Preşedintele PSD Constanţa și-a anunțat demisia din funcție după un deceniu la conducerea filialei. Care sunt motivele

0
0
Publicat:

Liderul organizației județene PSD Constanța, senatorul Felix Stroe, și-a anunțat vineri demisia de la conducerea filialei pe care o conduce din anul 2015, motivând că a recurs la acest gest din motive personale.

Felix Stroe a demisionat din funcție FOTO Facebook
Felix Stroe a demisionat din funcție FOTO Facebook

"Astăzi, în cadrul ședinței Biroului Permanent, mi-am depus mandatul din funcția de președinte al Organizației Județene Social Democrate constănțene - filială pe care o conduc din iunie 2015. De fiecare dată ales - în trei Conferințe Județene -, niciodată numit de conducerea centrală a partidului. Mi-am desfășurat activitatea de președinte de organizație cu maximă responsabilitate și implicare, chiar și atunci când starea mea de sănătate era profund afectată", se arată într-un comunicat de presă citat de Agerpres.

El a spus că rămâne în continuare membru al PSD și își va îndeplini atribuțiile care țin de Parlamentul României, fiind preocupat în permanență de problemele județului Constanța.

"Am luat decizia din motive personale; nu mi-a cerut-o nimeni și nu s-au făcut niciun fel de presiuni asupra mea! Este un gest de voință personală, făcut la sfârșitul unei etape și la începutul uneia noi. Am luat această decizie cu satisfacția faptului că filiala a înregistrat un succes indiscutabil la alegerile din Lumina și Dobromir. Social-democrații au reușit să convingă oamenii și să le câștige încrederea. Am convingerea că PSD Constanța va găsi energia și determinarea să continue în acest ritm și, în final, să câștige alegerile din anul 2028. Deși la conferința de alegeri din toamna anului 2023 am primit un nou mandat de patru ani - cu un procent de 84% -, am hotărât să îl depun, având convingerea fermă că, la împlinirea vârstei de 70 de ani, un lider trebuie să aibă tăria necesară de a face un pas în lateral și să sprijine o echipă tânără care să ducă mai departe valorile social-democrației", a mai spus Stroe.

Felix Stroe a afirmat că este sigur că toți colegii săi sunt pregătiți pentru o "construcție de viitor" și că le va fi alături acestora, susținându-i în permanență.

"Le mulțumesc celor care s-au implicat în activitățile filialei și îi asigur că vor găsi în mine un interlocutor implicat în problemele Organizației Județene PSD Constanța", a mai transmis reprezentantul PSD Constanța.

Și liderul organizației județene PNL Constanța, deputatul Bogdan Huțucă, și-a anunțat în această săptămână demisia din funcția deținută în filiala PNL.

Top articole

