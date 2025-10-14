Ministrul polonez de Externe avertizează că Rusia ar putea „lovi adânc în Europa”. „Ar trebui să fim pregătiţi”

Radoslaw Sikorski, ministrul de Externe al Poloniei, a avertizat Europa că Rusia ar putea „lovi, din păcate, adânc în Europa”, calificând drept „iresponsabilă” neglijarea construirii unor sisteme de apărare.

„Ar trebui să fim pregătiţi să contracarăm acest lucru, aşa că eu cred că ar fi iresponsabil să nu construim în aceste zile capacităţi anti-drone şi drone”, a spus el, stând lângă drona iraniană expusă într-o sală din Camera Comunelor.

Aflat la Londra pentru a prezenta o dronă iraniană Shahed-136 doborâtă în Ucraina, Sikorski a îndemnat ţările europene să „rămână pe poziţii” în ceea ce priveşte sprijinul pentru Ucraina, spunând că speră ca preşedintele american Donald Trump să pună la dispoziţia ţării rachete Tomahawk cu rază lungă de acţiune pentru a-i întări atacurile împotriva infrastructurii ruseşti, scrie News.ro.

Șeful diplomației poloneze consideră necesar să se furnizeze Ucrainei mai multe muniţii, cum ar fi echipamente antiaeriene şi arme cu rază scurtă şi medie de acţiune, pentru a ajuta la protejarea Europei, făcând referire la incursiunile dronelor în Polonia şi ale avioanelor de vânătoare în Estonia.

El a declarat că nu se ştie încă dacă dronele depistate deasupra Copenhagăi erau ruseşti.

Luni, Trump a declarat că intenționează să se concentreze pe războiul Rusiei împotriva Ucrainei după ce va stabili un acord de pace între Israel și Hamas.

Declarația vine în contextul în care negocierile de pace dintre Moscova și Kiev rămân blocate, după ce președintele rus Vladimir Putin a respins practic discuțiile directe cu președintele Volodimir Zelenski.

„Ar fi grozav dacă am putea încheia un acord de pace cu (Iran)... Mai întâi trebuie să terminăm cu Rusia”, a spus Trump în discursul său ținut în Knesset, legislativul Israelului. „Să ne concentrăm mai întâi pe Rusia.”