Pe insula Atokos din Marea Ionică, turiștii au fost surprinși de mistreți și porci sălbatici care au pus stăpânire pe plajă și înoată liniștiți printre oameni. Imaginile au devenit virale pe rețelele sociale.

Turiștii care ajung pe insula Atokos, aflată lângă Ithaca, pot trăi o experiență unică, înotând alături de porcii sălbatici care s-au adaptat perfect la mediul marin. Flotabilitatea lor naturală și instinctul de a vâsli îi ajută să traverseze ape destul de adânci, notează Greek Reporter.

Deși insula are doar 4,5 kilometri pătrați și este nelocuită, prezența porcilor a devenit o atracție pentru vizitatori. Filmulețele postate pe TikTok și alte rețele sociale au transformat Atokos, din Grecia, într-un loc faimos, iar turiștii vin pregătiți cu telefoanele pentru a surprinde momentul în care animalele intră în apă.

Misterul apariției lor

Nu se știe cu exactitate cum au ajuns porcii pe insulă. Atokos aparține administrativ de Ithaca și face parte din rețeaua Natura 2000, datorită biodiversității marine. Proprietatea este deținută de magnatul Panayiotis Tsakos, implicat în afaceri de shipping.

Până nu demult, singurele vietăți de pe insulă erau câteva capre îngrijite periodic de un cioban. În 2015, Atokos a fost scoasă la vânzare pentru 44 de milioane de euro, având potențial de dezvoltare turistică, însă statutul său protejat și prețul ridicat au făcut dificilă tranzacția.

Întâlniri neașteptate pe plajă

Dacă majoritatea vizitatorilor știu deja de porcii înotători și vin special pentru a-i vedea, nu toți turiștii sunt pregătiți pentru asemenea întâlniri. Vara aceasta, două tinere aflate pe plajă s-au speriat după ce au observat că erau urmărite în apă de un mistreț.

Specialiștii avertizează că, deși pot părea prietenoși, porcii sunt animale sălbatice și imprevizibile. Nu este o idee foarte bună ca oamenii să se apropie foarte mult de ei, pentru că ar putea reacționa violent dacă sunt deranjați, avertizează experții. Totodată, turiștii sunt sfătuiți să nu le ofere hrană.

Plaja Porcilor, atracție celebră în Bahamas

Deși pentru Europa apariția porcilor înotători pe Atokos este o noutate, în Bahamas există de ani buni o atracție similară. Plaja Porcilor, situată pe insula Exuma Cays, este renumită pentru colonia de porci sălbatici care se aruncă în apa turcoaz pentru a întâmpina bărcile pline cu turiști.

Nici în cazul Bahamas nu este clar cum au apărut animalele. Unele teorii spun că ar fi supraviețuit unui naufragiu, iar altele că au fost lăsate de marinari. Indiferent de poveste, porcii s-au adaptat și au transformat insula într-un magnet turistic.