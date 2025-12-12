Holograf, Bibi și Simona Nae, artiștii care anunță concerte de excepție la „Crăciunul Nordului” de la Romexpo

Organizatorii celui mai așteptat târg de Crăciun din București, Crăciunul Nordului, au anunțat line-up-ul de concerte live care vor avea loc între 12 și 14 decembrie 2025. Holograf, Bibi, Claudia Ghițulescu, Simona Nae, Lary, Cristina Ene, Poetika, Vladimir Tătaru sau Xandra sunt doar o parte dintre artiștii care promit să introducă publicul în spiritul Crăciunului prin muzică și show-uri complete.

Concertele vor începe în fiecare dintre cele trei zile la ora 18:00 și vor completa energia sărbătorilor în cadrul acestui eveniment care rămâne deschis publicului până pe 4 ianuarie 2026.

Prima seară de concerte, 12 decembrie, aduce în fața publicului artiști care, prin muzica lor, acoperă o paletă largă de preferințe, de la Bibi, cu energia ei debordantă stilul direct adorat de generațiile tinere, până la Claudia Ghițulescu, o voce puternică și expresivă, care promite un moment muzical cald și tradițional, potrivit pentru atmosfera specifică sărbătorilor de iarnă.

Muzica pop cu influențe soul va fi adusă pe scena de la Romexpo de Simona Nae, în a doua seară de festival, pe 13 decembrie, iar seara va continua cu prestațiile artistelor Lary, o prezență artistică puternică și nonconformistă, Cristina Ene, interpretă preferată pentru emoția din voce și delicatetea performanțelor sale, dar și Corul Alegretto, un ansamblu de tineri extrem de talentați, care aduc an de an în preajma sărbătorilor un repertoriu ce combină colindele cu aranjamente moderne.

14 decembrie este ziua greilor de la Crăciunul Nordului. Legendarii artiști de la Holograf vor oferi publicului un show complet, cu piese consacrate, dar seara lor va fi deschisă de Poetika, un proiect muzical cu accente alternative, Xandra, cunoscută pentru vocea sa puternică și repertoriul pop modern, Vladimir Tătaru care a atras atenția publicului cu melodii originale care îmbină influențe diverse din muzica pop și alte genuri, având un accent pe autenticitate și vulnerabilitate în mesajele pe care le transmite în muzica sa. Din line-upul zilei de duminică nu o uităm pe Klaudia, o prezență fresh, foarte apreciată în rândul publicului tânăr.

Pe toată perioada târgului de Crăciun, inclusiv la concerte, accesul vizitatorilor este liber.Pe o suprafață generoasă, „Crăciunul Nordului” transformă spațiul Romexpo într-un sat de iarnă modern, desprins parcă din basmele copilăriei. De la luminițe sclipitoare și brazi împodobiți, până la ateliere interactive și spectacole zilnice, fiecare colț al târgului spune o poveste.

Cei mici vor fi răsfățați cu atracții dedicate lor:

Traseul Spiridușilor, un parcurs interactiv cu jocuri, premii și activități educative.Atelierul lui Moș Crăciun, unde copiii pot crea decorațiuni, scrisori sau mici cadouri.Căsuța lui Moș Crăciun, unde Moșul îi așteaptă zilnic pentru fotografii, îmbrățișări și dorințe șoptite la ureche. Atmosfera este întreținută de animatori costumați tematic, spiriduși veseli și personaje de poveste, care vor aduce zâmbete și voie bună pe toată durata târgului.

Atracții spectaculoase: roată panoramică, patinoar și parc de distracții.

Pentru vizitatorii dornici de distracție, Crăciunul Nordului pregătește un mix de experiențe vizuale și senzoriale. Roata Panoramică va oferi o priveliște superbă asupra Bucureștiului scăldat în lumini de sărbătoare — o experiență perfectă pentru fotografii de neuitat.

Patinoarul acoperit, deschis zilnic indiferent de vreme, va fi locul preferat al celor care iubesc mișcarea și energia iernii. Parcul de distracții va readuce nostalgia copilăriei, cu carusele, trenulețe și lumini colorate care transformă seara într-o poveste vie.

Toate aceste atracții vor fi accesibile zilnic, între orele 11:00 și 22:00, oferind vizitatorilor momente de relaxare și distracție în aer liber, chiar în inima capitalei.