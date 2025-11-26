Bosnia refuză aterizarea avionului ministrului ungar de externe în Republica Srpska

Autoritățile bosniace au blocat aterizarea avionului militar care îl transporta pe Peter Szijjarto, ministrul de externe al Ungariei, în Republica Srpska, entitatea sârbă din Bosnia.

Motivul invocat de ministrul Apărării bosniac Zukan Helez a fost sprijinul acordat de Budapesta fostului lider sârb bosniac Milorad Dodik, acțiuni care, potrivit lui, au subminat suveranitatea țării. Helez a explicat pe Facebook că Ungaria „nu a oferit nicio explicație clară despre sosirea lui Peter Szijjarto, aflat la bordul unui avion militar”.

El a adăugat că Szijjarto, împreună cu premierul ungar Viktor Orban, l-au susținut pe Milorad Dodik „în acțiuni ce au adus atingere suveranității, integrității teritoriale și coeziunii Bosniei”. Dodik a fost destituit în luna august, după ce a fost condamnat pentru ignorarea deciziilor emisarului internațional însărcinat cu supravegherea Acordului de pace pentru Bosnia, acord ce asigură stabilitatea țării de la încheierea războiului interetnic din 1992-1995.

Conflictul din Bosnia și divizarea țării

Războiul din Bosnia s-a soldat cu peste 100.000 de morți și a lăsat țara împărțită în două entități semiautonome: Republica Srpska, condusă de sârbi, și Federația croato-bosniacă.

Într-o vizită la Budapesta, desfășurată miercuri, Milorad Dodik s-a întâlnit cu Viktor Orban, marcând prima sa ieșire externă după victoria succesorului său în alegerile desfășurate duminică în Republica Srpska. Într-un mesaj publicat pe X, Dodik a calificat interdicția de a ocupa vreo funcție politică drept o „decizie anticonstituțională” menită să discrediteze Republica Srpska.