmpul de luptă și vor înlocui o parte semnificativă a soldaților, atât în logistică, cât și în luptă.

Războiul declanșat de Kremlin a transformat Kievul într-un centru de dezvoltare a armelor moderne fără pilot. Există un ecosistem unic, în care inginerii proiectează noi produse, iar soldații de pe front oferă feedback imediat. Producătorii scalează apoi producția, dezvoltând vehicule terestre, interceptori anti-Shahed și drone maritime.

Roboții terestri asigură acum aproximativ 90% din logistica armatei ucrainene. „Este foarte dificil să te deplasezi din cauza dronelor inamice cu vedere la prima persoană, așa că folosim sisteme robotizate”, a explicat Pavlov. În ianuarie, forțele armate ucrainene au desfășurat un record de 7.000 de operațiuni folosind vehicule terestre fără pilot.

„Nu este Star Wars, dar seamănă mai degrabă cu Terminator”

Roboții joacă un rol tot mai important în luptă și înlocuiesc infanteria umană. Aceștia au fost echipați cu mitraliere controlate de la distanță și lansatoare de grenade. Un sistem – DevDroid TW 12.7 – a apărat o poziție timp de 45 de zile. Vara trecută, un robot kamikaze încărcat cu 200 kg de explozibil a parcurs 12 mile (20 km) până la o clădire folosită de trupele ruse și a detonat-o.

„Nu este Star Wars, cu lasere peste tot. Frontul seamănă mai degrabă cu Terminator. Un robot terestru ajunge la poziția ta și nu ai ce face”, a spus Bambi, operator de drone în Brigada 25 aeropurtată. El a adăugat: „Poți împușca un om și încetează să tragă. Dacă lovești un robot, nu simte durere. În spate există un om care privește un ecran și ripostează.”

Caracterul înșelător al dronelor interceptoare: Cum se explică eficiența acestor ucigași de Shahed

Dronele terestre livrează, de asemenea, hrană, muniție și materiale precum lemne, folosite de soldați pentru construirea adăposturilor subterane. Ele pot evacua până la trei răniți de pe linia frontului. De regulă, un robot poate funcționa timp de opt ore. Sunt mai mici și mai greu de detectat decât vehiculele blindate, care pot fi ușor identificate de dronele rusești de supraveghere și distruse.

Din decembrie 2025, roboții au livrat provizii soldaților ucraineni din jurul orașului Pokrovsk, din est, zonă a unor lupte intense. „Unul a ajuns până la intrarea în adăpostul nostru. M-am simțit ca un om preistoric privind o tehnologie extraterestră”, a spus Bambi. „Arăta atât de futurist. Nu mi-aș fi putut imagina asta acum doi ani.”

În plus, UGV-urile efectuează și sarcini inginerești esențiale. Cele mai noi modele pot mina și demina, pot instala sârmă ghimpată și pot tracta vehicule avariate sau distruse. Pavlov a spus că unitatea sa pierde aproximativ trei roboți pe zi în urma atacurilor aeriene rusești – o rată de uzură de 25%. „Este un preț mic dacă ne gândim că salvăm viețile infanteriștilor noștri”, a adăugat el.

Ministrul ucrainean al apărării, Mihailo Fedorov, a salutat extinderea rapidă a operațiunilor la distanță: „Cu doar șase luni în urmă, evacuarea victimelor cu sisteme robotice terestre era sporadică. Astăzi, roboții intră în mod obișnuit în zone cu risc ridicat – livrează muniție, susțin logistica și evacuează răniții acolo unde trimiterea personalului ar crea un risc suplimentar.”

